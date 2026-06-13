Pertandingan Piala Dunia 2026 antara Qatar dan Swiss akan menjadi salah satu permainan paling menarik di matchday pertama. Kedua tim dijadwalkan bertanding di Levi's Stadium, Santa Clara, pada Minggu, 14 Juni 2026 pukul 02.00 WIB.

Pertandingan Piala Dunia 2026 antara Qatar dan Swiss akan menjadi salah satu permainan paling menarik di matchday pertama . Kedua tim dijadwalkan bertanding di Levi's Stadium , Santa Clara , pada Minggu, 14 Juni 2026 pukul 02.00 WIB.

Laga ini menjadi kesempatan penting bagi kedua negara untuk mengawali turnamen dengan hasil positif. Tiga poin pada pertandingan pertama dapat menjadi modal berharga dalam persaingan memperebutkan tiket ke babak gugur. Qatar datang dengan semangat baru di bawah arahan Julen Lopetegui. Tim asal Timur Tengah itu kali ini menurunkan Akram Afif dengan dukungan Edmilson Junior dan Yusuf Abdurisag di lini depan.

Sementara itu, Swiss tetap bertumpu pada sejumlah pemain berpengalaman yang bermain di kompetisi elite Eropa. Granit Xhaka akan memimpin tim sebagai kapten dengan dukungan pemain-pemain kunci seperti Manuel Akanji, Denis Zakaria, dan Breel Embolo. Dengan kombinasi antara pemain muda dan berpengalaman, kedua tim ini siap untuk bersaing di babak grup. Pertandingan ini juga akan menjadi kesempatan bagi para pemain untuk menunjukkan kemampuan mereka dan membantu tim mereka mencapai tujuan.

Kedua tim ini telah siap untuk menghadapi tantangan dan menunjukkan performa terbaik mereka di lapangan. Dengan semangat baru dan kombinasi antara pemain muda dan berpengalaman, pertandingan ini diharapkan akan menjadi salah satu permainan paling menarik di matchday pertama Piala Dunia 2026





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Pertandingan Piala Dunia 2026 Qatar Vs Swiss Levi's Stadium Santa Clara Matchday Pertama

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