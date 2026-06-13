Pertamina Patra Niaga melalui Focus Group Discussion (FGD) dengan Kejaksaan Agung dan KPK untuk memperkuat proses transparan, akuntabel, dan dukungan ketahanan energi nasional.

Pertamina Patra Niaga perkuat tata kelola pengadaan energi melalui Focus Group Discussion (FGD) dengan Kejaksaan Agung dan KPK . Inisiatif ini bertujuan untuk memperkuat proses transparan, akuntabel, dan dukungan ketahanan energi nasional.

Pertamina Patra Niaga telah menyelenggarakan FGD di Jakarta pada Kamis (11/6/2026) dengan tema 'Penguatan Tata Kelola dan Kepatuhan Regulasi'. Direktur Niaga Pertamina Patra Niaga, Erwin Suryadi, menjelaskan bahwa forum diskusi ini merupakan langkah konkret perusahaan untuk menyempurnakan proses pengadaan. Tujuannya adalah memperoleh umpan balik konstruktif terhadap konsep perbaikan tata kelola pengadaan yang sedang dirumuskan. Konsep ini dirancang agar semakin transparan, akuntabel, dan sesuai hukum, sekaligus memperkuat ketahanan energi nasional.

Erwin Suryadi menegaskan pentingnya memastikan kebutuhan energi masyarakat terpenuhi dengan baik. Selain itu, seluruh proses pengadaan harus dilaksanakan secara akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan. Diskusi mendalam dalam FGD tersebut mencakup berbagai aspek krusial penguatan tata kelola pengadaan energi, mulai dari kesesuaian proses pengadaan dengan ketentuan hukum, penerapan praktik terbaik dalam pengadaan impor minyak mentah/kondensat, BBM, dan LPG, serta pengelolaan risiko yang efektif. Aspek penguatan integritas dan kepatuhan juga menjadi fokus utama.

Para peserta juga membahas langkah-langkah mitigasi strategis dalam menghadapi dinamika pasar dan geopolitik global yang terus berubah. Hal ini menunjukkan keseriusan Pertamina Patra Niaga dalam mengantisipasi berbagai tantangan yang mungkin timbul dalam rantai pasok energi. Pertamina Patra Niaga secara aktif berkolaborasi dengan aparat penegak hukum, termasuk KPK dan Kejaksaan Agung, untuk memperkuat tata kelola pengadaan energi. Kolaborasi ini mendorong perbaikan berkelanjutan dalam setiap tahapan proses pengadaan.

Sinergi ini diharapkan dapat menciptakan sistem yang lebih robust dan minim risiko hukum. Direktur Pertimbangan Hukum Jamdatun, Irene Putri, menyoroti pentingnya kesamaan pemahaman mengenai tata kelola dan kepatuhan regulasi di seluruh tahapan proses bisnis. Hal ini krusial agar setiap keputusan yang diambil dapat mendukung keberlangsungan bisnis perusahaan. Kepala Seksi Energi dan Sumber Daya Alam (ESDA) Jamintel, Deny Alvianto, mengapresiasi upaya perbaikan tata kelola yang dilakukan Pertamina Patra Niaga.

Menurutnya, inisiatif ini secara langsung mendukung keandalan pasokan energi nasional. Pernyataan ini mengindikasikan bahwa perbaikan internal perusahaan memiliki dampak positif yang lebih luas bagi kepentingan negara. Kepala Satuan Tugas Koordinasi dan Supervisi (Kasatgas Korsup) KPK, Dian Patria, juga memberikan penilaian positif. Ia menyatakan bahwa upaya perbaikan yang dilakukan Pertamina Patra Niaga menunjukkan komitmen perusahaan dalam memperkuat tata kelola pengadaan energi. Dukungan dari lembaga-lembaga ini menjadi validasi atas keseriusan Pertamina Patra Niaga





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Pertamina Patra Niaga Tata Kelola Pengadaan Energi Kejaksaan Agung KPK

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