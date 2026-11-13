Pertamina Patra Niaga Raih Anugerah Penggerak Sektor Energi 2026

PT Pertamina Patra Niaga meraih Anugerah Penggerak Sektor Energi dalam Anugerah Penggerak Nusantara 2026 atas kontribusi dan inovasi energi nasional.

PT Pertamina Patra Niaga meraih penghargaan Anugerah Penggerak Sektor Energi dalam ajang Anugerah Penggerak Nusantara 2026 yang berlangsung pada Kamis (12/11) di Jakarta. Penghargaan ini diberikan sebagai bentuk apresiasi atas kontribusi, komitmen, dan inovasi perusahaan dalam pengembangan sektor energi nasional.

Penghargaan tersebut menjadi sorotan karena menempatkan Pertamina Patra Niaga sebagai salah satu penggerak utama di sektor energi Indonesia. Wakil Direktur Utama I Pertamina Patra Niaga, Taufik Aditiyawarman, menyatakan bahwa capaian ini menjadi kebanggaan bagi seluruh perusahaan.

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Penghargaan Sektor Energi dan Pendistribusian BBM serta LPG

Pertamina Patra Niaga menerima Anugerah Penggerak Sektor Energi karena peran strategisnya dalam mendistribusikan energi ke seluruh wilayah Indonesia. Dalam penjelasannya, Taufik Aditiyawarman menyebut penghargaan itu dipersembahkan untuk para Perwira Pertamina Patra Niaga.

Para Perwira tersebut bertugas mendistribusikan bahan bakar minyak (BBM) maupun liquefied petroleum gas (LPG) kepada masyarakat di seluruh Indonesia. Taufik menilai tugas tersebut merupakan tanggung jawab perusahaan sekaligus pemicu untuk terus memberikan kinerja terbaik bagi negeri.

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Pendistribusian BBM dan LPG dilakukan melalui berbagai moda transportasi, yakni laut, darat, dan udara. Pola distribusi lintas moda ini memungkinkan energi menjangkau wilayah dengan kondisi geografis yang berbeda-beda di Indonesia.

Integrasi Bisnis Hilir sebagai Penopang Efisiensi

Integrasi bisnis hilir Pertamina Patra Niaga menjadi fondasi utama untuk menciptakan efisiensi dan mendorong pertumbuhan perusahaan ke depan. Taufik Aditiyawarman menjelaskan bahwa integrasi ini menyatukan tiga kegiatan utama dalam satu rangkaian bisnis.

Ketiga kegiatan tersebut meliputi pengolahan di kilang, distribusi dan pemasaran, serta perkapalan atau shipping. Dengan keterpaduan ini, rantai pasok energi dari hulu pengolahan hingga konsumen akhir diharapkan berjalan lebih terkoordinasi.

Taufik berharap integrasi tersebut akan membuat akses masyarakat terhadap energi semakin mudah, affordable, dan reliable. Harapan ini menjadi tolok ukur bahwa efisiensi operasional harus berujung pada manfaat langsung bagi publik.

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Komitmen Energi Andal bagi Masyarakat

Komitmen Pertamina Patra Niaga untuk menghadirkan energi yang mudah diakses dan andal ditegaskan kembali oleh VP Corporate Communication Pertamina Patra Niaga, Kitty Andhora. Ia menyampaikan bahwa perusahaan akan terus berupaya memenuhi kebutuhan energi seluruh masyarakat.

Menurut Kitty Andhora, komitmen tersebut merupakan bagian dari kontribusi Pertamina Patra Niaga dalam menggerakkan roda perekonomian dan mendukung kemajuan negeri. Pernyataan ini menegaskan bahwa penghargaan yang diterima menjadi dorongan untuk menjaga kesinambungan layanan distribusi energi di Indonesia.