Pertamina Patra Niaga Regional JBB Siapkan Stok BBM dan LPG untuk Antisipasi Lonjakan Permintaan Idul Adha

Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Bagian Barat mengumumkan kesiapan penuh jaringan SPBU, agen, dan pangkalan LPG menjelang Idul Adha. Dengan penumpukan stok strategis, pemantauan konsumsi, dan koordinasi dengan pemerintah daerah, perusahaan menjamin pasokan energi tetap aman dan mencukupi meski permintaan naik 2‑4 % selama libur lebaran.

PT Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Bagian Barat (JBB) menegaskan bahwa seluruh jaringan operasionalnya sudah siap menyambut peningkatan kebutuhan energi menjelang hari raya Idul Adha .

Upaya ini mencakup pemeriksaan menyeluruh terhadap semua SPBU, agen resmi, serta pangkalan LPG yang berada di wilayah JBB, sehingga alur penyaluran Bahan Bakar Minyak (BBM) dan Liquefied Petroleum Gas (LPG) tetap aman, cepat, dan tidak mengalami gangguan. Menurut Susanti Hartono, Area Manager Communication, Relations & CSR PT Pertamina Patra Niaga Regional JBB, kesiapan operasional didukung oleh penumpukan stok strategis (build‑up stock) serta inspeksi lapangan secara rutin untuk memastikan keandalan sarana‑sarana distribusi.

"Kami terus memantau pergerakan konsumsi di lapangan dan menyiapkan proyeksi kebutuhan masyarakat. Jika diperlukan, kami siap menambah penyaluran BBM maupun LPG sesuai kebutuhan, sementara untuk produk subsidi dan penugasan akan tetap disesuaikan dengan kuota yang telah ditetapkan Pemerintah," ujarnya dalam keterangan resmi pada Selasa, 26 Mei 2026. Berdasarkan perkiraan pada periode 26 Mei hingga 1 Juni 2026, konsumsi energi di wilayah Regional JBB diproyeksikan naik signifikan seiring meningkatnya mobilitas masyarakat selama Idul Adha dan libur panjang.

Antara produk Gasoline-termasuk Pertalite, Pertamax, Pertamax Green, dan Pertamax Turbo-diperkirakan meningkat sebesar 2,81 % dibandingkan kondisi normal. Untuk segmen Gasoil, yakni Biosolar, Dexlite, dan Pertamina Dex, kenaikannya diperkirakan mencapai 1,64 %. Sementara itu, konsumsi LPG diprediksi naik sebesar 3,86 %, mengingat tingginya permintaan untuk memasak dan kebutuhan rumah tangga selama periode lebaran.

Meskipun permintaan meningkat, Pertamina Patra Niaga Regional JBB menegaskan bahwa stok energi di wilayah tersebut tetap aman dan mencukupi, berkat strategi penumpukan stok yang telah dilakukan sebelumnya serta koordinasi intensif dengan pemasok dan distributor. Selain memastikan kelancaran pasokan, Pertamina Patra Niaga Regional JBB juga memperkuat koordinasi dengan Pemerintah Daerah dan aparat penegak hukum untuk mengawasi distribusi BBM dan LPG bersubsidi agar tepat sasaran.

Pihak perusahaan mengimbau masyarakat untuk menggunakan produk subsidi-baik LPG 3 kg maupun BBM subsidi-sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga manfaat secara optimal dapat dirasakan oleh mereka yang berhak. Untuk memperoleh informasi lebih lanjut mengenai layanan produk, atau melaporkan kendala seputar BBM dan LPG, masyarakat dapat menghubungi Pertamina Contact Center (PCC) 135 atau mengirimkan email ke pcc135@pertamina.com.

Langkah-langkah proaktif ini diharapkan dapat menjamin kestabilan pasokan energi selama Idul Adha, sekaligus mendukung kelancaran ibadah dan kegiatan sosial yang menjadi ciri khas perayaan tersebut





liputan6dotcom / 🏆 4. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Energi BBM LPG Idul Adha Pertamina

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Pertamina Patra Niaga ajak komunitas otomotif gunakan BBM berkualitasPT Pertamina Patra Niaga mengajak komunitas otomotif bijak dalam berenergi khususnya untuk selalu menggunakan bahan bakar minyak (BBM) dan pelumas ...

Read more »

Pertamina tambah 1,5 juta elpiji 3 kg di Jateng-DIY jelang Idul AdhaPT Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Bagian Tengah (JBT) meningkatkan stok di lembaga penyalur dengan menambah pasokan elpiji 3 kg sebanyak 1.567.660 tabung ...

Read more »

Pertamina Patra Niaga Regional Sumatera Bagian Selatan Meningkatkan Stok BBM dan LPG untuk Hari Raya Idul AdhaPertamina Patra Niaga Regional Sumatera Bagian Selatan (Sumbagsel) menjamin distribusi dan ketersediaan bahan bakar minyak (BBM) dan liquefied petroleum gas (LPG) di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, guna memenuhi kebutuhan energi masyarakat menjelang Hari Raya Idul Adha 2026. Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga Roberth MV Dumatubun mengatakan stok BBM dan LPG aman untuk memenuhi kebutuhan energi masyarakat selama Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. PT Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Bagian Tengah (JBT) meningkatkan stok di lembaga penyalur dengan menambah pasokan elpiji 3 kg sebanyak 1.567.660 tabung di Jawa Tengah dan DIY. PT Pertamina Patra Niaga Regional Sumatera Bagian Utara (Sumbagut) menambah 1,26 juta lebih tabung elpiji (LPG) tiga kilogram sebagai langkah antisipasi meningkatnya kebutuhan energi masyarakat selama Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Selain menambah pasokan gas, perusahaan minyak negara tersebut juga mengintensifkan koordinasi dengan agen, pangkalan, serta seluruh jaringan penyalur agar kebutuhan energi masyarakat selama periode Idul Adha dapat terpenuhi dengan aman dan lancar. Koordinasi dengan agen, pangkalan, serta pemangku kepentingan terkait terus dilakukan sebagai langkah menjaga keandalan distribusi selama periode Hari Raya Idul Adha. Dengan penguatan distribusi dan tambahan pasokan tersebut, Pertamina berharap kebutuhan energi bagi masyarakat selama momentum Hari Raya Idul Adha dapat terpenuhi secara aman, lancar dan optimal. Masyarakat juga dapat memperoleh informasi maupun menyampaikan pengaduan melalui Pertamina Contact Center (PCC) di nomor 135.

Read more »

Pertamina Patra Niaga Jatimbalinus Tingkatkan Pasokan LPG di Madiun Jelang Libur Panjang Idul AdhaPertamina Patra Niaga Jatimbalinus menambah pasokan LPG bersubsidi 3 kg di Madiun dan sekitarnya, mengimplementasikan penyaluran fakultatif hingga 99‑100 % rata-rata harian, serta melakukan build‑up stock BBM untuk jaminan energi selama libur Idul Adha 1447 Hijriah.

Read more »