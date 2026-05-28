Pertamina Patra Niaga Tambah Penyaluran 9 Juta Tabung LPG 3 kg Nasional Menyambut Libur Panjang Idul Adha 2026

Pertamina Patra Niaga menambah penyaluran LPG 3 kg sebanyak 9 juta tabung secara nasional menjelang Idul Adha 2026, dengan koordinasi bersama pemerintah daerah dan agen resmi untuk memastikan ketersediaan dan harga stabil selama libur panjang.

Corporate Secretary PT Pertamina Patra Niaga, Roberth MV. Dumatubun menegaskan bahwa penambahan sebanyak 9 juta tabung LPG 3 kg akan disalurkan secara bertahap ke seluruh wilayah Indonesia. Kebijakan ini merupakan respons terhadap proyeksi peningkatan konsumsi energi selama periode hari raya dan libur panjang, serta komitmen perusahaan dalam menjaga ketahanan stok dan kelancaran distribusi LPG subsidi bagi masyarakat yang berhak.

Roberth menyampaikan bahwa penambahan pasokan ini dilaksanakan melalui koordinasi intensif dengan pemerintah daerah, BPH Migas, agen-agen resmi, serta pangkalan LPG di seluruh nusantara.

"Kami mengimbau masyarakat untuk membeli LPG 3 kg di pangkalan resmi Pertamina karena stoknya dipastikan tersedia sesuai ketentuan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah daerah," ujarnya dalam keterangan resmi pada Kamis, 28 Mei 2026. Ia menambahkan bahwa penting bagi konsumen untuk membeli sesuai kebutuhan dan menghindari panic buying, agar pasokan tetap merata dan tidak menimbulkan kelangkaan. Selain menambah jumlah tabung yang tersedia, Pertamina Patra Niaga melakukan monitoring intensif terhadap alur distribusi dan menyiagakan layanan distribusi tambahan selama masa libur.

Di wilayah Sulawesi, perusahaan menyiapkan tambahan fakultatif 406 ribu tabung LPG 3 kg pada 27 Mei 2026, serta extra dropping sebesar 252 ribu tabung yang akan disalurkan secara bertahap. Secara rinci, Sulawesi Selatan menerima fakultatif 205 ribu tabung dan extra dropping 135 ribu tabung; Sulawesi Tenggara memperoleh 51 ribu tabung fakultatif dan 22 ribu tabung extra dropping; serta Sulawesi Barat mendapat 26 ribu tabung fakultatif dan 10 ribu tabung extra dropping.

Area Manager Communication, Relation & CSR Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi, Lilik Hardiyanto, menegaskan bahwa penambahan stok ini adalah bentuk komitmen perusahaan dalam menjaga kenyamanan masyarakat selama ibadah dan aktivitas hari raya. Ia menambahkan bahwa monitoring distribusi terus dilakukan untuk menyesuaikan dengan tren konsumsi di masing‑masing daerah. Masyarakat dapat memperoleh informasi lebih lanjut mengenai produk dan layanan Pertamina Patra Niaga melalui situs resmi www.pertaminapatraniaga.com, akun Instagram @pertaminapatraniaga, atau menghubungi Pertamina Contact Center di 135.

Dengan langkah penambahan pasokan ini, diharapkan tidak hanya terpenuhinya kebutuhan energi rumah tangga selama Idul Adha, tetapi juga terjaganya stabilitas harga dan ketersediaan LPG subsidi di seluruh pelosok negeri





