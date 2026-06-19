Pertamina Patra Niaga Kukuh Peran sebagai Garda Depan Energi Nasional, Perluas Akses ke Wilayah 3T

PT Pertamina Patra Niaga berhasil menjaga keandalan pasokan energi di seluruh Indonesia sepanjang 2025 dan meningkatkan akses bagi masyarakat di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T). Melalui prinsip 4A+1S, program BBM Satu Harga, SPBU Nelayan, serta pengembangan infrastruktur seperti TBBM Maumere dan Tanjung Batu, perusahaan memperkuat distribusi energi. Di sisi transisi, Pertamina mempromosikan Pertamax Green 95 dan bioenergi, termasuk SAF. Program Subsidi Tepat yang digital juga meningkatkan akurasi. Lama-lama, fokus pada ketahanan energi, akses yang adil, dan pembangunan berkelanjutan.

PT Pertamina Patra Niaga terus memperkuat perannya sebagai garda terdepan pelayanan energi nasional. Sepanjang 2025, perusahaan berhasil menjaga keandalan pasokan energi di seluruh Indonesia sekaligus meningkatkan akses energi bagi masyarakat hingga wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T).

Upaya ini didukung oleh operasional yang mengedepankan prinsip 4A+1S: Availability, Accessibility, Affordability, Acceptability, dan Sustainability. Dalam menghadapi periode puncak mobilitas seperti Ramadan, Idulfitri, Natal, dan Tahun Baru, perusahaan melakukan Satuan Tugas yang memastikan pasokan BBM, LPG, dan Avtur tetap aman melalui monitoring 24 jam dan koordinasi lintas instansi. Pada kondisi darurat dan kebencanaan, distribusi melalui jalur darat, laut, dan udara dilakukan secara terintegrasi bersama pemerintah, TNI/Polri, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan untuk menjaga ketahanan energi nasional.

Pertamina Patra Niaga juga memperluas akses energi melalui Program BBM Satu Harga yang telah hadir di 588 titik di seluruh Indonesia. Perusahaan mengoperasikan 421 SPBU Nelayan untuk mendukung produktivitas sektor perikanan dan ketahanan ekonomi masyarakat pesisir. Infrastruktur energi nasional yang dimiliki mencakup lebih dari 125 terminal BBM, ribuan SPBU, 40 terminal LPG, 72 Depot Pengisian Pesawat Udara (DPPU), jaringan pipa, armada mobil tangki, kapal, serta transportasi udara yang tersebar di seluruh Indonesia.

Pengembangan TBBM Maumere pada pertengahan 2025 bertujuan meningkatkan kehandalan operasi di area NTT-NTB, sedangkan commissiong TBBM Tanjung Batu tahap 1 meningkatkan penyaluran di Kalimantan. Di sisi regulasi, Program Subsidi Tepat BBM dan LPG diperkuat melalui integrasi sistem digital yang membuat penyaluran lebih akurat, transparan, dan tepat sasaran di 513 kabupaten/kota. Sebagai bagian dari transisi energi nasional, Pertamina Patra Niaga memperluas pemanfaatan energi ramah lingkungan.

Hingga 2025, Pertamax Green 95 tersedia di 180 SPBU dan akan terus diperluas sebagai pilihan energi beremisi rendah. Pengembangan bioenergi, termasuk dukungan terhadap Sustainable Aviation Fuel (SAF/Bioavtur), menjadi langkah strategis dalam mendukung target ketahanan energi jangka panjang. Di bidang sosial, perusahaan menjalankan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) yang berfokus pada pemberdayaan ekonomi, pelestarian lingkungan, pendidikan, kesehatan, dan pengembangan UMKM untuk menciptakan manfaat berkelanjutan di sekitar wilayah operasi.

Dengan komitmen kuat, Pertamina Patra Niaga akan terus memperkuat peran sebagai perusahaan distribusi dan perdagangan energi yang berkontribusi nyata bagi masyarakat, menjaga ketahanan energi nasional, memperluas akses energi yang berkeadilan, serta mendukung pembangunan Indonesia yang berkelanjutan





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Pertamina Patra Niaga Ketahanan Energi BBM Satu Harga SPBU Nelayan Transisi Energi

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