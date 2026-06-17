Pertandingan Inggris vs Kroasia di Piala Dunia 2026 Jadi Salah Satu Penjumputan Awali Paling Dinantikan

Latihan Timnas Inggris di Florida dan persiapan Kroasia menjelang Piala Dunia 2026. Kedua tim akan bertemu dalam laga pembuka Grup B yang penuh dengan tekanan dan ambisi. Inggris hadir dengan kualifikasi sempurna namun performa persahabatan kurang memuaskan, sementara Kroasia ingin membuktikan diri setelah kegagalan di Euro 2024. Pertandingan ini menjadi ujian bagi kedua pelatih, Thomas Tuchel dan Zlatko Dalic, dalam mengatur taktik dan memaksimalkan potensi pemain inti mereka. Laga ini juga merupakan pertemuan pertama kedua tim di Piala Dunia sejak 2018.

Latihan Timnas Inggris di The Gardens North County District Park, Palm Beach Gardens, Florida, jelang Piala Dunia 2026 . Pertemuan kedua tim ini diprediksi akan menjadi sorotan awal turnamen, mengingat sejarah dan ambisi masing-masing.

Skuad asuhan Thomas Tuchel datang dengan catatan kualifikasi yang impresif, menjadi negara UEFA pertama yang memastikan tempat di Piala Dunia 2026 setelah meraih delapan kemenangan sempurna dan delapan clean sheet di fase penyisihan. Namun, kepercayaan diri The Three Lions sedikit terguncang oleh hasil kurang memuaskan dalam beberapa laga persahabatan menjelang turnamen.

Di sisi lain, Kroasia tiba di Amerika Serikat dengan reputasi sebagai tim yang tangguh di turnamen besar, terbukti dari medali yang mereka raih di Piala Dunia 2018 dan 2022, serta Nations League 2022-23. Meskipun demikian, tim asuhan Zlatko Dalic memiliki misi pembuktian setelah penampilan mengecewakan di Euro 2024, di mana mereka tersingkir di fase grup tanpa satu pun kemenangan.

Kedua tim ini akan bertemu dalam laga pembuka Grup B Piala Dunia 2026, yang menjadi salah satu pertandingan paling dinantikan sejak awal. Inggris memplot作为种子队，目标以小组第一身份出线并为夺冠热门之一。 Kroasia则希望重现其在国际大赛中的坚韧表现，争取从小组突围。 Laga ini menjadi ujianImportant Thomas Tuchel dalam memanfaatkan waktu persiapan yang terbatas, mengingat baru memimpin tim pada Maret 2025. Sementara Zlatko Dalic harus memecahkan masalah konsistensi yang menghambat timnya dalam beberapa akhir-akhir ini. Kedua pelatih memiliki pekerjaan rumah dalam menyusun taktik dan menyeimbangkan Piotr Zielinski dengan other attacking options.

Kedua tim memiliki many attacking talents dengan Harry Kane dan Phil Foden untuk Inggris, serta Andrej Kramaric dan Luka Modric untuk Kroasia. Laga ini akan menjadi pertandingan pertama antara kedua tim di Piala Dunia sejak pertemuan mereka di semi-final 2018. The match will be played at SoFi Stadium, Inglewood, California, dengan kapasitas lebih dari 70.000 penonton. Beberapa pengamat menilai qualifications English dan Kroasia reflect their status as contenders.

Dengan También形成了一个强大的攻击线。 English akan berusaha mengontrol pertandingan dengan gestion ball possession, tetapi Kroasia dikenal dengan kontr serangan cepat dan pengorganisasian pertahanan yang baik. Kedua tim memiliki tendencies untuk kunst scoring goals. Match ini will determine the early dynamics of Group B, yang juga termasuk Iran dan Amerika Serikat. Kedua tim akan berusaha memenangkan laga pembuka untuk mendapatkan Psychological advantage untuk two pertandingan berikutnya.

Piala Dunia 2026 ini menjadi pentahapan bagi kedua negara untuk menunjukkan Kemajuan mereka di场景 international football





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