Pertandingan Pembuka Grup B: Norwegia vs Irak di Piala Dunia 2026

Norwegia dan Irak akan saling berhadapan dalam laga pembuka Grup B Piala Dunia 2026. Norwegia datang dengan status unggulan setelah performa sempurna di kualifikasi, sementara Irak kembali ke turnamen setelah 38 tahun absence. Babak pembuka ini menjadi uji coba bagi Kedua Tim untuk mengamankan poin penting di awal grup.

Norwegia dan Irak akan saling berhadapan dalam laga pembuka Grup B Piala Dunia 2026 , yang menjadi pertandingan pertama bagi kedua tim. Norwegia datang dengan status unggulan berkat performa impresif sepanjang fase kualifikasi, di mana mereka menyapu bersih delapan pertandingan dengan poin sempurna dan mencetak 37 gol.

Sementara itu, Irak bertekad memulai petualangan mereka di putaran final dengan kejutan setelah berhasil menembusplayoff antarkonfederasi dengan mengalahkan Bolivia 2-1, memastikan mereka kembali tampil di turnamen terbesar dunia untuk pertama kalinya sejak 1986. Perbedaan pengalaman di level internasional menjadi salah satu faktor yang menarik untuk diperhatikan. Norwegia memiliki sejumlah pemain yang tampil reguler di liga-liga top Eropa, sedangkan Irak mengandalkan semangat kolektif dan organisasi permainan yang solid.

Berdasarkan peringkat FIFA, Norwegia menempati posisi 26 tingkat lebih tinggi daripada Irak, namun kolektivitas tim Timur Tengah ini berpotensi mengejutkan. Dalam laga uji coba menjelang turnamen, Irak berhasil menahan imbang Spanyol 1-1, meskipun kemudian kalah 0-2 dari Venezuela. Irak diperkirakan tetap mengandalkan kapten sekaligus penjaga gawang veteran Jalal Hassan yang memiliki potensi mencatat penampilan ke-103 bersama tim nasional.

Di lini belakang, Zaid Tahseen dan Rebin Sulaka diprediksi menjadi duet utama di jantung pertahanan, dengan bantuan Amir Al-Ammari dan Zidane Iqbal di sektor tengah. Untuk urusan mencetak gol, Aymen Hussein menjadi andalan utama, didukung Ibrahim Bayesh, Ali Jasim, dan Ali Al-Hamadi di area sepertiga akhir lapangan. Pelatih Irak, Graham Arnold, tampaknya akan memilih taktik bertahan demi menyerap gempuran lawan untuk kemudian memukul balik.

Sementara itu, Norwegia membawa kekuatan terbaiknya ke turnamen tanpa ada laporan masalah besar dalam skuad asuhan Stale Solbakken. Penyerang utama Erling Haaland menjadi komandan serangan utama, didukung Alexander Sorloth dan Kristian Nusa. Pelatih Solbakken diprediksi menurunkan skema empat pemain belakang sejajar dengan Kristoffer Ajer dan Torbjorn Heggem di jantung pertahanan. Di sektor tengah, trio gelandang pekerja keras Martin Odegaard, Sander Berge, dan Morten Aursnes akan memutus aliran bola musuh.

Keunggulan Norwegia terletak pada ketajaman lini depan dan keseimbangan permainan yang terlihat dari catatan kualifikasi: 37 gol didapatkan dan hanya kebobolan lima kali. Irak harus menunjukkan konsistensi lebih tinggi ketika berjumpa tim dengan kualitas dan intensitas permainan seperti Norwegia, yang finis di atas Italia di Grup I kualifikasi. Kedua tim akan berusaha memulai turnamen dengan hasil positif untuk mengamankan langkah awal dalam grup yang juga melibatkan Swedia dan Darussalam





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