Pertamina Patra Niaga Umumkan Kenaikan Harga Pertamax dan Pertamax Green per 10 Juni 2026

PT Pertamina Patra Niaga mengumumkan penyesuaian harga untuk BBM nonsubsidi jenis Pertamax dan Pertamax Green efektif 10 Juni 2026. Kenaikan ini terjadi setelah evaluasi rutin yang mempertimbangkan kondisi harga minyak dunia dan pasar, serta dilakukan dengan koordinasi pemerintah sebagai regulator. Perusahaan menegaskan komitmen untuk menjaga ketersediaan stok dan distribusi di seluruh Indonesia, sementara harga BBM bersubsidi seperti Pertalite dan Biosolar tidak berubah.

PT Pertamina Patra Niaga mencatat peningkatan signifikan pada Konsumsi Pertamax Lebaran 2026, naik 33,9 persen, seiring tingginya mobilitas masyarakat. Bagaimana Pertamina menjamin ketersediaan energi untuk memenuhi kebutuhan ini?

(AntaraNews)dan Pertamax Green. Keputusan ini diambil setelah adanya koordinasi dengan pemerintah sebagai pihak regulator dan dilakukan sesuai dengan mekanisme evaluasi berkala yang mempertimbangkan fluktuasi harga minyak dunia serta kondisi pasar ekonomi. Roberth MV Dumatubun menjelaskan bahwa penyesuaian harga BBM nonsubsidi ini mengikuti peraturan yang berlaku dan merupakan bagian dari pelaksanaan tata kelola energi. Tujuannya adalah untuk menjaga keseimbangan antara keberlangsungan bisnis, kualitas layanan, dan kepastian pasokan energi bagi masyarakat.

Penyesuaian harga Pertamax dan Pertamax Green dilakukan setelah melalui proses evaluasi sesuai formula harga yang ditetapkan pemerintah. Harga jual tersebut diputuskan dengan tetap dikoordinasikan dengan pemerintah sebagai regulator, dan menjadi bagian dari upaya menjaga keberlanjutan penyediaan energi dan distribusi BBM berkualitas bagi masyarakat terus berjalan optimal, kata Roberth, seperti yang dikutip dari keterangan pada Selasa, (9/6/2026). Pertamina Patra Niaga berkomitmen untuk menjaga ketersediaan serta kualitas produk BBM di seluruh Indonesia, sambil memastikan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan dengan baik.

Kami memastikan pasokan Pertamax dan Pertamax Green tetap aman serta tersedia di jaringan SPBU Pertamina. Masyarakat dapat memperoleh informasi harga BBM terbaru melalui kanal resmi Pertamina, Pertamina Patra Niaga, maupun aplikasi MyPertamina, ungkapnya. Sementara itu, harga BBM bersubsidi seperti Pertalite dan Biosolar tidak mengalami perubahan. Dalam upayanya untuk mendistribusikan BBM bersubsidi, harga jual untuk Pertalite tetap Rp 10.000 per liter, dan Biosolar tetap Rp 6.800 per liter.

Dengan demikian, harga kedua produk BBM subsidi ini tetap stabil dan tidak berubah. Daftar harga bahan bakar minyak (BBM) retail non-subsidi yang berlaku di SPBU per 10 Juni 2026 adalah sebagai berikut: untuk Pertamax Series, harga Pertamax (RON 92) mengalami kenaikan dari Rp 12.300/liter menjadi Rp 16.250/liter. Sementara itu, Pertamax Green 95 (RON 95) juga mengalami perubahan harga, yaitu dari Rp 12.900/liter menjadi Rp 17.000/liter. Harga Pertamax Turbo (RON 98) tetap di Rp 20.750/liter.

Untuk Dex Series, harga Dexlite (CN 51) tetap di Rp 23.000/liter, sedangkan Pertamina Dex (CN 53) juga tidak mengalami perubahan dan tetap di Rp 24.800/liter. Informasi lebih lengkap mengenai harga BBM terbaru dapat diakses melalui situs resmi. Selain itu, masyarakat yang membutuhkan informasi lebih lanjut dapat menghubungi Pertamina Contact Center di nomor 135, yang siap membantu menjawab pertanyaan seputar produk dan layanan yang ditawarkan oleh perusahaan.

Berita ini juga menyertakan sejumlah potongan judul dan narasi tambahan yang tampak sebagai bagian dari tampilan halaman web atau rekomendasi artikel terkait, seperti Krisis Ekonomi Indonesia, Pertamina Masih Evaluasi Harga Pertamax dan Pertamax Green, Harga BBM Non Subsidi Naik: Pertamax Turbo, Dexlite, dan Dex Resmi Lebih Mahal per 18 April, PT Pertamina Patra Niaga menjamin ketersediaan stok BBM Papua Tengah dan LPG selama periode Lebaran, PT Pertamina Patra Niaga Regional Kalimantan menjamin Pasokan Pertamax Banjarmasin, Kapal Pengangkut Mulai Masuk, Pertamina Jamin Stok Pertalite dan Pertamax di Timika, serta Harga BBM Dijual SPBU Pertamina Naik Mulai Hari Ini, Kecuali Pertamax.

Artikel ini secara keseluruhan membahas penyesuaian harga BBM nonsubsidi tertentu oleh Pertamina Patra Niaga efektif per 10 Juni 2026, dengan penekanan pada Pertamax dan Pertamax Green, sementara tetap mempertahankan harga untuk beberapa produk lain dan semua produk bersubsidi. Penyesuaian tersebut dilakukan sesuai mekanisme evaluasi berkala berdasarkan fluktuasi harga minyak dunia dan条件 pasar, serta dengan koordinasi pemerintah. Perusahaan juga menegaskan komitmennya untuk menjaga ketersediaan stok dan distribusi, khususnya di masa暂时 yang famously tinggi permintaan seperti Lebaran





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