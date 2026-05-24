Pertamina Menetapkan Target Transformasi Digital Langsung

Senior Vice President PT Pertamina (Persero) mengatakan bahwa perusahaan akan meningkatkan efektivitas operasional menggunakan transformasi digital melalui Artificial Intelligence (AI) dan menganggap ini sebagai salah satu peningkatan dalam transformasi perusahaan. Sigit menambahkan, Pertamina meyesuaikan arah transformasi digital perusahaan, yang merupakan fondasi bagi implementasi AI dalam membangun implementasi AI yang lebih terukur, hingga berdampak langsung terhadap bisnis. Di tahun 2027, PT Pertamina menetapkan target untuk memberikan dampak EBITDA sebesar US$ 300 juta. Hal ini menjadi bagian dari visi perusahaan untuk meningkatkan transformasi digital end-to-end di seluruh lini bisnis perusahaan. BT Pertamina mengembangkan program Digital Factory sebagai pendekatan transformasi digital end-to-end di seluruh lini bisnis perusahaan. Konsep tersebut mencakup proses identifikasi pain point persoalan bisnis, pengembangan Minimum Viable Product (MVP), implementasi solusi digital analytics, hingga scale up implementasi ketika solusi terbukti memberikan hasil optimal. Ditambahkan Sigit, transformasi digital Pertamina dibangun dengan komitmen kuat dari level manajemen perusahaan. Hal itu diwujudkan dengan membentuk fungsi khusus yang bertugas mengoordinasikan seluruh inisiatif digital analytics dan AI perusahaan melalui Pertamina Digital Hub, dan memberikan laporan langsung kepada Direktur Utama. Sigit menambahkan, implementasi AI di Pertamina tidak sekadar implementasi teknologi, melainkan solusi digital yang dikembangkan berdasarkan tantangan operasional yang dihadapi unit bisnis. Melalui program Digital Factory, Pertamina melakukan pendalaman terhadap berbagai pain points bisnis sebelum menentukan teknologi yang tepat untuk digunakan, baik AI, machine learning, analytics, maupun solusi digital lainnya.

