Pertamina Trans Kontinental Mulai Pembangunan Kapal Utility Boat 22 Pax

PT Pertamina Trans Kontinental (PTK) memulai pembangunan kapal Utility Boat 22 Pax bersama PT Tesco Indomaritim untuk memperkuat distribusi dan ketahanan energi nasional. Keel laying menandai langkah penting dalam peremajaan armada kapal dan mendukung operasional migas lepas pantai.

PT Pertamina Trans Kontinental ( PTK ) secara resmi memulai proses pembangunan kapal Utility Boat berkapasitas 22 penumpang bersama PT Tesco Indomaritim melalui seremoni keel laying yang diadakan di Galangan Tesco Indomaritim , Babelan, Bekasi.

Keel laying ini merupakan tonggak penting bagi PTK dalam upaya memperkuat distribusi dan ketahanan energi nasional dengan menjamin keandalan dan ketersediaan armada kapal yang dimiliki. Direktur Utama PTK, I Ketut Laba, menekankan bahwa keandalan layanan kapal dan kelancaran operasional lepas sandar kapal di pelabuhan merupakan manifestasi dari visi dan misi perusahaan dalam mendukung ketahanan energi nasional.

Beliau menyatakan, “Untuk mewujudkan PTK sebagai perusahaan yang handal, bertumbuh, dan berkelanjutan, kami melakukan peremajaan dan penambahan kapal secara bertahap dan selektif, sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Proses ini dilakukan melalui kerja sama dengan galangan nasional yang dipilih melalui lelang transparan dan akuntabel. Dalam kesempatan ini, kami bermitra dengan PT Tesco Indomaritim. ” Pernyataan ini disampaikan saat acara Keel Laying di Bekasi pada Senin, 20 April 2026.

Indonesia, sebagai negara kepulauan yang terdiri dari lebih dari 17.000 pulau, menghadapi tantangan unik dalam hal distribusi energi, yang merupakan salah satu yang paling kompleks di dunia. Lebih dari 60% distribusi energi nasional bergantung pada transportasi laut, sehingga keandalan dan kinerja armada pendukung menjadi faktor yang sangat penting. Dalam konteks ini, kapal pendukung seperti Utility Boat memainkan peran krusial dalam mengangkut personel, logistik, dan memastikan kelancaran operasional industri migas lepas pantai (offshore).

Bahkan gangguan kecil pada satu titik saja dapat menimbulkan dampak signifikan pada seluruh rantai pasok energi. Direktur Armada PTK, Dewi Susanti, menambahkan bahwa keselamatan merupakan prioritas utama dalam setiap aspek bisnis PTK.

“Seluruh desain dan proses pembangunan kapal kami lakukan dengan mengacu pada standar keselamatan yang tinggi dan regulasi yang ditetapkan oleh Badan Klasifikasi Indonesia. Dalam operasional energi, detail sekecil apapun dapat memiliki konsekuensi besar, oleh karena itu, kami memastikan semuanya diperiksa dan dipastikan sejak awal,” jelasnya. Pembangunan kapal ini juga berkontribusi pada peningkatan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dengan melibatkan galangan dalam negeri, yaitu PT Tesco Indomaritim.

Direktur Tesco Indomaritim, Jamin Basuki, menyampaikan komitmen perusahaannya untuk menjaga kualitas dan ketepatan waktu pengerjaan kapal.

“Kami menyadari bahwa kapal ini akan menjadi bagian integral dari sistem energi nasional. Oleh karena itu, kami menjalankan setiap proses dengan disiplin tinggi dan sesuai dengan standar terbaik yang berlaku,” ujarnya. Pembangunan kapal Utility Boat 22 Pax ini ditargetkan selesai pada tahun 2027. PTK juga memiliki rencana untuk melakukan peremajaan kapal-kapal sejenis lainnya, yang diharapkan dapat meningkatkan kinerja operasional perusahaan di masa depan.

Kapal ini dirancang dengan desain yang lebih modern dan efisien, yang diharapkan dapat memacu peningkatan kinerja layanan marine dan mendukung distribusi energi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia secara luas. Investasi ini menunjukkan komitmen PTK terhadap pembangunan infrastruktur energi nasional dan peningkatan layanan kepada pelanggan. Keberhasilan proyek ini akan memperkuat posisi PTK sebagai pemain kunci dalam industri transportasi energi di Indonesia dan berkontribusi pada ketahanan energi nasional.

Selain itu, kolaborasi antara PTK dan PT Tesco Indomaritim menunjukkan potensi besar dalam pengembangan industri perkapalan nasional dan peningkatan daya saing Indonesia di pasar global





