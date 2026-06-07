Pertandingan U-12 Junior Soccer World Challenge 2026 di Jakarta telah digelar, dengan 19 tim dari berbagai daerah di Indonesia dan satu tim dari Laos yang berlaga untuk merebutkan tiket resmi menuju U-12 Junior Soccer World Challenge 2026 di Chiba, Jepang.

Pertandingan U-12 Junior Soccer World Challenge 2026 di Jakarta telah digelar, dengan 19 tim dari berbagai daerah di Indonesia dan satu tim dari Laos yang berlaga untuk merebutkan tiket resmi menuju U-12 Junior Soccer World Challenge 2026 di Chiba, Jepang.

Pada pertandingan tersebut, tim Djakarta Warriors Squad dari Jakarta berhadapan dengan tim Mazda GB FC dari Laos. Pertandingan ini sangat ketat dan menarik, dengan kedua tim yang berusaha untuk mencetak gol. Pemain tim Djakarta Warriors Squad dari Jakarta juga berusaha untuk menjaga gawang lawan dari tim Mazda GB FC. Selain itu, tim Jakarta Islamic juga berlaga melawan tim Kemayoran Premier FC dalam pertandingan yang sangat menarik.

Pemain tim Jakarta Islamic berusaha untuk melepaskan tendangan yang kuat untuk mencetak gol. Pertandingan U-12 Junior Soccer World Challenge 2026 ini merupakan salah satu kompetisi yang sangat penting bagi para pemain muda di Indonesia. Mereka berusaha untuk meningkatkan kemampuan dan pengalaman mereka dalam bermain sepak bola. Dengan demikian, mereka dapat menjadi pemain sepak bola yang lebih baik di masa depan.

Pertandingan U-12 Junior Soccer World Challenge 2026 ini juga merupakan kesempatan bagi para pemain muda untuk menunjukkan kemampuan dan potensi mereka di tingkat internasional





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U-12 Junior Soccer World Challenge 2026 Pertandingan Sepak Bola Djakarta Warriors Squad Mazda GB FC Jakarta Islamic

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