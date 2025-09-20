Pertamina Salurkan Bantuan Mesin Pelet untuk Kelompok Tani Ragem Jaya, Dorong Kemandirian dan Produktivitas Peternakan

PT Patra Niaga melalui IT Balongan menyerahkan bantuan mesin produksi pelet kepada Kelompok Tani Ragem Jaya di Tegalurung. Bantuan ini bertujuan meningkatkan kemandirian pakan, menekan biaya produksi, dan mendukung target pembangunan berkelanjutan (SDGs). Kolaborasi Pertamina, pendidikan, dan masyarakat diharapkan ciptakan dampak nyata.

Patra Niaga Regional Jawa Bagian Barat melalui Integrated Terminal (IT) Balongan baru-baru ini telah menyerahkan bantuan berupa mesin produksi pelet kepada Kelompok Tani Ragem Jaya yang berlokasi di Tegalurung. Penyerahan bantuan ini merupakan bagian dari komitmen perusahaan untuk mendukung pengembangan usaha peternakan ayam, kambing, serta perikanan yang dikelola oleh kelompok tani tersebut.

Dengan adanya mesin produksi pelet ini, diharapkan kelompok tani dapat secara signifikan meningkatkan kemandirian dalam penyediaan pakan ternak, yang pada gilirannya akan membantu menekan biaya produksi dan meningkatkan efisiensi usaha. Acara serah terima mesin dihadiri oleh 34 peserta yang terdiri dari berbagai unsur, termasuk perwakilan dari Pemerintah Desa Tegalurung, anggota Kelompok Tani Ragem Jaya, perangkat desa, perwakilan dari dosen Politeknik Negeri Indramayu, perwakilan dari media massa, serta tim dari IT Balongan. Kegiatan berlangsung dalam suasana yang sederhana namun tetap mendapat perhatian dan antusiasme yang besar dari masyarakat setempat, menunjukkan dukungan kuat terhadap inisiatif tersebut.\Kuwu Desa Tegalurung, Bapak Abdullah, dalam sambutannya memberikan apresiasi yang tinggi terhadap bantuan mesin produksi pelet ini. Beliau menyampaikan harapannya agar bantuan tersebut dapat memberikan manfaat yang besar bagi Kelompok Tani Ragem Jaya dan seluruh masyarakat desa. Khususnya, Bapak Abdullah berharap bahwa bantuan ini akan mampu meningkatkan produktivitas peternakan, membuka peluang-peluang usaha baru, serta mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah Tegalurung. Dosen Politeknik Negeri Indramayu, Bapak Emin Haris, turut memberikan pandangannya mengenai peran penting dunia pendidikan dalam mendukung program ini. Beliau menekankan bahwa mesin produksi pelet ini bukan sekadar alat, melainkan juga merupakan sarana penting untuk transfer ilmu pengetahuan dan teknologi dari lingkungan kampus ke masyarakat. Bapak Emin Haris berharap bahwa mahasiswa Politeknik Negeri Indramayu akan terus mendampingi Kelompok Tani Ragem Jaya dalam mengoptimalkan pemanfaatan mesin produksi pelet ini, memastikan bahwa manfaatnya dapat dirasakan secara maksimal.\Area Manager Communication, Relation & CSR Regional JBB, Bapak Susanto August Satria, menyampaikan bahwa Pertamina berkomitmen untuk hadir tidak hanya dalam sektor energi, tetapi juga dalam upaya pemberdayaan masyarakat. Beliau berharap mesin pelet ini akan menjadi langkah awal dari kolaborasi berkelanjutan antara Pertamina, Kelompok Tani Ragem Jaya, dan seluruh pemangku kepentingan di Tegalurung. Kolaborasi ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan para petani dan peternak di wilayah tersebut. Bapak Susanto August Satria juga menekankan pentingnya kolaborasi antara perusahaan, dunia pendidikan, dan masyarakat untuk menciptakan dampak nyata di lapangan. Inisiatif ini selaras dengan target pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya pada poin 2 tentang tanpa kelaparan, poin 8 mengenai pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, serta poin 17 tentang kemitraan untuk mencapai tujuan. Bantuan ini menunjukkan adanya upaya kolaborasi antara perusahaan, dunia pendidikan, dan masyarakat. Pertamina menyebut keterlibatan berbagai pihak penting untuk menciptakan dampak nyata di lapangan. Dengan adanya bantuan ini, diharapkan Kelompok Tani Ragem Jaya dapat mengurangi ketergantungan terhadap pasokan pakan dari luar, sehingga mendorong kemandirian ekonomi desa. Inisiatif ini juga sejalan dengan target pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs). Fokus kegiatan terutama mendukung poin 2 tentang tanpa kelaparan, poin 8 mengenai pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, serta poin 17 tentang kemitraan untuk mencapai tujuan





Pertamina Kelompok Tani Mesin Pelet Pemberdayaan Masyarakat Sdgs

