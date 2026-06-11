Pertamina Tetap Komitmen Jaga Tersediaan Energi, Penyesuaian Harga BBM Non-Subsidi

Simon, Direktur Utama Pertamina, menjelaskan bahwa keputusan menaikkan harga BBM non-subsidi ini dilakukan pihaknya dengan mempertimbangkan dinamika geopolitik global dan harga minyak di pasar internasional, namun dengan tetap mempertimbangkan daya beli masyarakat. Kilang Pertamina Balikpapan dan Pertamina Trans Kontinental Jalin Kerja Sama Pengelolaan Infrastruktur

Sehubungan dengan penyesuaian harga BBM non-subsidi, yaitu Pertamax dan Pertamax Green, yang berlaku sejak 10 Juni 2026, kami memahami bahwa setiap penyesuaian harga tentu menjadi perhatian masyarakat.

Keputusan menaikkan harga BBM non-subsidi ini dilakukan pihak kami dengan mempertimbangkan dinamika geopolitik global dan harga minyak di pasar internasional, namun dengan tetap mempertimbangkan daya beli masyarakat. Kilang Pertamina Balikpapan dan Pertamina Trans Kontinental Jalin Kerja Sama Pengelolaan Infrastruktu





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