Pertamina Patra Niaga Tingkatkan Pasokan LPG 3 Kg dengan Skema Fakultatif Jelang Berbagai Libur Nasional

Pertamina Patra Niaga menerapkan skema fakultatif untuk mengirimkan tambahan LPG 3 kg di luar jadwal reguler, mengantisipasi lonjakan permintaan selama hari libur nasional seperti Tahun Baru Hijriyah, Paskah, Imlek, Ramadhan, Nyepi, dan Isra Miraj. Langkah ini termasuk penambahan puluhan ribu hingga jutaan tabung di berbagai wilayah, seperti Jawa Tengah, DIY, Jawa Timur, dan Kalimantan, serta mengajak masyarakat berpendapatan lebih untuk beralih ke produk non-subsidi agar kuota subsidi tepat sasaran.

Skema fakultatif dalam distribusi LPG 3 kg menjadi strategi penting Pertamina Patra Niaga dalam mengantisipasi lonjakan permintaan energi bersubsidi selama hari libur nasional . Skema ini mengatur pengiriman ekstra di luar jadwal reguler hari kerja, khususnya untuk menangani peningkatan konsumsi yang tidak terduga pada periode hari libur, seperti Tahun Baru Hijriyah, Paskah, Imlek, Ramadhan, Nyepi, dan Isra Miraj.

Dalam implementasinya, Pertamina berhasil menyalurkan tambahan pasokan LPG 3 kg secara signifikan ke berbagai wilayah, terutama di Jawa Tengah, DIY, Jawa Timur, dan Kalimantan, dengan tujuan menjaga kestabilanpasokan di pangkalan-pangkalan dan mencegah kelangkaan. Sebagai contoh, menyambut Tahun Baru Hijriyah, Pertamina menyalurkan 1.339.560 tabung LPG 3 kg, terdiri dari 1.201.040 tabung untuk Jawa Tengah dan 138.520 tabung untuk Daerah Istimewa Yogyakarta. Jumlah tersebut setara dengan 84,79% dari konsumsi normal harian di kedua wilayah tersebut.

Taufiq, perwakilan Pertamina, menekankan bahwa langkah ini diambil untuk memastikan masyarakat tetap dapat memperoleh LPG dengan mudah selama masa libur, sekaligus menjaga kondisi di pangkalan tetap aman dan terkendali. Pertamina juga terus memantau stok hingga tingkat pangkalan untuk memastikan kebutuhan energi masyarakat terpenuhi dengan baik. Di luar penambahan pasokan subsidi, Pertamina Patra Niaga mengajak masyarakat yang secara ekonomi mampu untuk beralih ke Bright Gas non-subsidi ukuran 5,5 kg atau 12 kg.

Tujuan utamanya adalah agar kuota subsidi tepat sasaran bagi warga yang berhak. Mereka juga mengimbau masyarakat untuk membeli LPG 3 kg hanya di pangkalan resmi Pertamina agar mendapat produk dengan harga sesuai ketentuan pemerintah dan stok yang terjamin. Informasi lokasi pangkalan resmi terdekat dapat diakses melalui situs subsiditepatlpg.mypertamina.id. Dengan demikian, Pertamina tidak hanya fokus pada penambahan pasokan, tetapi juga pada penjaminan kualitas dan distribusi yang tepat sasaran





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LPG 3 Kg Pertamina Patra Niaga Skema Fakultatif Libur Nasional Penambahan Pasokan Subsidi Bright Gas Pangkalan Resmi

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