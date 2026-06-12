Pertamina Pastikan Pasokan Pertalite Aman dan Distribusi Normal di Seluruh SPBU

PT Pertamina Patra Niaga memastikan ketersediaan dan distribusi BBM subsidi jenis Pertalite berjalan normal di seluruh Indonesia. Dengan dukungan infrastruktur terintegrasi, perusahaan menjamin pasokan energi terjaga.

PT Pertamina Patra Niaga memastikan ketersediaan BBM subsidi jenis Pertalite bagi masyarakat dalam kondisi cukup dan tersedia. Adapun, distribusi Pertalite di seluruh jaringan SPBU terus berjalan normal sesuai penugasan pemerintah dengan dukungan sistem logistik dan infrastruktur yang terintegrasi untuk menjaga pasokan di seluruh wilayah Indonesia.

Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Roberth MV Dumatubun, mengatakan pihaknya terus mengoptimalkan pengelolaan rantai pasok energi melalui dukungan infrastruktur terminal BBM, lembaga penyalur dan penyimpanan, armada distribusi, serta sistem monitoring yang terintegrasi di seluruh wilayah Indonesia. Langkah ini dilakukan untuk memastikan kebutuhan energi masyarakat dapat terpenuhi secara berkelanjutan.

Selain memastikan stok Pertalite dalam kondisi tersedia dan distribusi ke seluruh SPBU berjalan normal, Pertamina Patra Niaga juga terus melakukan pemantauan secara real-time terhadap kondisi stok dan penyaluran BBM di seluruh wilayah agar kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi dengan baik. Roberth menjelaskan dengan dukungan jaringan infrastruktur energi yang tersebar dari Sabang hingga Merauke, Pertamina dapat menjaga keandalan pasokan dan melakukan respons cepat apabila diperlukan penambahan pasokan di wilayah tertentu.

Perusahaan terus berkoordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan khususnya dengan jaringan unit operasi di 8 Cabang Kantor Wilayah (Regional 1-8) dalam rangka melakukan langkah-langkah antisipatif untuk memastikan layanan energi kepada masyarakat tetap berjalan optimal. Jika terdapat peningkatan kebutuhan di suatu wilayah, perusahaan telah menyiapkan skema penguatan distribusi agar pasokan tetap terjaga. Selain memastikan ketersediaan stok, Pertamina Patra Niaga juga menjalankan penyaluran BBM subsidi sesuai dengan ketentuan dan regulasi yang ditetapkan pemerintah.

Masyarakat diimbau untuk bijak menggunakan energi dengan membeli BBM sesuai kebutuhan dan peruntukannya serta sesuai dengan jenis kendaraan yang digunakan. Pertamina Patra Niaga akan terus menjalankan tugas penyaluran energi dengan optimal serta memastikan ketersediaan Pertalite bagi masyarakat tetap terjaga. Pertalite merupakan BBM subsidi yang disediakan pemerintah untuk membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan bahan bakar dengan harga terjangkau. Ketersediaan Pertalite menjadi sangat penting bagi mobilitas masyarakat, terutama di sektor transportasi dan distribusi barang.

Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) telah menetapkan kuota dan regulasi terkait penyaluran BBM subsidi, termasuk Pertalite. Pertamina Patra Niaga sebagai operator penugasan memastikan bahwa penyaluran Pertalite sesuai dengan aturan yang berlaku. Selain itu, perusahaan juga terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang penggunaan BBM yang tepat. Dengan adanya pemantauan secara real-time, Pertamina dapat segera mengatasi jika terjadi kelangkaan di suatu daerah.

Sistem logistik yang terintegrasi memungkinkan pergerakan pasokan dari terminal ke SPBU secara efisien. Ke depannya, Pertamina akan terus meningkatkan kapasitas penyimpanan dan distribusi untuk mengantisipasi lonjakan permintaan, terutama pada musim liburan atau hari besar. Masyarakat juga diimbau untuk melaporkan jika menemukan SPBU yang kehabisan stok atau adanya indikasi penimbunan BBM. Dengan kerja sama semua pihak, diharapkan pasokan energi nasional tetap terjaga.

Pertamina Contact Center 135 siap melayani pertanyaan dan laporan masyarakat terkait produk dan layanan. Pertamina Patra Niaga juga menegaskan bahwa pihaknya berkomitmen untuk menjaga keandalan pasokan energi nasional. Selain Pertalite, perusahaan juga menyalurkan jenis BBM lain seperti Biosolar dan Pertamax. Namun, fokus utama saat ini adalah memastikan Pertalite tetap tersedia karena merupakan BBM subsidi yang paling banyak digunakan.

Dengan adanya subsidi, harga Pertalite lebih rendah dibandingkan harga keekonomian, sehingga membantu daya beli masyarakat. Oleh karena itu, pengelolaan distribusi dilakukan secara transparan dan akuntabel. Pertamina juga bekerja sama dengan aparat penegak hukum untuk mencegah penyalahgunaan BBM subsidi. Masyarakat diharapkan dapat menjadi konsumen yang cerdas dengan tidak membeli BBM secara berlebihan atau menggunakan Pertalite untuk kendaraan yang tidak sesuai spesifikasi. Dengan demikian, subsidi dapat tepat sasaran dan dinikmati oleh yang berhak





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Pertamina Pertalite BBM Subsidi Distribusi BBM Ketersediaan Bahan Bakar

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