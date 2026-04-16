Pertarungan Sengit di Final Four Proliga 2026 Semarang: LavAni dan Bhayangkara Berebut Gelar Juara Putaran Kedua

Putaran kedua Proliga 2026 di GOR Jatidiri Semarang memasuki pekan terakhir dengan pertandingan yang diprediksi berlangsung ketat. Tim putra Jakarta LavAni Livin' Transmedia yang sudah hampir dipastikan lolos ke grand final akan menghadapi Samator dalam laga pembuka yang disiarkan langsung. Pertandingan ini tidak hanya menjadi magnet bagi para pendukung, termasuk kehadiran Susilo Bambang Yudhoyono, tetapi juga akan menentukan gelar juara final four putaran kedua, baik putra maupun putri, yang memperebutkan hadiah uang pembinaan Rp 60 juta. Sementara itu, juara bertahan Jakarta Bhayangkara Presisi juga berpeluang meraih gelar juara putaran kedua. Meskipun dihadapkan pada beberapa cedera pemain, tim-tim peserta menyatakan kesiapan untuk memberikan penampilan terbaik. Samator, meskipun peluangnya tipis untuk lolos ke grand final, bertekad tampil agresif dan semangat menghadapi LavAni, meski harus bermain tanpa kaptennya yang cedera.

Seri ketiga atau pekan terakhir putaran kedua Proliga 2026 yang digelar di GOR Jatidiri Semarang dipastikan akan menyajikan pertandingan yang sangat sengit dan penuh drama. Laga pembuka di sektor putra akan mempertemukan Jakarta LavAni Livin' Transmedia, tim yang hampir dipastikan mengamankan tiket menuju grand final yang akan dilangsungkan pekan depan di GOR Anong Rogo, Yogyakarta. Meskipun demikian, LavAni diprediksi akan tetap menampilkan permainan terbaiknya saat menjamu tim Samator.

Kehadiran ribuan pendukung setia dan disaksikan langsung oleh Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) diperkirakan akan menjadi magnet bagi partai pembuka ini, yang akan disiarkan secara langsung oleh Moji dan Vidio.com, menambah semarak atmosfer pertandingan. Lebih dari sekadar laga penentu kelolosan ke grand final, pertandingan di Semarang ini memiliki makna ganda. Ajang ini akan menjadi penentu utama untuk gelar juara final four putaran kedua, baik untuk kategori putra maupun putri. Kesuksesan meraih gelar ini akan berbuah manis dengan hadiah uang pembinaan sebesar Rp 60 juta, sebuah insentif yang akan menambah motivasi para pemain. Di sektor putra, dua tim yang memiliki peluang kuat untuk merebut gelar juara putaran kedua adalah Jakarta LavAni Livin' Transmedia, yang sudah menunjukkan performa konsisten sepanjang kompetisi, dan sang juara bertahan, Jakarta Bhayangkara Presisi, yang tentu bertekad mempertahankan gelarnya dan membuktikan diri sebagai tim terkuat di putaran ini. Jon Zulfikar, selaku ofisial tim LavAni, menyatakan optimisme timnya meskipun ada beberapa pemain yang sempat mengalami cedera. "Meskipun pada laga di Solo, beberapa pemain cedera, tapi di Semarang ini sudah membaik dan siap tampil," ujar Jon Zulfikar. Ia menambahkan bahwa meskipun tim asuhan David Lee itu sudah memastikan diri melaju ke grand final, namun LavAni tetap bertekad untuk meraih kemenangan di dua sisa laga di Semarang. Hal ini menunjukkan mental juara yang dimiliki LavAni, tidak pernah berhenti berjuang meskipun target utama telah tercapai. Semangat ini patut diapresiasi dan menjadi inspirasi bagi tim lain. Di sisi lain, tim Samator, meskipun memiliki peluang yang tipis untuk bisa menembus grand final di Yogyakarta, bertekad untuk tampil habis-habisan dan memberikan perlawanan sengit kepada LavAni. Manajer Samator, Hadi Sampurno, mengakui tantangan yang dihadapi timnya. "Peluang kami tipis di Semarang ini, tapi kami akan tampil semangat," ujar Hadi Sampurno. Ia menambahkan bahwa timnya akan berjuang keras demi memberikan yang terbaik dan mencoba membalikkan prediksi. Samator, sebagai salah satu tim yang telah lama berkecimpung di Proliga, memiliki sejarah panjang dan selalu berusaha memberikan kejutan dalam setiap penampilannya. Salah satu kendala yang dihadapi Samator adalah absennya kapten tim, Rama Fazza Fauzan, yang mengalami cedera tangan saat pertandingan di Surabaya dua pekan lalu. Cedera yang dialami Rama, menurut Hadi, telah memberikan perubahan signifikan pada dinamika permainan timnya. "Saat ada Rama, permainan terkonsentrasi ke Rama, namun permainan saat ini merata. Di data statistik, ternyata pembagian bola merata ke semua pemain. Tidak seperti waktu ada Rama, bola terfokus pada Rama. Tapi memang kalau ada Rama, bisa lebih baik lagi," jelas Hadi. Meskipun demikian, ia tetap yakin dengan kemampuan seluruh pemainnya untuk beradaptasi dan memberikan penampilan yang maksimal meskipun tanpa kehadiran kapten mereka. Pertandingan di GOR Jatidiri Semarang ini tidak hanya menjadi ajang perebutan gelar juara putaran kedua, tetapi juga menjadi ujian mental dan strategi bagi semua tim yang terlibat. Dengan kehadiran tim-tim kuat seperti LavAni dan Bhayangkara Presisi, serta tekad kuat dari tim-tim lain yang masih berjuang, Proliga 2026 putaran kedua di Semarang menjanjikan tontonan voli yang luar biasa dan penuh kejutan. Antusiasme penonton yang diprediksi akan memadati GOR Jatidiri semakin menambah keseruan setiap pertandingan yang akan berlangsung. Siapapun yang keluar sebagai juara putaran kedua, mereka akan memasuki grand final dengan kepercayaan diri yang tinggi, siap bersaing untuk memperebutkan gelar juara utama Proliga 2026





Proliga 2026 Final Four Bola Voli Jakarta Lavani Livin' Transmedia Jakarta Bhayangkara Presisi

