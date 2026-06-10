Pertamina Patra Niaga Umumkan Penyesuaian Harga Pertamax dan Pertamax Green, Pertalite dan Biosolar Tetap

Pertamina Patra Niaga menyesuaikan harga jual BBM nonsubsidi Pertamax dan Pertamax Green efektif 10 Juni 2026 setelah evaluasi dengan pemerintah, sementara harga Pertalite dan Biosolar tetap tidak berubah.

Pertamina Patra Niaga telah melakukan penyesuaian harga jual bahan bakar minyak nonsubsidi untuk produk Pertamax dan Pertamax Green, yang berlaku mulai 10 Juni 2026. Penyesuaian ini dilakukan setelah melalui proses evaluasi sesuai formula harga yang telah ditetapkan pemerintah, dengan tetap mengkoordinasikan langkah tersebut sebagai bagian dari upaya menjaga keberlanjutan penyediaan energi dan distribusi BBM berkualitas bagi masyarakat.

Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Roberth MV Dumatubun, menyatakan bahwa langkah ini juga merupakan implementasi tata kelola energi yang bertujuan menyeimbangkan keberlangsungan bisnis, kualitas layanan, dan kepastian pasokan energi. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa untuk kategori BBM retail nonsubsidi di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU), harga Pertamax (RON 92) mengalami kenaikan dari sebelumnya Rp12.300 per liter menjadi Rp16.250 per liter. Sementara itu, harga Pertamax Green 95 (RON 95) naik dari Rp12.900 per liter menjadi Rp17.000 per liter.

Untuk beberapa produk lain seperti Pertamax Turbo (RON 98), Dexlite (CN 51), dan Pertamina Dex (CN 53), harga tetap tidak berubah masing-masing yaitu Rp20.750 per liter, Rp23.000 per liter, dan Rp24.800 per liter. Pertamina Patra Niaga memastikan bahwa pasokan untuk both Pertamax dan Pertamax Green tetap aman dan tersedia di seluruh jaringan SPBU miliknya. Sementara itu, harga untuk dua produk bersubsidi namely Pertalite dan Biosolar tidak berubah.

Pertalite tetap dijual pada harga Rp10.000 per liter dan Biosolar pada harga Rp6.800 per liter. Perusahaan menegaskan bahwa komitmen untuk mendistribusikan BBM bersubsidi tetap diprioritaskan sesuai kebijakan pemerintah. Masyarakat yang ingin mengetahui informasi harga terkini dapat mengakseskan melalui kanal resmi Pertamina Patra Niaga, aplikasi MyPertamina, atau menghubungi layanan Pertamina Contact Center di nomor 135. Langkah penyesuaian ini adalah bagian dari mekanisme evaluasi berkala yang takes into account perkembangan harga minyak di pasar global dan dinamika ekonomi nasional





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Harga BBM Pertamax Pertamax Green Pertamina Patra Niaga Subsidi

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