Pertamina Menaikkan Harga Pertamax dan Pertamax Green Mulai 10 Juni 2026

Pertamina menaikkan harga Pertamax menjadi Rp 16.250 per liter dan Pertamax Green Rp 17.000 per liter mulai 10 Juni 2026. Pertalite dan Biosolar tetap tidak berubah.

Pertamina menaikkan harga Pertamax menjadi Rp 16.250 per liter dan Pertamax Green Rp 17.000 per liter mulai 10 Juni 2026. Pertalite dan Biosolar tetap tidak berubah.

PT Pertamina Patra Niaga resmi melakukan penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi untuk produk Pertamax dan Pertamax Green mulai 10 Juni 2026. Kebijakan tersebut dilakukan setelah dikoordinasikan dengan pemerintah sebagai regulator dan melalui mekanisme evaluasi berkala yang mempertimbangkan perkembangan harga minyak dunia serta harga pasar keekonomian.

Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Roberth MV Dumatubun, mengatakan penyesuaian harga BBM nonsubsidi merupakan bagian dari implementasi tata kelola energi yang bertujuan menjaga keseimbangan antara keberlangsungan bisnis, kualitas layanan, dan kepastian pasokan energi bagi masyarakat. Menurut dia, harga jual tersebut diputuskan dengan tetap berkoordinasi bersama pemerintah sebagai regulator.

Langkah itu sekaligus menjadi bagian dari upaya menjaga keberlanjutan penyediaan energi dan distribusi BBM berkualitas agar tetap berjalan optimal di seluruh Indonesia. dan Pertamax Green tetap aman serta tersedia di jaringan SPBU Pertamina. Masyarakat dapat memperoleh informasi harga BBM terbaru melalui kanal resmi Pertamina, Pertamina Patra Niaga, maupun aplikasi MyPertamina. Di tengah penyesuaian harga BBM nonsubsidi, Pertamina memastikan harga BBM bersubsidi tidak mengalami perubahan. Produk Pertalite dan Biosolar tetap dijual dengan harga yang sama seperti sebelumnya.

Sebagai bagian dari penugasan pemerintah dalam distribusi BBM bersubsidi, Pertalite tetap dibanderol Rp 10.000 per liter, sedangkan Biosolar tetap Rp6.800 per liter. Dengan demikian, masyarakat pengguna BBM bersubsidi tidak terdampak oleh penyesuaian harga yang berlaku untuk produk nonsubsidi.





jawapos / 🏆 35. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Pertamina Pertamax Pertamax Green Pertalite Biosolar Harga BBM Penyesuaian Harga

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Update Harga BBM Pertamina Senin 8 Juni 2026: Pertamax Rp12.300 dan Pertamax Turbo Rp20.750Cek harga BBM Pertamina terbaru 8 Juni 2026, Pertamax Turbo naik, Dexlite dan Pertamina Dex turun. Pantau update harga via aplikasi MyPertamina.

Read more »

Pertamina Patra Niaga raised the selling price of non-subsidized fuel Pertamax and Pertamax Green starting June 10, 2026Pertamina Patra Niaga announced an adjustment to the selling price of non-subsidized fuel, specifically Pertamax (RON 92) and Pertamax Green (RON 95), effective June 10, 2026. Pertamax increased from Rp 12,300 per liter to Rp 16,250 per liter, while Pertamax Green rose from Rp 12,900 per liter to Rp 17,000 per liter. The decision was made after coordination with the government as regulator and in accordance with periodic evaluation mechanisms that take into account developments in global oil prices and market economic conditions. Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Roberth MV Dumatubun, explained that the adjustment follows applicable regulations and is part of implementing energy governance aimed at balancing business continuity, service quality, and energy supply certainty for the public. He emphasized that the price adjustment was conducted through an evaluation process based on a formula set by the government and coordinated with the regulator, as part of efforts to maintain the sustainability of energy supply and distribution of quality fuel. Pertamina Patra Niaga also ensured that Pertamax and Pertamax Green supplies remain secure and available at Pertamina gas stations nationwide, and the public can obtain the latest fuel price information through official Pertamina channels, Pertamina Patra Niaga, and the MyPertamina app. Meanwhile, prices for subsidized fuel Pertalite and Biosolar remained unchanged at Rp 10,000 per liter and Rp 6,800 per liter respectively. The company also reaffirmed its commitment to distributing subsidized fuel, with Pertalite available at 97 percent of total Pertamina gas stations across Indonesia.

Read more »

Alasan Pertamina Sesuaikan Harga Pertamax dan Pertamax GreenPertamina memastikan pasokan Pertamax dan Pertamax Green tetap aman di jaringan SPBU

Read more »

Harga Pertamax dan Pertamax Green Naik Mulai 10 Juni 2026Pertamina Patra Niaga mengumumkan kenaikan harga bahan bakar non-subsidi Pertamax dan Pertamax Green mulai 10 Juni 2026, sementara harga produk lainnya tetap stabil.

Read more »