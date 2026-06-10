Pertamina Naikkan Harga Pertamax dan Pertamax Green 32 Persen Akibat Harga Minyak Dunia

Penyesuaian harga BBM nonsubsidi Pertamax dan Pertamax Green meningkat drastis, sementara harga subsidi tetap dipertahankan, menimbulkan kekhawatiran inflasi dan dampak pada kelas menengah.

Harga BBM subsidi seperti Pertalite dan Biosolar tetap dipertahankan, sementara kenaikan pada BBM nonsubsidi diperkirakan akan menambah tekanan inflasi meski kontribusinya masih kecil. Pada Rabu 10 Juni 2026 Pertamina Patra Niaga resmi menyesuaikan harga jual bahan bakar nonsubsidi jenis Pertamax dan Pertamax Green.

Harga Pertamax naik dari tujuh belas ribu dua ratus tiga puluh per liter menjadi enam belas ribu dua ratus lima puluh lima per liter, sedangkan Pertamax Green naik dari dua belas ribu sembilan ratus menjadi tujuh belas ribu per liter. Penyesuaian harga ini dilakukan setelah koordinasi dengan regulator pemerintah dan mengikuti mekanisme evaluasi berkala yang memperhitungkan fluktuasi harga minyak dunia serta faktor keekonomian.

Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga Roberth MV Dumatubun menjelaskan bahwa perubahan harga mengikuti regulasi yang berlaku dan menjadi bagian dari tata kelola energi yang berupaya menjaga keseimbangan antara keberlangsungan bisnis, kualitas layanan, serta kepastian pasokan energi bagi masyarakat. Ia menegaskan bahwa pasokan Pertamax dan Pertamax Green tetap aman dan tersedia di jaringan SPBU Pertamina, serta mengajak konsumen untuk memantau harga terbaru melalui kanal resmi Pertamina, aplikasi MyPertamina, atau Contact Center 135.

Produk BBM bersubsidi tetap dijual dengan harga Pertalite sepuluh ribu per liter dan Biosolar enam ribu delapan ratus per liter. Sementara itu, harga BBM nonsubsidi di SPBU mengalami kenaikan signifikan khusus untuk seri Pertamax. Harga awal Pertamax RON 92 sebesar dua belas ribu tiga ratus per liter naik menjadi enam belas ribu dua ratus lima puluh lima per liter. Pertamax Green RON 95 yang sebelumnya dua belas ribu sembilan ratus per liter meningkat menjadi tujuh belas ribu per liter.

Harga Pertamax Turbo RON 98 tetap pada dua puluh ribu tujuh ratus lima puluh per liter, dan seri Dex seperti Dexlite CN 51 serta Pertamina Dex CN 53 juga dipertahankan pada dua puluh tiga ribu dan dua puluh empat ribu delapan ratus per liter masing‑masing. Konsumen dapat memperoleh informasi lengkap melalui aplikasi MyPertamina atau menghubungi Contact Center 135. Para pakar menilai bahwa lonjakan harga Pertamax terjadi relatif lebih lambat dibandingkan jenis BBM nonsubsidi lainnya.

Kenaikan ini tidak dapat dihindari karena harga minyak dunia masih berada di sekitar sembilan puluh dolar per barel dan nilai tukar rupiah terhadap dolar tetap tertekan, dengan Jisdor menunjukkan kurs sebesar delapan belas ribu seratus empat puluh satu per dolar pada Selasa 9 Juni 2026. Bisman Bhaktiar, Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan, memperingatkan dampak kenaikan harga ini akan dirasakan terutama oleh kelas menengah yang memiliki daya beli relatif tinggi.

Proporsi pengguna Pertamax hanya sekitar lima belas persen, jauh di bawah Pertalite yang mendominasi tujuh puluh sampai delapan puluh persen. Oleh karena itu, dampak inflasi dari kenaikan Pertamax diperkirakan terbatas, sementara kenaikan pada Pertalite akan menimbulkan efek dominan yang lebih besar. Bisman juga mencatat potensi peralihan konsumen dari Pertamax ke Pertalite, mengingat sejarah pergeseran ketika harga Dex naik dan banyak pengguna beralih ke solar karena selisih harga yang signifikan.

Namun, ia menekankan bahwa menaikkan harga Pertalite masih berisiko menimbulkan inflasi, pemutusan hubungan kerja, kenaikan harga barang, serta potensi kerusuhan sosial dan dinamika politik. Ekonom senior Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin, menambahkan bahwa meski persentase pengguna Pertamax hanya sepuluh persen volume BBM, kenaikan harganya tetap memberikan kontribusi pada tekanan inflasi nasional. Secara keseluruhan, kebijakan penyesuaian harga BBM nonsubsidi mencerminkan upaya pemerintah dan perusahaan untuk menyeimbangkan kebutuhan pendapatan energi dengan stabilitas makroekonomi.

Sementara harga subsidi tetap dijaga untuk melindungi konsumen berpendapatan rendah, perubahan pada segmen premium seperti Pertamax dan Pertamax Green menunjukkan dampak eksternal dari pasar minyak dunia yang belum stabil. Konsumen diimbau untuk memantau informasi harga secara berkala dan mempertimbangkan opsi bahan bakar yang paling sesuai dengan kebutuhan serta kemampuan finansialnya





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