Pertamina Patra Niaga raised the selling price of non-subsidized fuel Pertamax and Pertamax Green starting June 10, 2026

Pertamina Patra Niaga announced an adjustment to the selling price of non-subsidized fuel, specifically Pertamax (RON 92) and Pertamax Green (RON 95), effective June 10, 2026. Pertamax increased from Rp 12,300 per liter to Rp 16,250 per liter, while Pertamax Green rose from Rp 12,900 per liter to Rp 17,000 per liter. The decision was made after coordination with the government as regulator and in accordance with periodic evaluation mechanisms that take into account developments in global oil prices and market economic conditions. Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Roberth MV Dumatubun, explained that the adjustment follows applicable regulations and is part of implementing energy governance aimed at balancing business continuity, service quality, and energy supply certainty for the public. He emphasized that the price adjustment was conducted through an evaluation process based on a formula set by the government and coordinated with the regulator, as part of efforts to maintain the sustainability of energy supply and distribution of quality fuel. Pertamina Patra Niaga also ensured that Pertamax and Pertamax Green supplies remain secure and available at Pertamina gas stations nationwide, and the public can obtain the latest fuel price information through official Pertamina channels, Pertamina Patra Niaga, and the MyPertamina app. Meanwhile, prices for subsidized fuel Pertalite and Biosolar remained unchanged at Rp 10,000 per liter and Rp 6,800 per liter respectively. The company also reaffirmed its commitment to distributing subsidized fuel, with Pertalite available at 97 percent of total Pertamina gas stations across Indonesia.

PT Pertamina Patra Niaga, anak perusahaan Pertamina yang bergerak di bidang distribusi bahan bakar minyak (BBM), mengumumkan penyesuaian harga jual untuk dua produk BBM non-subsidi di pasar dalam negeri.

Penyesuaian ini berlaku mulai Jumat, 10 Juni 2026. Produk yang mengalami kenaikan harga adalah Pertamax (RON 92) dan Pertamax Green (RON 95). Untuk Pertamax, harga jual naik dari Rp 12.300 per liter menjadi Rp 16.250 per liter. Sementara Pertamax Green 95 sebelumnya dijual Rp 12.900 per liter, kini menjadi Rp 17.000 per liter.

Kenaikan ini cukup signifikan jika dilihat dari persentasenya, sekitar 32 persen untuk Pertamax dan 31 persen untuk Pertamax Green. Keputusan ini diungkapkan dalam pernyataan resmi yang diterbitkan oleh perusahaan. Pertamina Patra Niaga menegaskan bahwa penyesuaian harga telah melalui prosedur yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Proses evaluasi harga dilakukan secara berkala dengan mempertimbangkan beberapa faktor utama, termasuk fluktuasi harga minyak mentah dunia yang merupakan komoditas utama dalam produksi BBM.

Selain itu, kondisi pasar global dan faktor ekonomi dalam negeri juga menjadi bagian dari pertimbangan. Penyesuaian ini juga di coordinating dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral sebagai regulator, sebagai bentuk keselarasan dalam tata kelola energi nasional. Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Roberth MV Dumatubun, dalam keterangannya di Jakarta, Selasa, 9 Juni 2026, menjelaskan bahwa langkah ini adalah bagian dari upaya menjaga keseimbangan antara keberlangsungan usaha, mutu pelayanan, dan kepastian pasokan energi bagi masyarakat.

Menurutnya, dengan mengikuti formula harga yang sudah ditetapkan pemerintah, perusahaan dapat terus beroperasi secara viable sambil memastikan kualitas produk yang disediakan. Kenaikan harga ini tidak melibatkan BBM bersubsidi seperti Pertalite dan Biosolar. Harga Pertalite tetap di Rp 10.000 per liter dan Biosolar remained at Rp 6.800 per liter. Hal ini menunjukkan komitmen Pertamina Patra Niaga dalam memenuhi kebijakan pemerintah untuk melindungi konsumen dari dampak kenaikan harga bahan bakar, terutama bagi kelompok masyarakat dengan daya beli terbatas.

Untuk produk非 subsidized, penyesuaian harga dianggap diperlukan mengingat成本 pressures yang dihadapi. Harga minyak mentah dunia yang belum sepenuhnya stabil mem affecting biaya produksi dan distribusi. Selain itu, efekCurrency fluctuations juga menjadi pertimbangan. Singkatnya, penyesuaian ini merupakan respons terhadap perubahan kondisi pasar yang di luar kendali perusahaan.

Di sisi lain, Pertamina Patra Niaga juga me dentist bahwa pasokan kedua produk tersebut tetap terjaga di seluruh jaringan penjualan. Saat ini, Pertamax dan Pertamax Green tersedia di hampir semua SPBU Pertamina di Indonesia. Masyarakat diaspora dapat mengakses information harga terkini melalui beberapa kanal resmi. Aplikasi MyPertamina menjadi salah satu platform yang menyediakan informasi harga BBM secara real-time di berbagai lokasi.

Situs web resmi Pertamina dan media social perusahaan juga akan terus memperbarui data harga. Pihak Pertamina menambahkan bahwa mereka terus berkomitmen untuk meningkatkan kualitas layanan. Upaya如在分布optimalisasi logistik dan rantai pasokan masih dilakukan untuk mencegah kelangkaan dan memastikan harga remained konsisten sesuai dengan kebijakan yang diumumkan. Hal ini penting mengingat permintaan akan BBM berkualitas tinggi seperti Pertamax dan Pertamax Green terus meningkat seiring dengan pertumbuhan kendaraan yang menggunakan teknologimesin lebih modern.

Sebagai penutup, Pertamina Patra Niaga mengajak konsumen untuk selalu memeriksa informasi harga melalui sumber terpercaya. Mereka juga menghimbau agar menghindari spekulasi ataupanic buying yang dapat mengganggu kestabilan pasar. Kedepannya, harga BBM non-subsidi akan terus dievaluasi secara berkala sesuai dengan mekanisme yang berlaku. Komitmen untuk menjaga kualitas BBM dan kepastian pasokan tetap menjadi prioritas utama perusahaan dalam mendukung ketersediaan energi yang berkelanjutan di Indonesia





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