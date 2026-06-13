Pertamina Patra Niaga: Stok BBM dan Distribusi BBM Pertalite Normal, Masyarakat Imbauan untuk Berani

PT Pertamina Patra Niaga menegaskan stok BBM Pertalite tersedia dan distribusinya berjalan normal di seluruh SPBU. Masyarakat diimbau bijak menggunakan energi sesuai kebutuhan.

PT Pertamina Patra Niaga menegaskan stok BBM Pertalite tersedia dan distribusinya berjalan normal di seluruh SPBU . Masyarakat diimbau bijak menggunakan energi sesuai kebutuhan. Pertamina Patra Niaga juga secara aktif melakukan pemantauan kondisi stok dan penyaluran BBM secara real-time di seluruh wilayah.

Langkah ini diambil untuk memastikan kebutuhan energi masyarakat dapat terpenuhi dengan baik dan berkelanjutan. Pertamina Patra Niaga terus mengoptimalkan pengelolaan rantai pasok energi melalui dukungan infrastruktur yang komprehensif. Infrastruktur ini mencakup terminal BBM, lembaga penyalur, fasilitas penyimpanan, serta armada distribusi yang luas. menjadi kunci dalam memastikan ketersediaan Pertalite. Hal ini memungkinkan Pertamina untuk menjaga keandalan pasokan dan merespons cepat jika terjadi peningkatan kebutuhan di suatu daerah.

Dengan jaringan infrastruktur energi yang tersebar dari Sabang hingga Merauke, Pertamina dapat memastikan bahwa pasokan Pertalite selalu terjaga. Upaya ini merupakan bagian dari komitmen perusahaan untuk memenuhi kebutuhan energi masyarakat secara berkelanjutan. Dalam menjaga kelancaran distribusi Pertalite, Pertamina Patra Niaga aktif berkoordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan, termasuk jaringan unit operasi di 8 Cabang Kantor Wilayah (Regional 1-8). Koordinasi ini penting untuk melakukan langkah-langkah antisipatif.

Roberth MV Dumatubun menjelaskan bahwa langkah antisipatif tersebut bertujuan untuk memastikan layanan energi kepada masyarakat tetap berjalan optimal. Ini termasuk persiapan skema penguatan distribusi. Apabila terjadi peningkatan kebutuhan Pertalite di suatu wilayah, Pertamina telah menyiapkan skema penguatan distribusi. Skema ini dirancang untuk memastikan pasokan tetap terjaga dan tidak terjadi kelangkaan di daerah tersebut.

Selain memastikan ketersediaan, Pertamina Patra Niaga juga menekankan pentingnya penyaluran BBM subsidi sesuai dengan ketentuan dan regulasi yang ditetapkan pemerintah. Hal ini untuk menjaga ketertiban dan keadilan dalam distribusi Pertalite. Masyarakat diimbau untuk bijak menggunakan energi dengan membeli BBM sesuai kebutuhan dan sesuai dengan peruntukannya. Penggunaan Pertalite juga harus disesuaikan dengan jenis kendaraan yang digunakan agar tepat sasaran.

Roberth menegaskan bahwa Pertamina Patra Niaga akan terus menjalankan tugas penyaluran energi dengan optimal. Komitmen ini bertujuan untuk memastikan ketersediaan Pertalite bagi masyarakat tetap terjaga dan tepat sasaran. Dinas ESDM Riau Perketat pengawasan tambang tanah berizin di Kampar. Pasokan LPG Tuban aman.

Pertamina memastikan distribusi BBM Aceh Tengah tetap aman dan lancar, bahkan di tengah dampak banjir bandang, dengan stok yang memadai untuk kebutuhan masyarakat. Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut memastikan distribusi BBM Aceh Tengah tetap aman dan lancar, bahkan di tengah dampak banjir bandang, dengan stok yang memadai untuk kebutuhan masyarakat. Pertamina Patra Niaga menegaskan komitmennya menjaga stabilitas harga BBM dan memperkuat distribusi energi nasional, merespons isu kenaikan harga yang sempat memicu kekhawatiran masyarakat.

PT Pertamina Patra Niaga menjamin stok BBM di Halmahera Tengah (Halteng) aman pasca-Lebaran, menepis kekhawatiran masyarakat akibat antrean kendaraan yang sempat terjadi. Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Bagian Barat menjamin Stok BBM dan Elpiji Cianjur Aman hingga Lebaran. Masyarakat diimbau tidak panik dan menimbun karena pasokan terjamin. Jelang perayaan Idul Fitri, Pertamina Patra Niaga Regional Sumatera Bagian Selatan menjamin stok BBM dan Elpiji Bengkulu aman.

Berbagai langkah antisipasi telah disiapkan untuk memenuhi kebutuhan energi masyarakat yang meningkat. PT Pertamina Patra Niaga menjamin Stok BBM Kalimantan tetap aman dan terkendali melalui sistem logistik terintegrasi, sekaligus mengimbau masyarakat untuk tidak panic buying demi kelancaran distribusi. Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bersama Pertamina Patra Niaga memastikan stok BBM Babel aman untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, mengimbau agar tidak terjadi pembelian berlebihan dan tetap tenang. Pertamina Patra Niaga Jamin Pasokan BBM dan LPG Aman Selama Ramadan dan Menjelang Idulfitri.

Pertamina memastikan stok BBM Aceh aman menjelang Idul Fitri, masyarakat diimbau tidak panik dan bijak menggunakan energi, serta mewaspadai informasi tidak benar





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