Pertamina Patra Niaga dan BYD Motor Indonesia Jajaki Teknologi Flash Charging

Pertamina Patra Niaga berkolaborasi dengan BYD Motor Indonesia untuk menguji teknologi flash charging di Green Energy Station guna mendukung transisi energi.

PT Pertamina Patra Niaga secara resmi mengumumkan kerja sama strategis dengan PT BYD Motor Indonesia untuk menjajaki penerapan teknologi pengisian daya cepat atau flash charging pada kendaraan listrik. Penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) ini dilaksanakan di Shenzhen, Tiongkok, pada hari Jumat tanggal 13 November 2026. Inisiatif ini menandai langkah konkret perusahaan energi terbesar Indonesia tersebut dalam memperluas ekosistem kendaraan listrik nasional.

Eksplore Teknologi Flash Charging Terbaru

Direktur Transformasi dan Keberlanjutan Bisnis PT Pertamina (Persero) Agung Wicaksono menyatakan bahwa kolaborasi dengan perusahaan teknologi otomotif global ini merupakan langkah awal yang sangat signifikan. Tujuannya adalah untuk mengeksplorasi potensi pengembangan teknologi pengisian daya kendaraan listrik generasi terbaru di Indonesia. Kolaborasi ini diharapkan dapat terus dikembangkan dan diperluas ke lebih banyak lokasi di seluruh nusantara di masa depan.

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Infrastruktur Green Energy Station Pertamina

Pertamina telah memiliki jaringan Green Energy Station (GES) sebagai bagian integral dari transformasi infrastruktur dan layanan energi menuju masa depan yang lebih berkelanjutan. Kehadiran teknologi flash charging dari BYD dapat memberikan nilai tambah yang besar bagi keberadaan GES. Hal ini tidak hanya meningkatkan pengalaman pelanggan, tetapi juga memperkuat peran strategis Pertamina dalam membangun ekosistem mobilitas rendah karbon di Indonesia.

Kunjungan Fasilitas BYD di Shenzhen

Kegiatan penandatanganan ini dihadiri oleh para pimpinan kunci, termasuk VP Channel Improvement Pertamina Patra Niaga & NFR Management Edith Indra Triyadi serta Head of After Sales BYD Motor Indonesia Ubaedilah. Sebagai bagian dari rangkaian kegiatan, delegasi Pertamina juga mengunjungi fasilitas BYD Flash Charger di BYD Facility di Shenzhen. Kunjungan ini memberikan kesempatan bagi delegasi untuk melihat secara langsung teknologi pengisian daya yang dikembangkan oleh BYD serta mengeksplorasi peluang adaptasinya untuk mendukung pengembangan infrastruktur kendaraan listrik di Indonesia.

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Strategi Memperkuat Ekosistem Kendaraan Baru

Eagle Zhao menyampaikan bahwa kolaborasi dengan Pertamina Patra Niaga menjadi langkah strategis untuk memperkuat ekosistem kendaraan energi baru di Indonesia. Pengembangan teknologi ini dapat diintegrasikan bersama dengan jaringan SPBU Pertamina yang sudah ada. Langkah ini bertujuan untuk memperluas pilihan layanan energi bagi pengguna kendaraan listrik dan memastikan kenyamanan mereka dalam menggunakan mobilitas listrik.

Komitmen Inovasi Layanan Energi Nasional

VP Corporate Communication Pertamina Patra Niaga Kitty Andhora menegaskan bahwa kolaborasi ini merupakan bagian dari komitmen perusahaan dalam menghadirkan inovasi layanan energi yang semakin relevan. Perusahaan melihat peluang untuk menghadirkan pengalaman pengisian daya yang lebih cepat, praktis, dan terintegrasi dengan jaringan. Pertamina akan terus mengeksplorasi potensi pengembangan infrastruktur dengan mempertimbangkan kesiapan teknologi dan kebutuhan pasar.

Percepatan Transisi Energi Nasional

Kitty Andhora melanjutkan bahwa sinergi dengan mitra teknologi global ini membuka peluang inovasi untuk memperkuat pengembangan bisnis rendah karbon. Pertamina Patra Niaga terus mendorong transformasi jaringan SPBU agar tidak hanya melayani kebutuhan energi konvensional, tetapi juga berkembang menjadi fasilitas yang menghadirkan layanan energi lebih berkelanjutan. Kolaborasi ini mendukung percepatan transisi energi nasional di Indonesia.