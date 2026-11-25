PT Pertamina (Persero) menyatakan kesiapannya mendukung peningkatan stok cadangan minyak nasional dari 21 menjadi 60 hari sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto dan regulasi terbaru pemerintah.

PT Pertamina (Persero) menyatakan komitmen penuh dalam mendukung rencana strategis pemerintah nasional untuk meningkatkan kapasitas stok cadangan bahan bakar minyak (BBM) domestik dari tingkat saat ini sebesar 21 hari menjadi 60 hari. Langkah monumental ini merupakan implementasi langsung dari arahan Presiden RI Prabowo Subianto guna memperkuat fondasi ketahanan energi Indonesia di tengah dinamika geopolitik global.

Implementasi Strategi Cadangan Energi Nasional

Wakil Direktur Utama Pertamina Oki Muraza mengonfirmasi bahwa perusahaan BUMN tersebut telah bersiap secara teknis untuk melaksanakan penampungan dan penguatan cadangan minyak strategis atau yang dikenal sebagai strategic petroleum reserve. Oki menegaskan bahwa Pertamina siap menjadi mitra strategis pemerintah dalam menyukseskan seluruh program penataan cadangan minyak strategis yang sedang digencarkan.

Also read Andi Amran Sulaiman Diusulkan Jadi Cawapres, Unhas Siapkan Dokumen: Beliau Punya Ijazah

Landasan hukum untuk program krusial ini telah sah berlaku melalui terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) terkait penguatan cadangan minyak strategis. Oki Muraza menjelaskan bahwa saat ini Pertamina sedang fokus menindaklanjuti aturan-aturan turunan yang diperlukan untuk operasionalisasi program tersebut di lapangan. Forum Energi Nasional 2026 yang berlangsung di Jakarta pada Rabu (25/11/2026) menjadi wadah penting bagi Pertamina untuk menegaskan posisi strategisnya dalam ekosistem energi nasional.

Regulasi Pemerintah dan Koordinasi Eksekusi

Pemerintah telah menerbitkan Payung Hukum resmi mengenai Cadangan Penyangga Energi (CPE) melalui Perpres Nomor 96 Tahun 2024 yang menjadi dasar legal operasional penumpukan stok energi nasional. Oki Muraza menekankan bahwa keterlibatan aktif Pertamina dalam pengelolaan cadangan minyak ini sangat krusial untuk menciptakan ketahanan energi Indonesia yang lebih robust dan tahan banting.

Advertisement

Kementerian Koordinator Bidang Hilirisasi dan Energi, di bawah pimpinan Bahlil Lahadalia, telah menargetkan peningkatan cadangan BBM nasional secara agresif untuk memperkuat ketahanan energi. Bahlil mengungkap bahwa penambahan ketahanan stok BBM tersebut merupakan perintah langsung dari Presiden Prabowo Subianto untuk memastikan stabilitas pasokan energi dalam negeri.

Dalam mengeksekusi target ambisius ini, Bahlil menunjuk Kepala Badan Pengaturan BUMN (BP BUMN) Doni Oskaria sebagai penanggung jawab utama di lapangan. Doni Oskaria ditugaskan sebagai panglima di depan untuk memastikan transisi cadangan BBM dari 21 hari menuju standar minimum nasional 60 hari berjalan sesuai jadwal dan spesifikasi teknis.

Status Infrastruktur dan Kesiapan Logistik

Terkait kesiapan infrastruktur penampungan atau storage, Oki Muraza melaporkan bahwa kondisi tempat penyimpanan energi yang dikelola oleh Pertamina saat ini berada dalam posisi aman dan siap menopang beban tambahan. Pertamina terus berkoordinasi secara intensif dengan pemerintah untuk menyelaraskan regulasi teknis pelaksanaan di lapangan agar tidak terjadi hambatan operasional.

PT Pertamina (Persero) menyatakan bahwa perusahaan siap mendukung penuh program-program pemerintah untuk memberikan ketahanan energi bagi Indonesia yang lebih kuat dan berkelanjutan. Pernyataan ini menunjukkan konsolidasi kekuatan antara regulator, BUMN, dan entitas investasi negara dalam menghadapi tantangan supply chain energi.

Secara spesifik, Oki Muraza mengungkapkan bahwa ketahanan stok atau coverage days untuk pasokan BBM dan LPG saat ini telah melampaui batas minimal yang ditetapkan oleh pemerintah. Untuk storage, kondisi infrastruktur dinilai aman dan coverage days dari BBM serta LPG berada di atas standar kelayakan operasional yang ditetapkan oleh otoritas terkait.

Advertisement

Mekanisme Sinkronisasi antar Instansi

Peningkatan target cadangan BBM nasional tersebut menjadi salah satu agenda prioritas utama pemerintah dalam mendorong ketahanan energi nasional secara menyeluruh dan terintegrasi. Langkah ini tidak hanya menyangkut aspek kuantitas stok, tetapi juga efisiensi distribusi dan stabilitas harga di tingkat konsumen akhir.

Bahlil yang juga masih menjabat sebagai Menteri ESDM menjelaskan bahwa peningkatan cadangan energi ini akan melibatkan PT Pertamina (Persero) yang berada di bawah naungan BUMN dan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara). Keterlibatan Danantara diharapkan dapat memberikan dukungan pembiayaan dan manajemen investasi yang lebih optimal.

Sebagai regulator, Kementerian Koordinator Bidang Hilirisasi dan Energi akan melakukan sinkronisasi kebijakan di antara seluruh stakeholder yang terlibat. Bahlil menekankan bahwa sinergi antara regulator, operator seperti Pertamina, dan entitas investasi seperti Danantara adalah kunci keberhasilan implementasi strategi ketahanan energi nasional jangka panjang ini.

Kolaborasi strategis ini dirancang untuk memastikan bahwa peningkatan kapasitas cadangan dari 21 hari menjadi 60 hari dapat tercapai secara realistis dan efisien. Dampak jangka panjang dari kebijakan ini diharapkan dapat melindungi Indonesia dari guncangan volatilitas harga energi global dan gangguan rantai pasok internasional.