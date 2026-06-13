Pertamina Pastikan Pasokan Pertalite Stabil dan Tersedia di Seluruh Indonesia

PT Pertamina Patra Niaga menegaskan ketersediaan dan stabilitas pasokan Pertalite di seluruh Indonesia melalui pemantauan real-time dan penguatan manajemen rantai pasokan, sambil mengimbau penggunaan energi yang bertanggung jawab.

PT Pertamina Patra Niaga menegaskan pasokan Pertalite tetap stabil dan tersedia luas di seluruh Indonesia, dengan pemantauan real-time untuk menjamin ketersediaan energi dan memenuhi kebutuhan masyarakat.

Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Roberth MV Dumatubun, menyatakan perusahaan terus memantau inventori dan distribusi bahan bakar di seluruh negeri secara real-time. Pemantauan ini bertujuan untuk memastikan permintaan publik terpenuhi tanpa gangguan. Pernyataan tersebut disampaikan pada hari Sabtu, 14 Juni. Pertamina berkomitmen penuh untuk menjaga ketersediaan energi yang berkelanjutan bagi masyarakat.

Perusahaan juga terus memperkuat manajemen rantai pasokan energi. Ini dilakukan melalui terminal bahan bakar, fasilitas penyimpanan, jaringan distribusi, armada transportasi, serta sistem pemantauan terintegrasi di seluruh nusantara. Pertamina Patra Niaga telah memperkuat manajemen rantai pasokan energi secara komprehensif. Ini mencakup terminal bahan bakar dan fasilitas penyimpanan yang strategis.

Jaringan distribusi yang luas juga menjadi tulang punggung dalam memastikan ketersediaan Pertalite. Armada transportasi yang memadai dan sistem pemantauan terintegrasi di seluruh kepulauan turut mendukung kelancaran proses ini. Langkah-langkah ini bertujuan untuk memastikan ketersediaan energi yang berkelanjutan. Selain itu, upaya ini mendukung pengiriman bahan bakar tanpa henti kepada konsumen.

Dumatubun menambahkan, jaringan infrastruktur nasional Pertamina memungkinkan respons cepat terhadap kebutuhan pasokan. Ini membantu menjaga distribusi bahan bakar yang andal di berbagai wilayah. Dengan demikian, setiap daerah dapat terlayani dengan baik. Perusahaan berkoordinasi erat dengan berbagai pemangku kepentingan.

Ini termasuk delapan unit operasi regionalnya. Koordinasi ini penting untuk menerapkan langkah-langkah pencegahan dan menjaga layanan energi yang optimal. Pertamina juga telah menyiapkan rencana distribusi kontingensi. Rencana ini berfungsi untuk memperkuat pasokan di area yang mengalami permintaan bahan bakar lebih tinggi dari normal.

Hal ini memastikan tidak ada kelangkaan di saat-saat puncak kebutuhan. Selain menjaga ketersediaan, distribusi bahan bakar bersubsidi terus mengikuti peraturan pemerintah. Kebijakan alokasi juga menjadi pedoman utama dalam penyaluran. Pertamina memastikan setiap langkah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dumatubun mengimbau konsumen untuk menggunakan bahan bakar secara bertanggung jawab. Pembelian produk harus sesuai dengan kebutuhan aktual, tujuan yang ditetapkan, dan spesifikasi kendaraan. Ini penting untuk menjaga ketersediaan bagi semua pengguna di seluruh wilayah. Pertamina Patra Niaga akan terus mengoptimalkan operasi distribusi bahan bakar di seluruh pelosok negeri.

Perusahaan berkomitmen memastikan pasokan Pertalite tetap aman dan dapat diakses di seluruh Indonesia, serta terus berinovasi dalam layanan. Komitmen ini demi pelayanan terbaik dan berkelanjutan bagi masyarakat





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