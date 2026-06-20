Pertandingan ke-1000 Piala Dunia: Tunisia Vs Jepang, Renard Tantang Guncangan Mental

Laga Tunisia vs Jepang di Grup F Piala Dunia 2026 menjadi pertandingan ke-1000 dalam sejarah turnamen. Tunisia appoint pelatih anyar Hervé Renard usai kekalahan besar dari Swedia, sementara Jepang konsisten dengan hasil imbang melawan Belanda.

Pertandingan antara Timnas Tunisia dan Jepang pada Piala Dunia 2026 akan menjadi momen bersejarah karena akan menjadi laga ke-1000 dalam sejarah turnamen paling prestisius sepakbola dunia.

Laga Grup F ini dijadwalkan berlangsung di Estadio Monterrey, Guadalupe, Meksiko, pada Minggu 21 Juni 2026 pukul 11.00 WIB dan akan disiarkan langsung secara gratis melalui TVRI Sport. Pertandingan ini tidak hanya menjadi soal perebutan tiga poin, tetapi juga memenuhi statusnya sebagai pertandingan milenium dalam catatan Piala Dunia. Sisi persiapan kedua tim menunjukkan kontras yang kuat. Jepang menunjukkan performa yang memukau dengan hasil imbang 2-2 melawan Belanda di laga perdana Grup F, menegaskan positioning mereka sebagai tim yang kompetitif.

Sementara itu, Tunisia mengalami awal yang traumatic dengan kekalahan telak 1-5 dari Swedia, yang berujung pada pemecatan pelatih Sabri Lamouchi yang baru only took office pada Januari 2026. Ini adalah catatan terburuk bagi Tunisia dalam ketujuh partisipasi mereka di Piala Dunia. Menjawapi krisis tersebut, Federasi Sepak Bola Tunisia segera mengangkat Hervé Renard sebagai pelatih baru. Renard, penguasai Prancis berusia 57 tahun, memiliki track record di Piala Dunia dengan Maroko (2018) dan Arab Saudi (2022).

NamaRenard menjadi terkenal setelah memimpin Arab Saudi mengalahkan Argentina, juara dunia saat itu, di Piala Dunia Qatar 2022. Renard kini mendapat tugas near-impossible untuk mengembalikan mental tim yang rapuh dalam waktu persiapan yang sangat terbatas sebelum menghadapi Jepang.

"Ini adalah Piala Dunia. Saya tahu betapa besarnya gairah yang mengelilingi turnamen ini. Itulah yang memotivasi saya untuk datang, dan ini adalah tantangan yang tidak mudah," ujarnya seperti dikutip FIFA. Secara statistik, Tunisia sedang dalam masa疏松: hanya satu kemenangan dari delapan laga internasional terakhir (2 imbang, 5 kekalahan).

Kebobolan 11 gol dan hanya 1 gol dicetak dalam tiga pertandingan terakhir menunjukkan kerentanan defensif dan ofensif yang mendalam. Namun, catatan historis menunjukkan Tunisia memiliki keunggulan when dealing dengan Jepang setelah memenangkan pertandingan persahabatan Kirin Cup 2022 dengan skor 3-0. Siapa yang akan menang dalam pertandingan yang sekaligus menjadi laga ke-1000 Piala Dunia ini





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Piala Dunia 2026 Tunisia Jepang Hervé Renard Grup F

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