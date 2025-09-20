Pertamina Tegaskan Tak Ambil Untung dari Impor BBM Tambahan untuk SPBU Swasta

Direktur Utama Pertamina, Simon Aloysius Mantiri, menjelaskan peran Pertamina dalam impor BBM tambahan untuk SPBU swasta. Pertamina berkomitmen menjaga stabilitas harga dan ketahanan energi nasional, tanpa mencari keuntungan.

Jakarta (ANTARA) - Direktur Utama PT Pertamina (Persero), Simon Aloysius Mantiri, memberikan klarifikasi terkait peran Pertamina dalam pengadaan bahan bakar minyak ( BBM ) tambahan untuk stasiun pengisian bahan bakar umum ( SPBU ) swasta.

Dalam keterangannya setelah bertemu Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Jumat (19/9) malam, Simon menegaskan bahwa Pertamina tidak mengambil keuntungan dari situasi ini dan menjalankan tugasnya semata-mata untuk menjaga ketahanan energi nasional. Penegasan ini muncul sebagai respons terhadap kebutuhan mendesak SPBU-SPBU swasta seperti Shell, Vivo, BP, dan Exxon Mobil yang mengalami kekurangan stok BBM jenis tertentu dalam beberapa pekan terakhir. Kebutuhan mendesak ini memaksa beberapa SPBU merumahkan karyawan dan mencari sumber pendapatan alternatif. Simon menjelaskan bahwa Pertamina menjalankan mandat pemerintah untuk memastikan pasokan BBM tetap stabil. Pertamina tidak memanfaatkan situasi ini untuk mencari keuntungan, tetapi fokus pada penyediaan BBM tambahan melalui impor. Impor BBM tambahan ini dilakukan di luar kuota yang telah ditetapkan pemerintah untuk swasta, dengan harapan harga BBM di tingkat konsumen tetap stabil. Simon menekankan pentingnya transparansi dalam proses impor ini, dengan mekanisme yang akan diatur secara business-to-business (B2B) guna menghindari beban tambahan bagi konsumen. Pertamina, menurut Simon, bekerja sama erat dengan pihak swasta dalam upaya ini. Ini adalah bagian dari kolaborasi yang lebih luas untuk memperkuat ketahanan energi nasional. Simon juga menyoroti bahwa Pertamina memiliki tugas lain yang lebih mendesak, termasuk upaya meningkatkan produksi bersama dengan kontraktor kontrak kerja sama minyak dan gas (K3S) lainnya. Dengan demikian, prioritas utama Pertamina bukan mencari keuntungan dari pengadaan BBM tambahan, melainkan memastikan ketersediaan pasokan dan stabilitas harga bagi konsumen. Pertamina berkomitmen untuk menjalankan tugas ini dengan transparansi penuh. Impor dilakukan melalui mekanisme B2B untuk memastikan harga tetap stabil dan tidak membebani konsumen. Pemerintah telah memberikan dukungan penuh kepada Pertamina dalam menjalankan tugas ini, sebagai bagian dari upaya menjaga ketahanan energi nasional. Keberhasilan kolaborasi antara Pertamina dan SPBU swasta sangat penting untuk memastikan stabilitas pasokan dan harga BBM di seluruh Indonesia. Kemitraan strategis ini akan membantu mengatasi tantangan yang dihadapi oleh SPBU swasta dan memastikan ketersediaan BBM yang memadai bagi masyarakat. \Selain itu, Simon juga menjelaskan mengenai mekanisme impor BBM tambahan tersebut. Pertamina akan memastikan bahwa proses impor dilakukan secara transparan dan terbuka. Mekanisme B2B akan diterapkan untuk mengatur hubungan antara Pertamina dan SPBU swasta. Hal ini bertujuan untuk menghindari adanya penambahan biaya yang tidak perlu dan memastikan harga BBM di tingkat konsumen tetap stabil. Pertamina juga akan terus berkoordinasi dengan pemerintah dan pihak terkait lainnya untuk memastikan kelancaran proses impor dan distribusi BBM. Simon menegaskan bahwa Pertamina berkomitmen untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dan menjaga kepentingan nasional. Pertamina menyadari pentingnya peran mereka dalam menjaga stabilitas pasokan energi nasional. Pertamina akan terus berupaya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam menjalankan tugasnya. Pertamina juga akan terus berinovasi untuk menghadapi tantangan di sektor energi. Impor BBM tambahan ini merupakan langkah penting dalam menjaga ketahanan energi nasional dan memastikan ketersediaan BBM bagi masyarakat. Simon berharap kerja sama yang baik antara Pertamina, pemerintah, dan pihak swasta dapat terus terjalin. Ini akan menjadi kunci untuk mengatasi tantangan di sektor energi dan memastikan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Langkah ini sangat krusial untuk menjaga stabilitas harga, terutama di tengah gejolak pasar global. Pertamina, di bawah kepemimpinan Simon Aloysius Mantiri, menunjukkan komitmennya untuk menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab dan transparansi. Hal ini memberikan kepercayaan kepada masyarakat bahwa kebutuhan energi mereka akan tetap terpenuhi dengan harga yang wajar





