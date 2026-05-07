Pertamina Pastikan Stok BBM di Palangka Raya Aman dan Imbau Warga Hindari Panic Buying

PT Pertamina Patra Niaga Regional Kalimantan mengklarifikasi bahwa antrean panjang di SPBU Palangka Raya terjadi karena lonjakan konsumsi masyarakat secara bersamaan, bukan karena kelangkaan stok.

PT Pertamina Patra Niaga Regional Kalimantan memberikan klarifikasi resmi terkait fenomena meningkatnya antrean kendaraan di berbagai stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU yang berada di wilayah Kota Palangka Raya , Kalimantan Tengah .

Pihak manajemen menegaskan bahwa kondisi tersebut sama sekali bukan disebabkan oleh adanya kelangkaan stok bahan bakar minyak di lapangan. Area Manager Communication, Relations dan CSR PT Pertamina Patra Niaga Regional Kalimantan, Edi Mangun, dalam pernyataan resminya menjelaskan bahwa penumpukan kendaraan yang terjadi merupakan dampak dari peningkatan aktivitas konsumsi masyarakat yang terjadi secara bersamaan dalam satu waktu. Hal ini menyebabkan beban operasional di SPBU meningkat tajam sehingga menciptakan antrean yang lebih panjang dari biasanya.

Pertamina memastikan bahwa pasokan energi tetap terjaga dan tidak ada gangguan pada rantai pasok utama yang dapat mengancam ketersediaan energi di wilayah tersebut. Dalam upaya mengatasi situasi tersebut, Pertamina berkomitmen untuk melakukan optimalisasi distribusi di lapangan agar kebutuhan masyarakat dapat segera terpenuhi. Edi Mangun menjamin bahwa jenis bahan bakar seperti Pertalite maupun Pertamax tersedia dalam jumlah yang cukup di seluruh SPBU wilayah Palangka Raya.

Untuk menjaga stabilitas stok, Pertamina telah mengatur jadwal pengiriman secara berkala dan sistematis dari Fuel Terminal Pulang Pisau. Langkah strategis ini diambil guna memastikan pemerataan stok di seluruh titik distribusi di Palangka Raya dan wilayah sekitarnya, sehingga kualitas pelayanan kepada konsumen dapat berjalan lebih optimal dan efisien.

Manajemen stok dilakukan secara lebih intensif karena adanya lonjakan permintaan yang terjadi dalam durasi singkat, yang mana proses distribusi dari terminal bahan bakar menuju SPBU memerlukan waktu teknis tertentu, termasuk proses bongkar muat yang harus mengikuti prosedur keamanan yang sangat ketat untuk menghindari risiko kecelakaan kerja. Menghadapi lonjakan konsumsi di beberapa titik tertentu, Pertamina segera melakukan penyesuaian pengiriman berdasarkan kebutuhan spesifik masing-masing SPBU agar penyaluran BBM tetap berjalan lancar.

Selain fokus pada distribusi teknis, Pertamina juga aktif melakukan pemantauan secara intensif dan menjalin koordinasi erat dengan berbagai instansi terkait, termasuk Pemerintah Kota Palangka Raya, Dinas Perhubungan, serta pihak Kepolisian setempat. Sinergi ini bertujuan untuk membantu pengaturan lalu lintas dan manajemen antrean di area SPBU agar tetap tertib dan tidak menimbulkan kemacetan yang mengganggu arus lalu lintas kota.

Langkah koordinasi ini dianggap krusial untuk menjaga kondusivitas di lapangan sekaligus memberikan rasa aman bagi masyarakat yang sedang mengantre mendapatkan bahan bakar agar tidak terjadi gesekan antar pengguna jalan. Lebih lanjut, Pertamina mengimbau dengan sangat kepada seluruh lapisan masyarakat agar tetap tenang dan tidak terprovokasi oleh isu-isu yang tidak benar mengenai kelangkaan BBM. Masyarakat diminta untuk tidak melakukan pembelian yang berlebihan atau yang dikenal dengan istilah panic buying.

Tindakan pembelian berlebih hanya akan memperburuk situasi antrean dan menciptakan ketidakseimbangan distribusi yang seharusnya bisa dihindari. Pengisian BBM diharapkan dilakukan sesuai dengan kebutuhan riil dan mengikuti ketentuan yang berlaku agar distribusi dapat berjalan lebih merata bagi seluruh warga. Di tengah dinamika energi global yang tidak menentu, Pertamina juga mengajak masyarakat untuk lebih bijak dalam mengelola konsumsi energi harian mereka.

Penggunaan BBM yang efisien bukan hanya membantu kelancaran distribusi lokal tetapi juga merupakan bagian dari upaya menjaga ketahanan energi secara lebih luas untuk masa depan. Sebagai bentuk tanggung jawab perusahaan dalam menyediakan energi bagi bangsa, PT Pertamina Patra Niaga berkomitmen penuh untuk menjaga kelancaran distribusi energi di wilayah Kalimantan Tengah melalui sinergi berkelanjutan bersama pemerintah daerah. Pertamina menyadari bahwa akses energi merupakan hal vital bagi mobilitas ekonomi masyarakat.

Oleh karena itu, setiap kendala yang muncul di lapangan akan segera ditangani dengan cepat melalui mekanisme koordinasi yang sudah tertata rapi. Bagi masyarakat yang memerlukan informasi lebih lanjut atau menemukan kendala dalam pelayanan di SPBU, Pertamina telah menyediakan layanan Pertamina Contact Center 135 yang siap melayani keluhan dan pertanyaan pelanggan selama dua puluh empat jam penuh.

Dengan adanya transparansi informasi ini, diharapkan masyarakat tidak lagi merasa khawatir dan dapat kembali beraktivitas dengan normal sambil tetap mematuhi aturan pengisian BBM yang berlaku di setiap stasiun pengisian guna kepentingan bersama





