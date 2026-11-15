Pertamina SMEXPO 2026: Hari Terakhir Pameran UMKM dan Aktivitas Seru di Jakarta

Hari terakhir Pertamina SMEXPO 2026 di Mall Kota Kasablanka Jakarta menawarkan workshop, musik live, dan hadiah transaksi MyPertamina hingga pukul 18.30 WIB Minggu 15 November.

Pertamina SMEXPO 2026 resmi memasuki hari terakhirnya pada Minggu, 15 November, yang menghadirkan kesempatan akhir bagi publik untuk menjelajahi produk UMKM lokal di Mall Kota Kasablanka, Jakarta. Acara ini menjadi momentum penting bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) untuk memamerkan kreativitas mereka kepada khalayak luas sekaligus memberikan pengalaman berbelanja yang langsung bermanfaat bagi masyarakat.

Mekanisme Transaksi Hadiah MyPertamina

Pertamina (Persero) mengaktifkan skema penghargaan khusus bagi pengunjung yang memanfaatkan aplikasi MyPertamina untuk melakukan transaksi pembelian di stan-stan peserta pameran. Mekanisme ini dirancang secara strategis oleh manajemen Pertamina untuk tidak hanya mendorong penggunaan digital, tetapi juga secara langsung memberikan insentif finansial berupa kejutan hadiah kepada mereka yang bertransaksi melalui platform tersebut.

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Jadwal Talkshow dan Workshop Tenun

Vivin Suharja, selaku CEO Sancha Artisan Milk Tea, dijadwalkan hadir untuk memimpin sesi diskusi bertajuk Tea is the New Trend: Mengulik Masa Depan Bisnis Minuman Teh antara pukul 15.00 hingga 16.00 WIB. Acara tersebut akan mengupas tuntas dinamika industri minuman teh dan prospek bisnis di masa depan.

Sebelumnya, pada pukul 12.00 hingga 13.30 WIB, pengunjung dapat berpartisipasi dalam Tenun Keychain Workshop. Aktivitas ini memberikan edukasi mendalam mengenai kerajinan tenun tradisional serta kesempatan praktis bagi peserta untuk membuat aksesori tangan mereka sendiri secara langsung.

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Performa Musik dan Seremoni Penutup

Suasana meriah dipertahankan melalui penampilan musikal dari Top 40 Band serta pertunjukan spesial dari Societeit de Harmonie yang mengisi acara sepanjang hari. Kegiatan resmi akan berakhir pada pukul 18.30 WIB dengan seremoni penutupan yang akan dihadiri oleh bintang tamu spesial, menandai selesainya rangkaian kegiatan Pertamina SMEXPO 2026.

Misi Pertamina Mendukung UMKM Lokal

Muhammad Baron, Vice President Corporate Communication PT Pertamina (Persero), menegaskan bahwa konsep pameran ini dirancang untuk mempertemukan pelaku UMKM dengan masyarakat umum. Ruang tersebut menyatukan fungsi promosi, edukasi, hiburan, dan pengalaman berbelanja produk lokal dalam satu ekosistem yang terintegrasi.