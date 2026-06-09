Pertamina Patra Niaga Resmi Tingkatkan Harga Pertamax dan Pertamax Green Efektif 10 Juni 2026

PT Pertamina Patra Niaga mengumumkan penyesuaian harga Pertamax dan Pertamax Green yang berlaku mulai 10 Juni 2026. Harga Pertamax naik menjadi Rp16.250 per liter dari sebelumnya Rp12.300, sedangkan Pertamax Green 95 naik menjadi Rp17.000 per liter dari Rp12.900. Penyesuaian ini berdasarkan formula pemerintah dan menyesuaikan dinamika pasar global. Perusahaan memastikan pasokan tetap stabil dan harga produk lain tidak berubah.

PT Pertamina Patra Niaga mengumumkan penyesuaian harga untuk dua jenis bahan bakar minyak (BBM) non-subsidi, yaitu Pertamax (RON 92) dan Pertamax Green 95 (RON 95), yang akan berlaku efektif pada Senin, 10 Juni 2026 di seluruh jaringan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Pertamina di Indonesia.

Harga Pertamax naik dariRp12.300 per liter menjadi Rp16.250 per liter, sementara Pertamax Green 95 naik dari Rp12.900 per liter menjadi Rp17.000 per liter. Penyesuaian ini dilaksanakan setelah melalui evaluasi menyeluruh sesuai dengan formula harga yang telah ditetapkan pemerintah, dengan mempertimbangkan dinamika harga minyak dunia dan kondisi pasar domestik. Sekretaris Perusahaan Pertamina Patra Niaga, Roberth MV Dumatubun, menegaskan bahwa keputusan ini telah dikoordinasikan dengan pemerintah sebagai regulator untuk memastikan ketersediaan dan distribusi BBM berkualitas tetap optimal di seluruh Indonesia.

Menurutnya, langkah ini juga merupakan bagian dari komitmen perusahaan untuk menjaga keberlanjutan pasokan energi sambil menyeimbangkan kepentingan konsumen dan operasional bisnis. Meskipun terjadi kenaikan pada dua jenis BBM non-subsidi tersebut, Pertamina Patra Niaga memastikan bahwa pasokan di seluruh jaringan SPBU tetap aman dan tidak akan ada kelangkaan. Perusahaan telah menyiapkan strategi untuk menjaga stabilitas pasokan di berbagai wilayah. Harga untuk produk BBM non-subsidi lainnya seperti Pertamax Turbo (RON 98), Dexlite (CN 51), dan Pertamina Dex (CN 53) tidak mengalami perubahan.

Harga BBM bersubsidi seperti Pertalite dan Biosolar juga tetap sama. Perlu dicatat bahwa penyesuaian ini hanya berlaku untuk Pertamax dan Pertamax Green, sementara jenis BBM lainnya tidak terdampak. Masyarakat dapat mengakses informasi harga terbaru melalui kanal resmi Pertamina, aplikasi, atau situs web Pertamina Patra Niaga untuk memastikan kepastian sumber. Penyesuaian harga ini mencerminkan upaya Pertamina Patra Niaga dalam menghadapi fluktuasi ekonomi global serta menjaga keseimbangan keuangan perusahaan.

Dengan mengacu pada formula yang ditetapkan pemerintah, penyesuaian dilakukan secara berkala untuk menyesuaikan dengan kenaikan biaya produksi dan distribusi. Pihak perusahaan menekankan bahwa keputusan ini diambil dengan mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabilitas, serta tetap berkomitmen menyediakan energi yang andal dan terjangkau bagi masyarakat. Di sisi lain, konsumen diharapkan dapat memahami dinamika pasar yang mempengaruhi harga BBM non-subsidi. Dengan demikian, penyesuaian ini diharapkan dapat mendukung keberlangsungan operasional perusahaan tanpa mengganggu ketersediaan dan distribusi BBM secara nasional





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