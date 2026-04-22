Pertamina Sesuaikan Harga LPG Non-Subsidi, Pastikan Stok Gas 3 Kg Tetap Stabil

Pertamina resmi melakukan penyesuaian harga LPG non-subsidi (5,5 kg dan 12 kg) per 18 April 2026 karena pengaruh harga energi global, namun menjamin pasokan LPG subsidi 3 kg tetap terjaga.

PT Pertamina (Persero) melalui anak usahanya, PT Pertamina Patra Niaga, secara resmi telah mengumumkan kebijakan penyesuaian harga terbaru untuk produk Liquefied Petroleum Gas (LPG) kategori non-subsidi, yakni varian Bright Gas ukuran 5,5 kilogram dan 12 kilogram. Kebijakan ini mulai diberlakukan secara efektif per tanggal 18 April 2026 di seluruh wilayah operasional di Indonesia.

Langkah strategis ini diambil sebagai bentuk respons perusahaan terhadap dinamika ekonomi global yang terus berkembang, terutama menyangkut fluktuasi harga energi di pasar internasional serta tren nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Pihak manajemen Pertamina menegaskan bahwa langkah ini bukan merupakan keputusan yang diambil secara mendadak, melainkan hasil evaluasi panjang guna menjamin keberlangsungan distribusi energi bagi masyarakat luas. Dalam keterangannya, perwakilan Pertamina, Muhammad Baron, menjelaskan bahwa selama beberapa tahun terakhir, pihaknya telah berupaya semaksimal mungkin untuk menahan harga LPG non-subsidi agar tetap stabil, meskipun tekanan inflasi energi global terus menunjukkan tren kenaikan yang signifikan. Pertamina merasa perlu melakukan penyesuaian yang terukur guna menjaga kesehatan operasional dan memastikan rantai pasok energi tetap terjaga dengan kualitas yang prima. Fokus utama perusahaan adalah menjaga keseimbangan antara kemampuan daya beli konsumen serta keberlanjutan pasokan energi nasional. Dengan adanya penyesuaian harga ini, Pertamina berharap masyarakat dapat memahami bahwa langkah tersebut merupakan bentuk tanggung jawab perusahaan dalam menghadapi tantangan ekonomi makro yang kian kompleks. Di sisi lain, Pertamina memberikan penegasan khusus terkait produk LPG subsidi tabung 3 kilogram. Manajemen memastikan bahwa untuk kategori subsidi, tidak ada kenaikan harga sama sekali dan pasokannya tetap berjalan normal sebagaimana mestinya. Berdasarkan hasil pantauan lapangan yang dilakukan di berbagai titik di wilayah Tangerang Selatan dan sekitarnya, harga jual LPG 3 kilogram di tingkat pengecer masih berada di kisaran Rp19.000 hingga Rp22.000 per tabung, sesuai dengan harga yang berlaku sebelumnya. Pihak Pertamina pun kembali mengimbau kepada masyarakat dari kalangan ekonomi mampu agar tetap menggunakan produk LPG non-subsidi. Hal ini sangat krusial untuk memastikan bahwa alokasi subsidi dari pemerintah dapat disalurkan secara lebih tepat sasaran, sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat yang paling membutuhkan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat. Detail penyesuaian harga untuk wilayah yang berbeda juga telah dipublikasikan dengan rincian yang beragam tergantung lokasi geografis. Sebagai contoh, di wilayah Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, dan Nusa Tenggara Barat, harga LPG 12 kg mengalami kenaikan menjadi Rp228.000 dari harga semula Rp192.000. Sementara itu, untuk wilayah Sumatera dan Sulawesi Tengah, harga disesuaikan menjadi Rp230.000, serta di wilayah Kalimantan dan Sulawesi lainnya, harga mencapai Rp238.000 hingga Rp265.000. Khusus bagi area yang berada di luar radius 60 kilometer dari lokasi filling plant, terdapat kebijakan tambahan biaya angkut yang disesuaikan dengan regulasi operasional setempat guna menutupi biaya logistik yang lebih tinggi. Seluruh langkah ini diharapkan dapat menciptakan ekosistem bisnis energi yang lebih sehat dan transparan bagi seluruh pemangku kepentingan di Indonesia





