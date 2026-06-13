Pertamina Patra Niaga Membantah Ketersediaan Pertalite Langka

Pertamina Patra Niaga membantah ketersediaan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi jenis Pertalite langka. Pihak PT Pertamina Patra Niaga menyatakan stok Pertalite berjalan normal dan tidak mengalami kelangkaan.

Pertamina Patra Niaga membantah ketersediaan bahan bakar minyak ( BBM ) bersubsidi jenis Pertalite langka. Pihak PT Pertamina Patra Niaga menyatakan stok Pertalite berjalan normal dan tidak mengalami kelangkaan.

Pertamina Patra Niaga juga terus melakukan pemantauan secara real-time terhadap kondisi stok dan penyaluran BBM di seluruh wilayah agar kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi dengan baik. Selain itu, Pertamina Patra Niaga juga terus mengoptimalkan pengelolaan rantai pasok energi melalui dukungan infrastruktur terminal BBM, lembaga penyalur dan penyimpanan, armada distribusi, serta sistem monitoring yang terintegrasi di seluruh wilayah Indonesia. Langkah ini dilakukan untuk memastikan kebutuhan energi masyarakat dapat terpenuhi secara berkelanjutan.

Pertamina juga telah menyiapkan skema penguatan distribusi agar pasokan tetap terjaga apabila terdapat peningkatan kebutuhan di suatu wilayah. Pihak Pertamina Patra Niaga mengimbau masyarakat untuk bijak menggunakan energi dengan membeli BBM sesuai kebutuhan dan sesuai dengan peruntukannya, serta sesuai dengan jenis kendaraan yang digunakan. Pertamina Patra Niaga akan terus menjalankan tugas penyaluran energi dengan optimal serta memastikan ketersediaan Pertalite bagi masyarakat tetap terjaga.

Pihak PT Pertamina Patra Niaga juga terus berkoordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan, khususnya dengan jaringan unit operasi kami di 8 Cabang Kantor Wilayah (Regional 1-8) dalam rangka melakukan langkah-langkah antisipatif untuk memastikan layanan energi kepada masyarakat tetap berjalan optimal





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Pertamina Patra Niaga Pertalite Bahan Bakar Minyak BBM Energi

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