Pertempuran Dua Kedalaman: Terminal Petikemas Semarang, Alur Pelayaran, dan Kewenangan Infrastruktur Pelabuhan di Indonesia

Artikel ini membahas tentang dua kedalaman berbeda yang ada di Terminal Petikemas Semarang: kolam dermaga dan alur pelayaran menuju kapal. Kolam dermaga TPKS memiliki kedalaman minus 12 meter LWS, tetapi alur pelayaran Tanjung Emas baru hanya memiliki kedalaman minus 10 meter LWS. Hal ini menimbulkan masalah saat kapal hendak keluar operasi di atas laut, dimana draft kapal harus diukur dan dikoreksi.

Terminal Petikemas Semarang menandai pencapaian historis dengan menembus 1 juta TEUs pada 2025, masuk dalam grup pelabuhan dunia dengan throughput melebihi 1 juta TEUs. Namun, alur pelayaran dari laut menuju kolam dermaga, jalur masuk yang harus dilalui setiap kapal hendak bersandar di Tanjung Emas, hanya memiliki kedalaman minus 10 meter LWS.

Hal ini menimbulkan masalah, khususnya dalam hal batas kedalaman kapal untuk muatan ekspor penuh, yang tidak mampu lolos ke alur tersebut. Untuk mengatasi masalah ini, kapal harus membatasi muatannya agar draft tidak melebihi minus 9 meter, yang berdampak pada load factor kapal dan operasional komersialnya





rmol_id / 🏆 21. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Infrastruktur Kewenangan Dan Regulasi

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Kasus Kematian Dosen Perempuan di Semarang, AKBP Basuki Divonis 6 Tahun PenjaraSeorang perempuan berinisial D yang merupakan dosen salah satu perguruan tinggi di Semarang ditemukan meninggal dunia di sebuah penginapan di kota Semarang.

Read more »

8 Kedai Bakso Malang Paling Enak di Semarang: Kuah Gurih, Isian Lengkap, dan Porsi MengenyangkanDilansir dari Google Maps, inilah delapan kedai bakso malang paling enak dan paling ramai di Semarang yang wajib dicoba.

Read more »

Menhaj Cek Layanan Terminal Syib Amir Makkah: Saya Menemukan Petugas-Petugas Yang Luar BiasaAmirul Hajj sekaligus Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf memantau pergerakan jamaah haji Indonesia di sekitar Masjidil Haram dan terminal Syib Amir.

Read more »

DMS Spesial Semarang Ungkap Sosok Nyonya, Perempuan Kaya Raya Penuh Dendam di Villa SingotoroDiaryMisteriSara mengungkap sosok Nyonya di Villa Singotoro, perempuan penuh dendam dengan penampilan menyerupai Jiangshi misterius.

Read more »