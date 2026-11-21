PT Pertamina dan Rekosistem kolaborasi kelola sampah Eco RunFest 2026. Target 100% sampah terolah, bukan berakhir di TPA, melalui inisiatif sadar lingkungan.

PT Pertamina (Persero) menegaskan komitmennya untuk mencapai target pengelolaan sampah yang ambisius di ajang tahunan mereka, yaitu Pertamina Eco RunFest 2026. Perusahaan energi nasional tersebut menargetkan seratus persen sampah yang dihasilkan selama seluruh rangkaian acara dapat terolah secara bertanggung jawab dan tidak berakhir di Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Langkah strategis ini akan dieksekusi melalui kemitraan erat dengan perusahaan teknologi daur ulang, Rekosistem, yang telah dipilih sebagai mitra pengelolaan lingkungan.

Pertamina Eco RunFest 2026 resmi dijadwalkan akan digelar pada tanggal 6 Desember 2026 di kawasan Gelora Bung Karno dan Istora Senayan, Jakarta. Acara puncak ini menargetkan kehadiran sebanyak 14.000 pelari dan 10.000 pengunjung festival. Sebagai penyelenggara event lari terbesar di Indonesia, PT Pertamina tidak hanya fokus pada aspek olahraga, tetapi juga menaruh perhatian serius terhadap dampak lingkungan yang ditimbulkan oleh ribuan peserta yang akan terlibat dalam kegiatan tersebut.

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Mekanisme Pengelolaan Sampah Terintegrasi

Sistem Eco Waste Management yang diterapkan oleh PT Pertamina dan Rekosistem bekerja dengan pendekatan menyeluruh dari hulu hingga ke hilir. Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya yang hanya berfokus pada pengangkutan sampah di hari H, tahun ini proses penanganan sampah dimulai jauh lebih awal, tepatnya sejak tahap perencanaan dan persiapan awal. Keterlibatan Rekosistem kini diperluas menjadi mitra strategis yang mendampingi seluruh rangkaian aktivitas Road to Pertamina Eco RunFest 2026.

Di lapangan, sistem ini melibatkan pengurangan penggunaan material sekali pakai secara drastis di berbagai area kegiatan. Sarana pemilahan sampah yang memadai akan disediakan di lokasi untuk memudahkan peserta memisahkan limbah organik dan anorganik. Sampah yang telah terkumpul kemudian dikumpulkan secara berkala dan disalurkan ke fasilitas pengolahan yang sesuai dengan jenis materinya. Misalnya, botol plastik bekas akan dikirim ke mitra pengolah untuk diproses menjadi biji plastik atau bahan baku baru.

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Suara Resmi dan Pandangan Pihak Terkait

VP Corporate Communication PT Pertamina (Persero), Muhammad Baron, menjelaskan bahwa visi eco-friendly ini bukan sekadar tren semata. Baron menyatakan bahwa Pertamina Eco RunFest telah diakui secara internasional dengan standar yang setara dengan event lari berkelas dunia. Menurutnya, nilai utama dari penyelenggaraan acara ini adalah manfaat nyata bagi masyarakat dan lingkungan, bukan sekadar gengsi atau prestise semata. Standar internasional ini menjadi tolok ukur dalam menyajikan pengalaman lari yang berwawasan lingkungan bagi para peserta.

Dari sisi mitra pelaksana, Tika dari Rekosistem menekankan adanya perubahan signifikan dalam struktur kerjasama mereka. Tika menguraikan bahwa pada kerja sama awal, perannya hanya terbatas pada aspek operasional pengangkutan sampah. Namun, untuk penyelenggaraan ke-13 ini, Rekosistem terlibat penuh dalam perencanaan dan persiapan sejak dini. Perubahan peran ini dianggap krusial untuk memastikan prinsip pengelolaan sampah yang bertanggung jawab dapat diterapkan secara konsisten di setiap tahapan kegiatan.

Dampak Nyata dan Pelibatan Publik

Transparansi data menjadi salah satu fitur unggulan dari inisiatif lingkungan tahun ini. Para pengunjung dan peserta dapat memantau jumlah dan jenis sampah yang berhasil terkumpul secara real-time melalui dashboard digital yang tersedia di situs resmi Pertamina Eco RunFest. Data ini tidak hanya sekadar pencatatan administratif, tetapi juga berfungsi sebagai alat edukasi untuk menunjukkan kontribusi nyata dari setiap individu yang hadir di lokasi acara.

Tema yang diangkat untuk penyelenggaraan tahun ini adalah Spark the Change, Leave Zero Trace. Tema ini diwujudkan melalui tujuh inisiatif ramah lingkungan atau Eco Initiatives yang dirancang untuk mengubah kebiasaan masyarakat. PT Pertamina berharap bahwa kesadaran akan pentingnya pengelolaan sampah ini tidak hanya berhenti saat acara selesai, tetapi juga membentuk kebiasaan baru yang lebih peduli lingkungan dalam kehidupan sehari-hari.

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Kolaborasi antara PT Pertamina dan Rekosistem ini menunjukkan bahwa penyelenggaraan acara skala besar dapat dilakukan dengan meminimalkan jejak karbon dan limbah. Dengan melibatkan ribuan pelari, pengunjung, serta berbagai tenant yang berpartisipasi, seluruh ekosistem event diajak untuk bersama-sama bertanggung jawab atas sampah yang dihasilkan. Langkah konkret ini diharapkan dapat menjadi teladan bagi penyelenggara event lainnya di Indonesia untuk mengadopsi model pengelolaan lingkungan yang lebih berkelanjutan dan modern.