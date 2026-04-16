Pertamina Tingkatkan Produksi Gas 20 MMSCFD dari Proyek Sisi Nubi untuk Penguatan Ketahanan Energi Nasional

Pertamina berhasil menambah produksi gas sebesar 20 juta standar kaki kubik per hari (MMSCFD) dari Proyek Sisi Nubi Area of Interest (SNB AOI 1-3-5) di Wilayah Kerja Mahakam. Langkah ini krusial dalam strategi jangka panjang perusahaan menjaga keandalan pasokan energi nasional di tengah ketidakpastian global, termasuk potensi gangguan rantai pasok energi akibat konflik Timur Tengah. Peningkatan produksi ini merupakan wujud konkret upaya Pertamina Hulu Mahakam (PHM) dalam mendukung agenda kemandirian energi pemerintah, dengan keberhasilan pengoperasian Platform WPN-7 yang mencakup dua sumur produksi, NB-701 dan NB-702. Keberhasilan ini menegaskan komitmen Pertamina untuk terus memperkuat kapasitas produksi dalam negeri demi ketersediaan energi bagi masyarakat dan mengurangi ketergantungan impor.

Ancaman gangguan pada rantai pasok energi, terutama yang dipicu oleh konflik di kawasan Timur Tengah, semakin mempertegas urgensi penguatan kapasitas produksi domestik. Vice President Corporate Communication Pertamina, Muhammad Baron, menekankan arti penting peningkatan produksi ini sebagai fondasi utama ketahanan energi nasional. Ia menyatakan bahwa Pertamina secara konsisten mendorong peningkatan produksi migas domestik sebagai komitmen berkelanjutan untuk mendukung agenda besar pemerintah dalam mewujudkan kemandirian energi bangsa. Pernyataan ini disampaikan Baron dalam keterangan tertulis pada Kamis, 16 April 2026, menggarisbawahi peran aktif perusahaan dalam menjamin ketersediaan energi bagi seluruh masyarakat Indonesia. Keberhasilan dalam menambah produksi gas ini merupakan buah kerja keras dan inovasi dari Pertamina Hulu Mahakam (PHM), sebuah anak usaha dari Subholding Upstream Pertamina. PHM berhasil mengoperasikan Platform WPN-7 di lapangan lepas pantai Sisi Nubi, yang terletak di Kalimantan Timur. Platform WPN-7 ini dilengkapi dengan dua sumur produksi, yaitu sumur NB-701 dan sumur NB-702. Sumur NB-701 memulai kontribusinya dengan produksi sebesar 9,8 MMSCFD sejak tanggal 25 Maret 2026. Menyusul kemudian, sumur NB-702 mulai berproduksi pada 26 Maret 2026 dengan aliran sebesar 12,5 MMSCFD. Dengan beroperasinya kedua sumur ini, Platform WPN-7 menjadi platform ketiga yang telah berhasil dioperasikan dari total enam platform yang telah direncanakan dalam proyek pengembangan strategis ini. Target produksi awal sebesar 20 MMSCFD dari kedua sumur ini akan terus dioptimalkan melalui pemantauan yang cermat dan proses stabilisasi produksi untuk memastikan aliran yang berkelanjutan dan handal. Pencapaian ini melanjutkan kesuksesan sebelumnya yang telah diraih Pertamina. Sebelumnya, perusahaan telah berhasil mengoperasikan Platform WPS-4 pada tanggal 4 Desember 2025 dan Platform WPS-5 pada tanggal 23 Februari 2026. Seluruh rangkaian capaian ini secara kolektif menunjukkan bahwa pengembangan Blok Mahakam berjalan dengan sangat konsisten, terintegrasi, dan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan, bahkan dihadapkan pada berbagai tantangan global yang kompleks. Pertamina memandang keberhasilan ini sebagai bukti nyata kemampuan perusahaan dalam mempertahankan kinerja operasionalnya yang prima sembari terus memperkuat ketahanan energi nasional. “Keberhasilan ini menjadi bukti bahwa di tengah tekanan global, Pertamina tetap fokus menjalankan perannya sebagai penggerak utama ketahanan energi nasional. Kami akan terus memperkuat kapasitas produksi dalam negeri untuk memastikan energi tetap tersedia bagi masyarakat,” tegas Baron. Ia menambahkan bahwa melalui peningkatan produksi domestik ini, Pertamina memiliki ekspektasi yang tinggi untuk dapat mengurangi ketergantungan terhadap impor energi. Selain itu, langkah ini juga krusial dalam menjaga stabilitas pasokan energi untuk memenuhi berbagai kebutuhan di tingkat nasional. Gas bumi sendiri merupakan hasil dari proses alamiah yang berupa hidrokarbon. Dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer standar, gas bumi berwujud fasa gas dan diperoleh dari cadangan-cadangan yang ada di perut bumi. Perkembangan industri migas dan energi, termasuk upaya Pertamina dalam meningkatkan produksi dari lapangan-lapangan seperti Sisi Nubi, menjadi indikator penting dalam peta jalan energi Indonesia menuju kemandirian dan keberlanjutan. Berita terkait sebelumnya yang muncul di publik sempat menyoroti isu penggunaan gas elpiji 3 kg oleh angkot di Sukabumi, yang mendapat respons tegas dari Pertamina dengan memberikan ultimatum. Selain itu, Pertamina juga terus memastikan kelancaran distribusi energi dengan mengandalkan 345 armada kapal, menunjukkan keseriusan perusahaan dalam menjamin ketersediaan energi di seluruh penjuru negeri, termasuk isu-isu lain yang berkaitan dengan sektor energi dan lowongan kerja seperti Surveyor Indonesia di berbagai daerah. Secara keseluruhan, peningkatan produksi gas dari Proyek Sisi Nubi ini menjadi tonggak penting bagi Pertamina dan Indonesia. Ini bukan hanya tentang angka produksi semata, melainkan representasi dari komitmen yang lebih dalam terhadap keamanan energi nasional, kemandirian, dan kemampuan adaptasi di tengah ketidakpastian global. Dengan terus mengoptimalkan sumber daya domestik, Pertamina berupaya keras untuk menjamin energi yang stabil dan terjangkau bagi seluruh rakyat Indonesia, serta berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi dan pembangunan berkelanjutan





