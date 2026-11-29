PT Pertamina Patra Niaga menyiapkan pasokan alternatif 352 kiloliter untuk Kabupaten Jember akibat perbaikan jalan di jalur Gumitir. Langkah ini menjamin ketersediaan bahan bakar selama penutupan akses.

Perseroan Terbatas (PT) Pertamina Patra Niaga tengah menggalakkan strategi mitigasi logistik untuk menjamin kelancaran distribusi bahan bakar minyak di Kabupaten Jember, Jawa Timur. Langkah strategis ini diambil sebagai respons langsung terhadap implementasi sistem rekayasa lalu lintas buka tutup yang sedang diterapkan di Jalur Gumitir. Penutupan parsial ini merupakan konsekuensi teknis dari operasi perbaikan jalan yang mengalami kerusakan berupa retakan signifikan pada infrastruktur jalan raya tersebut.

Mekanisme Mitigasi Distribusi Bahan Bakar Minyak

Ketidaktersediaan akses utama di Jalur Gumitir menciptakan tantangan tersendiri bagi rantai pasok energi regional. Ahad Rahedi, sebagai Area Manager Communication, Relations & Corporate Social Responsibility Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus, menegaskan bahwa perusahaan telah mengantisipasi dampak potensi keterlambatan ini melalui berbagai langkah operasional yang terstruktur. Tujuannya adalah menjaga ketersediaan stok bahan bakar di wilayah Jember agar tidak terganggu oleh kemacetan yang ditimbulkan oleh sistem buka tutup jalan.

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Untuk mengoptimalkan alur distribusi, Pertamina melakukan penyesuaian jam operasional terminal secara signifikan. Proses penyaluran bahan bakar minyak kini dimulai lebih awal, bahkan hingga ke dalam dini hari, untuk memanfaatkan jendela waktu yang tersedia sebelum lalu lintas kembali padat. Selain itu, pola pengiriman konvensional juga dimodifikasi untuk menyesuaikan dengan kondisi lapangan yang berubah dinamis.

Pertamina juga menyiapkan jalur distribusi alternatif yang jauh lebih panjang namun lebih dapat diandalkan. Pengalihan pasokan ini bertujuan untuk memenuhi sekitar 25 hingga 30 persen dari total kebutuhan penyaluran bahan bakar minyak di Kabupaten Jember. Sumber pasokan alternatif ini berasal dari dua kota besar di Jawa Timur, yaitu Surabaya dan Malang, yang memiliki infrastruktur logistik yang lebih kokoh untuk menampung lonjakan volume pengiriman.

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Rincian Volume dan Rute Pengalihan Logistik

Total volume pasokan alternatif yang disiapkan oleh Pertamina mencapai angka spesifik sebesar 352 kiloliter. Rincian distribusi ini sangat terukur dan didistribusikan melalui dua jalur utama. Sebanyak 280 kiloliter dialokasikan dari Surabaya, sementara sisanya sebesar 72 kiloliter bersumber dari Malang. Angka-angka ini menjadi indikator utama upaya perusahaan dalam mempertahankan stabilitas pasokan energi di wilayah tersebut.

Dari jalur Surabaya, pasokan didistribusikan melalui dua titik terminal strategis. Sebanyak 160 kiloliter diangkut menggunakan enam unit mobil tangki yang berangkat dari Terminal Tanjung Wangi. Sisa pasokan dari Surabaya, sebesar 120 kiloliter, dikirimkan menggunakan empat unit mobil tangki lainnya langsung dari area Surabaya. Semua armada ini dijadwalkan untuk berjalan optimal demi mengantisipasi keterlambatan.

Volume pengalihan pasokan tersebut bersifat dinamis dan dapat berubah sewaktu-waktu. Perubahan ini disesuaikan secara ketat dengan perkembangan kondisi lalu lintas aktual serta realisasi waktu tempuh pengiriman yang terjadi di Jalur Gumitir. Jika situasi memburuk, strategi darurat akan segera diaktifkan untuk memastikan barang sampai ke tujuan.

Koordinasi Keamanan dan Dampak bagi Masyarakat

Untuk mendukung kelancaran logistik, Pertamina memperkuat koordinasi pengamanan dengan aparat keamanan lokal. Kerjasama ini melibatkan Polsek Sempolan, Polsek Kalibaru, Satuan Lalu Lintas Polres Jember, serta Relawan Gumitir. Fokus utamanya adalah memberikan dukungan prioritas dan pengawalan khusus bagi mobil tangki yang melintasi Jalur Gumitir yang sedang dalam masa perbaikan.

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Sistem pengawalan ini mencakup penentuan titik pemberhentian sementara atau pit stop di wilayah Kalibaru dan Sempolan. Titik ini digunakan untuk mendukung pengaturan lalu lintas serta pengawalan mobil tangki, baik saat menuju lokasi penyaluran maupun ketika armada kembali menuju terminal. Koordinasi ini sangat krusial untuk mencegah penumpukan kendaraan di area kerja.

Ahad Rahedi menekankan bahwa langkah-langkah tersebut merupakan bentuk kesiapan penuh perusahaan. Pertamina berkomitmen untuk terus mengoptimalkan pola distribusi dan menyiapkan alternatif pasokan agar kebutuhan bahan bakar minyak masyarakat di Kabupaten Jember tetap terpenuhi tanpa gangguan. Perusahaan akan terus memantau perkembangan kondisi lalu lintas dan mengevaluasi pola penyaluran secara berkala.

Pertamina mengimbau masyarakat agar menggunakan bahan bakar minyak secara bijak sesuai dengan kebutuhan nyata. Hindari pembelian berlebihan yang dapat menyebabkan kelangkaan buatan dan antrian panjang. Masyarakat disarankan untuk mengakses informasi terbaru melalui kanal resmi Pertamina atau menghubungi Pertamina Call Center di angka 135 untuk konfirmasi ketersediaan stok di pompa bensin terdekat.

Perbaikan jalan retak di Kilometer 33 Jalur Gumitir akan berlangsung dimulai pada Senin tanggal 30 November 2026 hingga akhir bulan, tanggal 31 Desember 2026. Selama periode ini, sistem buka tutup akan berlaku untuk seluruh kendaraan yang melintas di jalur penghubung Kabupaten Jember dan Banyuwangi tersebut. Apabila waktu tempuh pengiriman dari Banyuwangi menuju Jember mengalami penambahan lebih dari empat jam, maka pengiriman akan dialihkan sepenuhnya melalui jalur utara. Rute alternatif utara ini melewati Situbondo dan Bondowoso untuk menghindari kemacetan total di area perbaikan.