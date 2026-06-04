Pertamina Mendorong Kemandirian Masyarakat dengan Program DEB "Uma Palak Lestari"

Pertamina Patra Niaga Aviation Fuel Terminal (AFT) Ngurah Rai, Regional Jatimbalinus (Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara) meluncurkan program Desa Energi Berdikari (DEB) sebagai wujud komitmen perusahaan dalam mendorong kemandirian masyarakat. Program DEB "Uma Palak Lestari" ini mengembangkan pertanian pangan berkelanjutan yang didukung pemanfaatan energi baru terbarukan dan pengembangan kawasan ekowisata dan eduwisata.

Program DEB " Uma Palak Lestari " yang dipimpin oleh Pertamina Patra Niaga Aviation Fuel Terminal (AFT) Ngurah Rai, Regional Jatimbalinus (Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara) yang berlokasi di Kelurahan Peguyangan, Denpasar Utara, Bali, terus mengembangkan program Desa Energi Berdikari ( DEB ) sebagai wujud komitmen perusahaan dalam mendorong kemandirian masyarakat.

Melalui program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) ini, pemanfaatan energi baru terbarukan (EBT) dipadukan dengan pemberdayaan ekonomi berbasis komunitas. Di Bali, program tersebut diwujudkan melalui DEB"Uma Palak Lestari" yang menjadi binaan Pertamina Patra Niaga AFT Ngurah Rai, Regional Jatimbalinus. Program ini berlokasi di Kelurahan Peguyangan, Denpasar Utara. Untuk meninjau secara langsung perkembangan program, Komisaris Pertamina Nanik S. Deyang dan Komisaris Independen Pertamina Condro Kirono mengunjungi lokasi pada Sabtu (30/5/2026).

Turut mendampingi dalam kunjungan tersebut Direktur Kelembagaan dan Kepatuhan Pertamina Patra Niaga Kadek Ambara Jaya, Corporate Secretary Pertamina Arya Dwi Paramita, serta jajaran manajemen Pertamina. Dalam kesempatan tersebut, jajaran Komisaris meninjau berbagai fasilitas program sekaligus melakukan penanaman padi secara simbolis sebagai bentuk dukungan terhadap pengembangan pertanian berkelanjutan berbasis energi bersih. Sebelumnya, masyarakat dihadapkan pada keterbatasan pasokan air untuk pertanian, terutama saat musim kemarau panjang yang menyebabkan penurunan hasil panen dan berdampak pada kesejahteraan petani.

Program DEB hadir merespon kondisi tersebut melalui pengembangan pertanian pangan berkelanjutan yang didukung pemanfaatan energi baru terbarukan, sekaligus pengembangan kawasan ekowisata dan eduwisata. Program DEB "Uma Palak Lestari", binaan Pertamina Patra Niaga Aviation Fuel Terminal (AFT) Ngurah Rai, Regional Jatimbalinus (Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara) yang berlokasi di Kelurahan Peguyangan, Denpasar Utara, Bali. Pada sektor pertanian, Pertamina menghadirkan sistem pengairan dengan pembangkit yang memanfaatkan Renewable Battery Technology (RBT) dan mikrohidro dengan kapasitas 21 kWp.

Pemanfaatan energi bersih ini mampu menurunkan emisi karbon hingga 27,3 ton CO₂eq per tahun. Sistem tersebut telah mengairi lahan pertanian seluas 103 hektare yang dilengkapi teknologi pengairan digital serta penggunaan alat pertanian elektrik, seperti traktor dan mesin penggiling padi. Selain itu, Pertamina juga membangun fasilitas Bale Melajang sebagai pusat edukasi pertanian, mendorong penggunaan pupuk organik, serta memberikan pelatihan pengelolaan irigasi berbasis sistem Subak. Program ini telah memberikan manfaat kepada sekitar 408 penerima manfaat, termasuk 24 petani perempuan.

Dampak ekonomi yang dihasilkan antara lain penghematan biaya listrik hingga Rp44 juta per tahun serta peningkatan produktivitas padi dari 5,5 ton menjadi 7,5 ton per hektare. Sementara itu, lahan seluas 5 hektare dikembangkan menjadi area budidaya padi organik varietas Mentik Susu dengan omzet mencapai Rp476 juta per tahun.

Komisaris Pertamina, Nanik S. Deyang dan Komisaris Independen Pertamina, Condro Kirono meninjau program DEB "Uma Palak Lestari", binaan Pertamina Patra Niaga Aviation Fuel Terminal (AFT) Ngurah Rai, Regional Jatimbalinus (Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara) yang berlokasi di Kelurahan Peguyangan, Denpasar Utara, Bali. Tidak hanya pertanian, program ini juga mengembangkan kawasan ekowisata dan eduwisata melalui pembangunan ruang terbuka hijau, jogging track, kafe rest area, dan camping ground yang mampu menarik sekitar 72 ribu wisatawan lokal maupun mancanegara.

Setiap tahun pendapatan masyarakat mencapai Rp64 juta. Komisaris Pertamina Nanik S. Deyang menilai program TJSL di DEB Uma Palak Lestari merupakan contoh program pemberdayaan yang berhasil mengintegrasikan sektor pertanian, energi mandiri, dan pengembangan wisata berbasis masyarakat. Menurutnya, program tersebut telah memberikan dampak nyata untuk masyarakat.

"Di tahun 2023 para petani ini gagal panen, namun setelah dibantu Pertamina panen dan penghasilan mereka bisa naik hingga dua kali lipat," ujar Nanik. "Semoga hal ini bisa diterapkan juga di berbagai area Pertamina lainnya, karena menjangkau petani, pengusaha kecil, pelaku usaha wisata dan lainnya," harap Nanik.

Komisaris Pertamina, Nanik S. Deyang dan Komisaris Independen Pertamina, Condro Kirono meninjau program DEB "Uma Palak Lestari", binaan Pertamina Patra Niaga Aviation Fuel Terminal (AFT) Ngurah Rai, Regional Jatimbalinus (Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara) yang berlokasi di Kelurahan Peguyangan, Denpasar Utara, Bali. Senada dengan itu, Komisaris Independen Pertamina Condro Kirono menegaskan bahwa program TJSL harus mampu menciptakan manfaat berkelanjutan bagi masyarakat di sekitar wilayah operasi perusahaan.

"Pertamina berupaya memberdayakan dan mensejahterakan masyarakat, sehingga diharapkan upaya ini membuat mereka bisa semakin merasakan manfaat hadirnya perusahaan





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