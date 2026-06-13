PertandinganSengitHaitiVsSkotlandiaDiPialaDunia2026GrupC

Haiti dan Skotlandia akan saling berhadapan di Grup C Piala Dunia 2026 yang dianggap grup neraka bersama Brasil dan Maroko. Laga ini menjadi penentu posisi kedua tim dalam persaingan lolos.

Pertandingan antara Haiti dan Skotlandia di Piala Dunia 2026 Grup C diprediksi akan menjadi pertandingan sengit yang akan menentukan peta persaingan di grup yang juga diisi Brasil dan Maroko .

Grup C dikenal sebagai grup neraka karena kehadiran dua tim tersebut, sehingga hasil laga Haiti vs Skotlandia sangat menentukan peluang kedua tim untuk melaju ke babak berikutnya. Kedua tim datang dengan motivasi tinggi dan persiapan matang. Haiti tampil di Piala Dunia untuk kedua kalinya setelah 52 tahun penantian sejak debut pada 1974. Mereka mengandalkan kecepatan, semangat juang, dan serangan balik.

Beberapa pemain kunci Haiti adalah striker Wilson Isidor, penyeragama历史 gol terbanyak Duckens Nazon, pemain sayap Ruben Providence, gelandang Jean-Ricner Bellegarde, dan kiper Johny Placide. Mereka tampilImpressive di kualifikasi CONCACAF dan masuk ke turnamen tanpa cedera serius. Sementara itu, Skotlandia akan tampil di Piala Dunia untuk kesembilan kalinya, terakhir kali pada 1998. Tim ini memiliki pengalaman panjang dan disiplin taktis, dengan pemain seperti Scott McTominay, Lewis Ferguson, John McGinn, Che Adams, dan Lawrence Shankland.

Craig Gordon, 43 tahun, menjadi pemain tertua di turnamen. Skotlandia menunjukkan kemampuan sejak kualifikasi, termasuk kemenangan 4-2 atas Denmark. Namun mereka harus menghadapi kehilangan Billy Gilmour akibat cedera dan kebeberapaandaikan Scott McKenna. Meskipun demikian, Skotlandia dianggap lebih diunggulkan secara teori.

Pertandingan diprediksi sengit dengan taktik sebagai kunci. Skotlandia memiliki keunggulan pengalaman dan kualitas individu yang bermain di liga top Eropa, tetapi Haiti didukung semangat juang dan organisasi yang solid. Hasil pertandingan ini akan berdampak besar pada kesempatan kedua tim untuk melaju dari grup neraka yang juga menghidupkan Brasil dan Maroko





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Haiti Skotlandia Piala Dunia 2026 Grup C Brasil Maroko

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