Pertandingan Final Liga Champions 2025/26: PSG vs Arsenal di Vidio

Pertandingan final Liga Champions 2025/26 antara Paris Saint-Germain (PSG) dan Arsenal akan berlangsung di Puskás Aréna pada hari Sabtu, 31 Mei 2026, pukul 23.00 WIB. Pertandingan ini dijadwalkan hanya dapat disaksikan di Vidio.

Antusiasme yang tinggi dari para suporter kedua tim menuntut pemerintah Hongaria untuk menyiapkan langkah-langkah pengamanan yang masif. Otoritas setempat memperkirakan bahwa sekitar 100 ribu suporter akan memadati Budapest selama akhir pekan final Liga Champions, termasuk ribuan pendukung yang datang tanpa tiket. Wakil Kepala Kepolisian Nasional Hongaria, Zoltan Janos Kuczik, mengungkapkan bahwa pihaknya telah mempersiapkan operasi pengamanan ini sejak lebih dari setahun yang lalu.

Dengan persiapan yang matang, diharapkan semua pihak dapat menikmati pertandingan dengan aman dan tertib, serta menciptakan suasana yang kondusif bagi semua suporter yang hadir. Pemerintah Hongaria mengumumkan hampir 4.000 petugas kepolisian akan dikerahkan di berbagai lokasi di Budapest untuk memastikan keamanan selama final Liga Champions. Pengamanan tidak hanya akan dilakukan di stadion, tetapi juga akan difokuskan pada area publik, zona suporter, pusat transportasi, serta tempat-tempat wisata utama yang diperkirakan akan dipenuhi pengunjung.

Menurut Kuczik, pihak kepolisian Hongaria telah menjalin kerja sama dengan aparat keamanan dari Inggris dan Prancis untuk mengantisipasi berbagai kemungkinan yang bisa terjadi selama pertandingan. Selain itu, sejumlah petugas Hongaria telah melakukan observasi langsung pada beberapa pertandingan Liga Champions musim ini, termasuk final musim lalu di Munich, sebagai bagian dari persiapan mereka. Kuczik juga mengungkapkan suporter Arsenal dan PSG masing-masing telah membeli lebih dari 17 ribu tiket untuk pertandingan final tersebut.

Namun, diperkirakan jumlah pendukung yang akan datang ke Budapest jauh lebih besar dari angka tersebut. Dengan langkah-langkah pengamanan yang ketat ini, diharapkan final Liga Champions dapat berlangsung dengan aman dan lancar, serta memberikan pengalaman yang tak terlupakan bagi semua pengunjung. Sebagai salah satu acara olahraga terbesar, final ini diharapkan dapat menarik perhatian banyak orang dari berbagai negara dan menciptakan suasana yang meriah di kota Budapest.

Federasi Sepak Bola Hongaria telah merancang beberapa langkah tambahan untuk meminimalkan kemungkinan terjadinya kericuhan di antara suporter. Vilmos Szabo, Direktur Urusan Internasional dan Organisasi Federasi Sepak Bola Hongaria, menyampaikan bahwa penyelenggara akan menyediakan zona suporter yang terpisah untuk setiap klub. Di samping itu, terdapat area resmi Champions Festival yang terletak di sekitar Heroes' Square, di mana Arsenal dan PSG juga memiliki fan zone masing-masing.

Langkah-langkah ini diambil untuk menjaga situasi tetap kondusif dan meminimalkan risiko bentrokan, terutama mengingat tingginya rivalitas serta jumlah penonton yang diperkirakan akan hadir di Budapest. Lonjakan signifikan diperkirakan akan terjadi pada sektor transportasi udara serta layanan publik di kota Budapest. Katalin Valentinyi, yang menjabat sebagai Wakil CEO di bidang komunikasi korporat dan hubungan pemerintah Bandara Budapest, menyatakan bahwa lalu lintas penerbangan diperkirakan akan mengalami peningkatan yang sangat besar selama akhir pekan final Liga Champions.

Bandara Budapest diprediksi akan mencatat sekitar 2.000 pergerakan penerbangan dan 250 ribu penumpang mulai Jumat (29/5/2026) hingga Minggu (31/5/2026). Angka ini menunjukkan peningkatan hampir dua kali lipat jika dibandingkan dengan volume normal harian bandara. Di samping sektor penerbangan, layanan transportasi umum di Budapest juga akan diperluas untuk mengakomodasi arus pergerakan suporter dari berbagai negara. Pemerintah setempat pun telah menyiapkan rekayasa lalu lintas serta peningkatan pengendalian kendaraan di beberapa kawasan utama ibu kota Hongaria tersebut





