Pertandingan Belanda vs Swedia di Piala Dunia 2026: Ekuador vs Curacao

Pertandingan Belanda vs Swedia di matchday kedua Grup F Piala Dunia 2026 akan berlangsung di GEHA Field at Arrowhead Stadium, Kansas City, Amerika Serikat, Minggu 21 Juni 2026 pukul 07.00 WIB. Ekuador harus mengakui keunggulan Pantai Gading dengan skor tipis 0-1, sementara Curacao mengalami kekalahan besar 1-7 dari Jerman.

Pertandingan Belanda vs Swedia di matchday kedua Grup F Piala Dunia 2026 akan berlangsung di GEHA Field at Arrowhead Stadium, Kansas City, Amerika Serikat, Minggu 21 Juni 2026 pukul 07.00 WIB.

Ekuador harus mengakui keunggulan Pantai Gading dengan skor tipis 0-1, sementara Curacao mengalami kekalahan besar 1-7 dari Jerman. Situasi tersebut membuat tiga poin menjadi harga mati bagi kedua negara. Ekuador membutuhkan kemenangan untuk menjaga peluang lolos ke babak 32 besar, sedangkan Curacao berusaha bangkit setelah debut pahit di turnamen sepak bola terbesar dunia. Ekuador datang ke Piala Dunia 2026 dengan catatan yang cukup meyakinkan.

La Tri sebelumnya mencatat 19 pertandingan tanpa kekalahan sebelum akhirnya takluk dari Pantai Gading. Di bawah asuhan Sebastian Beccacece, Ekuador dikenal sebagai tim yang sulit ditembus. Mereka mencatat 13 pertandingan tanpa kebobolan dalam periode tersebut dan memiliki organisasi pertahanan yang menjadi salah satu kekuatan utama. Namun, kekalahan dari Pantai Gading menjadi peringatan bagi Ekuador.

Gol telat Amad Diallo membuat rekor panjang mereka terhenti sekaligus menambah tekanan jelang menghadapi Curacao. Pelatih Sebastian Beccacece menegaskan anak asuhnya tidak boleh menganggap remeh Curacao meski lawan mereka datang setelah kalah telak dari Jerman. Menurutnya, Ekuador harus tetap bermain disiplin, menjaga konsentrasi, serta mengantisipasi transisi cepat yang menjadi salah satu senjata Curacao. Curacao membawa cerita berbeda di Piala Dunia 2026.

Negara kecil dari kawasan Karibia itu mencatat sejarah sebagai salah satu negara dengan populasi terkecil yang tampil di putaran final Piala Dunia. Meski kalah telak 1-7 dari Jerman, Curacao sempat memberikan perlawanan. Mereka mampu menahan juara dunia empat kali tersebut hingga menit ke-38 sebelum akhirnya pertahanan mereka runtuh menjelang akhir babak pertama. Pelatih Curacao harus memastikan timnya tetap bermain dengan disiplin dan konsentrasi tinggi untuk menghadapi Ekuador.

Dengan catatan yang cukup meyakinkan, Ekuador diharapkan dapat menjaga kemenangan dan menjaga peluang lolos ke babak 32 besar. Namun, Curacao tidak boleh dianggap remeh karena mereka memiliki pemain berkualitas dan mampu memberikan masalah jika Ekuador kehilangan fokus





VIVAcoid / 🏆 3. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Piala Dunia 2026 Ekuador Curacao Belanda Swedia

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Latihan Timnas Belanda Kacau Jelang Melawan Swedia di Piala Dunia 2026, Ini AlasannyaLatihan Timnas Belanda pada Kamis (18/6/2026) sempat terganggu alarm, De Oranje tetap fokus untuk melawan Swedia di Piala Dunia 2026.

Read more »

Piala Dunia 2026: Persiapan Belanda Jelang Lawan Swedia Terganggu Alarm MisteriusSesi latihan Timnas Belanda di Kansas City sempat terhenti akibat bunyi alarm darurat misterius menjelang laga kontra Swedia di Piala Dunia 202

Read more »

Prediksi Piala Dunia 2026: Belanda vs Swedia 21 Juni 2026Prediksi Belanda vs Swedia, Skor Belanda vs Swedia, Jadwal Belanda vs Swedia, Susunan pemain Belanda vs Swedia, Head to head Belanda vs Swedia

Read more »

Hasil Pertandingan Grup F Piala Dunia 2026: Belanda Vs SwediaSwedia memulai turnamen dengan kemenangan 5-1 atas Tunisia sementara Belanda harus puas dengan imbang 2-2 melawan Jepang. Kedua tim akan saling bertemu dalam laga penutup grup F pada 25 Juni 2026. Kemenangan akan membawa Swedia lebih dekat ke babak gugur, sementara Belanda perlu poin untuk lolos.

Read more »