Pertandingan Seru di Grup E Piala Dunia 2026: Jerman vs Pantai Gading

Pertandingan antara Jerman dan Pantai Gading di Grup E Piala Dunia 2026 di Stadion Toronto, Kanada diprediksi berjalan seru. Pasukan Emerse Fae menekuk wakil Amerika Selatan, Ekuador dengan skor tipis 1-0.

Pertandingan antara Jerman dan Pantai Gading di Grup E Piala Dunia 2026 di Stadion Toronto, Kanada diprediksi berjalan seru. Pasukan Emerse Fae menekuk wakil Amerika Selatan, Ekuador dengan skor tipis 1-0.

Pelatih Pantai Gading, Emerse Fae mengatakan bahwa kemenangan pertama mereka memberi mereka ketenangan pikiran dan mereka akan melakukan semuanya sama seperti sebelumnya. Ini adalah pertemuan perdana antara Jerman dan Pantai Gading di putaran final Piala Dunia, dan hanya satu-satunya pertemuan antara kedua kesebelasan terjadi dalam laga uji coba internasional pada 2009 silam





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Piala Dunia 2026 Jerman Vs Pantai Gading Ekuador Emerse Fae

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