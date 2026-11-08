Pertamina SMEXPO Cilacap 2026 Resmi Dibuka, 50 UMKM Jadi Fokus Pameran

Pertamina SMEXPO Cilacap 2026 resmi dibuka dengan melibatkan lebih dari 50 pelaku UMKM. Acara ini berlangsung dari 6 hingga 8 November 2026 untuk meningkatkan daya saing produk lokal di Kabupaten Cilacap.

Pameran Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah ( UMKM) terbesar di wilayah Cilacap, yaitu Pertamina SMEXPO Cilacap 2026, secara resmi telah diresmikan pada Jumat, 6 November 2026. Acara yang berlokasi di Alun-Alun Kabupaten Cilacap ini dibuka secara simbolis dengan pemukulan kentongan oleh manajemen Pertamina Patra Niaga Refinery Unit (RU) Cilacap, perwakilan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Cilacap, serta pejabat Forkopimda setempat. Kegiatan ini berlangsung selama tiga hari, yaitu dari tanggal 6 hingga 8 November 2026.

Mekanisme Pameran UMKM dan Kolaborasi Bisnis

Pertamina SMEXPO Cilacap 2026 hadir sebagai penyelenggaraan perdana di Kabupaten Cilacap dengan mengusung tema "Lokal Menjadi Vokal". Pameran ini dirancang untuk menjadi ruang promosi, kolaborasi, sekaligus akselerasi bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah agar dapat memperluas pasar dan meningkatkan daya saing produk lokal mereka. Kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen pembinaan UMKM unggulan Pertamina yang telah berjalan secara konsisten sejak tahun 2020.

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Hadirnya event ini membuka kesempatan lebih luas bagi pelaku usaha lokal untuk memperkenalkan produk unggulan mereka, membangun jejaring bisnis yang kuat, serta menjajaki peluang kemitraan strategis. Sebanyak 40 booth pameran disiapkan khusus untuk menampung partisipasi lebih dari 50 pelaku UMKM dari Kabupaten Cilacap dan daerah sekitarnya. Pengunjung juga memiliki kesempatan untuk mengenal produk dan layanan bisnis dari Pertamina Group.

Posisi Stakeholder dan Visi Pengembangan UMKM

Executive General Manager Pertamina Patra Niaga RU Cilacap, Hermawan Budiantoro, menekankan bahwa UMKM memiliki peran strategis bukan hanya sebagai sumber penghidupan masyarakat, tetapi juga sebagai penggerak perekonomian daerah, pencipta lapangan kerja, serta sarana memperkenalkan potensi dan keunggulan produk lokal. Hermawan menyebutkan bahwa Kabupaten Cilacap memiliki potensi ekonomi dan kreativitas masyarakat yang besar, namun masih menghadapi tantangan seperti keterbatasan akses pasar, peningkatan kualitas kemasan, pemanfaatan teknologi digital, dan penguatan manajemen usaha.

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Pemerintah Kabupaten Cilacap, yang diwakili oleh Plt. Bupati Ammy Amalia Fatma Surya melalui sambutan Asisten Sekda Bidang Perekonomian dan Pembangunan Ferry Adhi Dharman, menyambut baik inisiatif Pertamina. Pemerintah berharap keikutsertaan pelaku UMKM dapat mendorong produk lokal semakin dikenal secara luas, memperluas jejaring pemasaran, serta meningkatkan daya saing usaha sesuai dengan semangat Asta Cita Presiden RI tentang peningkatan lapangan kerja berkualitas dan penguatan kewirausahaan.

Dampak Nyata dan Agenda Pendukung Ekonomi Daerah

Sebagai bagian dari paket acara yang komprehensif, penyelenggaraan ini menghadirkan berbagai agenda menarik selama tiga hari. Rangkaian kegiatan tersebut meliputi SMEXPO Insight Session Youthpreneur, talkshow UMKM, business matching, kids activity, hingga sportivity. Selain itu, terdapat juga kegiatan Pertamina Mandalika Racing Series 2026 yang mendukung performa pembalap dengan bahan bakar Pertamax Turbo.

Hermawan Budiantoro berharap melalui berbagai agenda tersebut, para pelaku UMKM dapat memperoleh manfaat nyata, mulai dari kesempatan memperkenalkan produk, membangun komunikasi dengan konsumen, mendapatkan wawasan baru, hingga menjajaki peluang kerja sama dengan calon mitra bisnis. Penyelenggaraan ini diharapkan menjadi momentum penting bagi UMKM lokal untuk semakin percaya diri menunjukkan potensi dan kualitas produknya di pasar yang lebih luas.