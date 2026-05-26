Pertamina Patra Niaga Jatimbalinus Tingkatkan Pasokan LPG di Madiun Jelang Libur Panjang Idul Adha

Pertamina Patra Niaga Jatimbalinus menambah pasokan LPG bersubsidi 3 kg di Madiun dan sekitarnya, mengimplementasikan penyaluran fakultatif hingga 99‑100 % rata-rata harian, serta melakukan build‑up stock BBM untuk jaminan energi selama libur Idul Adha 1447 Hijriah.

Petugas PT Pertamina Patra Niaga Jatimbalinus melakukan pengisian LPG di salah satu fuel terminal wilayahnya dan siap mendistribusikan ke sejumlah SPBE demi memastikan pasokan yang aman selama momentum libur panjang Idul Adha 1447 Hijriah, yang berlangsung pada tanggal 27 hingga 31 Mei 2026.

Pada kesempatan ini, perusahaan menambah pasokan LPG bersubsidi berkapasitas 3 kilogram di wilayah Madiun Raya, Jawa Timur, sebagai upaya mengantisipasi lonjakan permintaan yang biasanya terjadi saat hari raya. Area Manager Communication, Relations dan CSR Pertamina Patra Niaga Jatimbalinus, Ahad Rahedi, menyampaikan bahwa Penyaluran Fakultatif akan dilaksanakan di luar penyaluran reguler dengan target mencapai 99‑100 persen dari rata‑rata harian, sehingga stok dapat mencukupi kebutuhan masyarakat selama libur panjang.

Penyaluran Fakultatif tersebut mencakup total 1,5 juta tabung LPG untuk seluruh wilayah Jawa Timur, Bali, dan Nusa Tenggara, yang diharapkan dapat menjaga kestabilan pasokan energi. Secara rinci, daerah Kota Madiun akan menerima tambahan 11.520 tabung LPG bersubsidi, sementara Kabupaten Madiun memperoleh 30.240 tabung. Kabupaten Ngawi mendapatkan 27.040 tabung, Magetan 23.120 tabung, Ponorogo 29.680 tabung, dan Pacitan 15.120 tabung, semuanya dengan tingkat penambahan antara 99 hingga 100 persen dari rata‑rata harian.

Ahad menekankan pentingnya masyarakat untuk tidak melakukan pembelian berlebihan, mengingat stok energi berada pada kondisi yang aman dan cukup. Ia juga mengimbau agar konsumen membeli LPG secara bijaksana sesuai kebutuhan, menghindari praktik memborong yang dapat menimbulkan kelangkaan di pasar. Pertamina Patra Niaga menegaskan peran LPG 3 kilogram sebagai produk subsidi khusus bagi keluarga kurang mampu, sementara masyarakat yang mampu disarankan beralih ke LPG non‑subsidi (Brightgas) untuk penggunaan sehari‑hari.

Selain penyaluran LPG, Pertamina Patra Niaga Jatimbalinus juga melakukan pembangunan stok BBM (build‑up stock) sesuai kebutuhan serta melakukan pengecekan intensif pada sarana dan fasilitas SPBU, baik dari segi kuantitas maupun kualitas (QQ). Upaya ini dilakukan untuk memastikan bahwa pasokan BBM dan LPG di wilayah Jawa Timur tetap aman, cukup, dan berkualitas tinggi, sehingga masyarakat dapat menjalani aktivitas libur panjang tanpa gangguan pasokan energi.

Dengan koordinasi yang baik antara terminal, SPBE, dan jaringan distribusi, diharapkan seluruh kebutuhan energi selama Idul Adha dapat terpenuhi dengan lancar dan tanpa hambatan





