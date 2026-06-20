Pertamina Pertebal Stok Pertalite 10-18% di Jateng & DIY Jelang Libur Sekolah

Pertamina Patra Niaga meningkatkan stok Pertalite hingga 18% di SPBU se-Jawa Tengah dan DIY untuk mengantisipasi lonjakan konsumsi saat libur sekolah 22 Juni - 3 Juli 2026.

Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Bagian Tengah mempertebal stok BBM jenis Pertalite sebesar 10 hingga 18 persen di seluruh SPBU di Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta ( DIY ) menjelang libur sekolah yang berlangsung pada 22 Juni hingga 3 Juli 2026.

Langkah ini diambil untuk mengantisipasi lonjakan konsumsi BBM di daerah tujuan wisata, mengingat kedua provinsi tersebut menjadi destinasi utama liburan nasional. Area Manager Communication, Relations & CSR Pertamina Patra Niaga Jateng DIY, Taufiq Kurniawan, menyatakan bahwa sektor pariwisata menjadi pertimbangan utama dalam penambahan pasokan. Dikatakan, Jawa Tengah dan DIY mengandalkan pariwisata sebagai jantung perekonomian, dan akses yang mudah serta murah menjadikan wilayah ini ramai dikunjungi. Penebalan stok dilakukan berdasarkan evaluasi berkala, terutama di SPBU sekitar titik-titik wisata.

Kebutuhan ini juga mengacu pada tren tahun lalu, di mana konsumsi semua jenis BBM saat libur sekolah naik 1,4 persen di Jawa Tengah dan 7 persen di DIY. Selain menambah stok, Pertamina menyiapkan sejumlah langkah untuk menjaga kenyamanan masyarakat selama liburan. Upaya tersebut meliputi pengiriman BBM pada dini hari untuk menghindari kemacetan, penambahan volume kiriman Pertalite, petugas marshaling untuk mengatur antrean di SPBU, pembagian air mineral kemasan gratis, serta penayangan informasi SPBU terdekat melalui aplikasi MyPertamina.

Taufiq juga menegaskan bahwa koordinasi dengan pemerintah daerah dan kepolisian terus dilakukan agar pasokan BBM terjamin dan antrean di SPBU tidak mengganggu pengguna jalan lain. Dengan persiapan ini, diharapkan masyarakat dapat menikmati liburan tanpa khawatir akan ketersediaan bahan bakar





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Pertamina Pertalite Libur Sekolah Jawa Tengah DIY

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