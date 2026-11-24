Pertamina NRE mengidentifikasi Banyuwangi sebagai lokasi strategis untuk pembangkit listrik tenaga bayu lepas pantai dengan potensi kapasitas awal mencapai 200 hingga 300 megawatt guna mendukung transisi energi.

Pertamina New & Renewable Energy atau yang lebih dikenal sebagai Pertamina NRE secara resmi menjajaki peluang pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Bayu offshore atau PLTB lepas pantai di perairan Indonesia. Inisiatif strategis ini menandai langkah konkret perusahaan energi terbesar Indonesia dalam memanfaatkan potensi energi terbarukan yang melimpah di wilayah perairan nusantara. Fokus awal proyek perintis ini diarahkan ke perairan Banyuwangi, Jawa Timur, yang memiliki karakteristik geografis menguntungkan untuk pemanfaatan energi angin skala besar. Proyek ambisius ini ditargetkan memiliki kapasitas produksi awal yang signifikan, yaitu antara 200 hingga 300 megawatt (MW).

Mekanisme Kajian Kelayakan Proyek PLTB

Peninjauan lokasi di Banyuwangi bukan merupakan keputusan final, melainkan bagian dari proses ident peluang yang ketat untuk memastikan kelayakan teknis dan ekonomis sebuah proyek infrastruktur energi skala besar di laut. Pemilihan lokasi yang tepat menjadi faktor krusial dalam menentukan keberhasilan operasional pembangkit listrik tenaga bayu di masa depan. Berdasarkan kajian awal yang telah dipaparkan oleh tim ahli Pertamina NRE, perairan Banyuwangi muncul sebagai salah satu kandidat utama untuk proyek perintis tersebut karena potensi sumber daya anginnya yang layak dieksplorasi lebih lanjut.

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Proses identifikasi ini melibatkan analisis mendalam terhadap berbagai parameter fisik dan lingkungan di perairan tersebut. Tim kajian berupaya memastikan bahwa lokasi yang dipilih mampu mendukung instalasi turbin angin laut dengan efisiensi maksimal. Estimasi kapasitas awal sebesar 200 hingga 300 megawatt menjadi target yang perlu divalidasi melalui studi detail mengenai pola angin, kedalaman laut, dan kondisi dasar perairan. Langkah ini diambil untuk meminimalkan risiko investasi dan memastikan bahwa proyek dapat berjalan sesuai standar keamanan dan regulasi yang berlaku di Indonesia.

Posisi Stakeholder Pertamina NRE dalam Transisi Energi

John Anis, sebagai perwakilan penting dari Pertamina NRE, menegaskan bahwa penjajakan terhadap potensi energi angin lepas pantai ini merupakan strategi jangka panjang perusahaan dalam mengidentifikasi dan mengembangkan sumber energi baru terbarukan di Indonesia. Ia menekankan bahwa Indonesia memiliki kekayaan potensi energi terbarukan yang sangat beragam, mulai dari panas bumi, surya, hingga angin laut yang belum sepenuhnya tergarap secara optimal. Komitmen untuk menggarap potensi ini menunjukkan dedikasi Pertamina NRE dalam berkontribusi pada ketahanan energi nasional yang lebih berkelanjutan.

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Menurut penjelasan John Anis, kolaborasi yang sedang dijajaki ini bertujuan untuk mengeksplorasi potensi energi angin secara komprehensif, dengan Banyuwangi sebagai salah satu titik fokus utama. Dalam keterangannya yang diterima pada Selasa, 24 November 2020, John menyebutkan bahwa pengembangan proyek ini tidak hanya melihat aspek ketersediaan angin, tetapi juga mempertimbangkan faktor teknis konstruksi di laut, kelayakan keekonomian proyek, serta kesiapan infrastruktur pendukung di darat. Integrasi daya listrik yang dihasilkan ke dalam sistem kelistrikan nasional juga menjadi pertimbangan utama agar listrik dari sumber terbarukan ini dapat dialirkan dengan stabil kepada konsumen.

Dampak Nyata dan Langkah Strategis ke Depan

Upaya pengambangan PLTB offshore di Banyuwangi diharapkan dapat memberikan dampak positif yang signifikan bagi ekosistem energi di kawasan Jawa Timur dan Bali. Pengembangan energi angin lepas pantai ini diidentifikasi sebagai langkah awal bagi kedua pihak terkait untuk mengidentifikasi lebih lanjut peluang pengembangan energi angin lepas pantai di Indonesia. Fokus pada kawasan Jawa Timur-Bali memungkinkan terciptanya sinergi regional dalam penyediaan energi bersih yang dapat mengurangi ketergantungan pada sumber energi fosil konvensional. Hal ini sejalan dengan目标 nasional Indonesia untuk meningkatkan porsi energi terbarukan dalam bauran energi nasional demi mencapai target net zero emission di masa depan.

Kesiapan infrastruktur dan integrasi sistem kelistrikan menjadi prasyarat yang harus disiapkan secara matang seiring dengan kemajuan kajian kelayakan. Pertamina NRE berkomitmen untuk melanjutkan studi mendalam guna memastikan bahwa proyek perintis di Banyuwangi dapat direalisasikan dengan efektif. Jika kajian teknis dan ekonomis menunjukkan hasil yang positif, langkah selanjutnya akan melibatkan perencanaan detail mengenai teknologi turbin yang digunakan, timeline pembangunan, serta strategi kemitraan dengan pihak-pihak terkait. Inovasi dalam sektor energi terbarukan ini diharapkan dapat menjadi model bagi pengembangan proyek serupa di perairan Indonesia lainnya di masa mendatang.