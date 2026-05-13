Pertamina Mandirikan Program Go to Campus 2026 untuk Menumbuhkembangkan Kompetensi dan Kepemimpinan Mahasiswa Indonesia

PT Pertamina (Persero) kembali menyelenggarakan Pertamina Goes to Campus (PGTC) 2026 yang dirancang sebagai platform strategis bagi mahasiswa di wilayah Indonesia untuk mengasah keterampilan, kreativitas, kepemimpinan, dan inovasi – kunci untuk menghadapi tantangan energi yang kian dinamis. Perbedaannya terletak pada lanskap roadshow dan jenis kompetisi yang dihadirkan.

PT Pertamina (Persero) berkomitmen terus mengobarkan semangat Energizing Indonesia dengan kembali menggelar Pertamina Goes to Campus (PGTC) 2026. Berbeda dengan penyelenggaraan sebelumnya, PGTC 2026 tampil lebih masif melalui rangkaian roadshow di 5 kota besar di Indonesia.

Mengusung tema"Energizing Acceleration for Future Impact", program ini dirancang sebagai jembatan bagi generasi muda untuk bertransformasi dari pelajar menjadi agen perubahan di sektor energi. VP Corporate Communication PT Pertamina (Persero), Muhammad Baron, menyatakan bahwa mahasiswa adalah aset nasional yang akan menentukan arah kemandirian energi Indonesia di masa depan. Melalui PGTC, Pertamina tidak hanya memberikan kompetisi, tetapi juga membangun ekosistem pengembangan talenta yang komprehensif.

PGTC 2026 semakin prestisius dan menjangkau global, dengan menghadirkan dua kategori utama yang menantang kreativitas dan kecerdasan mahasiswa. Pada tingkat nasional, rangkaian PGTC mencakup Energynovation Ideas Competition (EIC) dan Energy Debate Championship (EDC). Untuk kategori regional, PGTC 2026 menghadirkan Energy AdSport Challenge (EAC) yang mengombinasikan kreativitas dan semangat kolaborasi melalui Advertising & Creative Competition, kompetisi olahraga, serta Social Media Activation.

Pemenang terbaik pada kategori EDC dan EIC juga akan mendapatkan kesempatan mengikuti program ke luar negeri dengan seluruh biaya ditanggung oleh Pertamina. Rangkaian PGTC 2026 akan dimulai dengan seremoni kick-off di Institut Teknologi Bandung (ITB) pada Kamis, minggu ketiga Mei 2026





suaradotcom / 🏆 28. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Pertamina Go To Campus Mahasiswa Indonesia Inovasi Kompetensi Pendidikan

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Daftar Pebulu Tangkis Indonesia dan Hasil Drawing Thailand Open 2026Daftar pebulu tangkis Indonesia dan hasil drawing Thailand Open 2026 pada 12-17 Mei 2026.

Read more »

Daftar Pebulu Tangkis Indonesia dan Hasil Drawing Thailand Open 2026Daftar pebulu tangkis Indonesia dan hasil drawing Thailand Open 2026 pada 12-17 Mei 2026.

Read more »

Daftar Pebulu Tangkis Indonesia dan Hasil Drawing Thailand Open 2026Daftar pebulu tangkis Indonesia dan hasil drawing Thailand Open 2026 pada 12-17 Mei 2026.

Read more »

The 5th WWCE 2026 dan KULT KREO 2026 Jadi Ajang Penguatan Ekosistem Ekonomi Kreatif IndonesiaBerita The 5th WWCE 2026 dan KULT KREO 2026 Jadi Ajang Penguatan Ekosistem Ekonomi Kreatif Indonesia terbaru hari ini 2026-05-12 21:44:26 dari sumber yang terpercaya

Read more »