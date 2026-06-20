Pertamina Mandalika Racing Series 2026 kembali digelar di Sirkuit Mandalika, Nusa Tenggara Barat, menarik 106 pembalap terbaik untuk beradu kecepatan dan menunjukkan bakat mereka. Ajang balap motor bergengsi ini akan berlangsung dua hari penuh, dari Sabtu hingga Minggu, 21 Juni 2026, mempertandingkan enam kelas berbeda.

Pertamina Mandalika Racing Series 2026 kembali digelar di Sirkuit Mandalika , Nusa Tenggara Barat, menarik 106 pembalap terbaik untuk beradu kecepatan dan menunjukkan bakat mereka. Ajang balap motor bergengsi ini akan berlangsung dua hari penuh, dari Sabtu hingga Minggu, 21 Juni 2026, mempertandingkan enam kelas berbeda.

Masyarakat yang ingin menyaksikan langsung dapat datang ke Grand Stand A Sirkuit Mandalika secara gratis. Ini menunjukkan komitmen penyelenggara untuk mendekatkan balap motor kepada publik. Ajang ini menghadirkan persaingan ketat dalam enam kategori balap yang menarik. Empat kelas di antaranya merupakan bagian dari Kejuaraan Nasional (Kejurnas) yang sangat dinantikan oleh para pembalap.

Kelas-kelas ini dirancang untuk mengakomodasi berbagai level dan jenis motor. Kelas Kejurnas meliputi National Sport 150 (NS150), National Sport 250 (NS250), dan Supersport 600 (SS600). Selain itu, ada juga Indonesia Junior Talent Cup (IJTC), yang merupakan nama baru untuk kelas Junior Sport 150 U-15. Kelas IJTC ini fokus pada pengembangan bakat muda di bawah usia 15 tahun.

Untuk kelas pendukung, ajang ini juga menyajikan Underbone 150 dan Junior Sport 250 U-18. Kelas-kelas ini memberikan kesempatan bagi pembalap di berbagai kategori untuk menunjukkan kemampuan mereka. Total 106 pembalap siap mengukir prestasi di Sirkuit Mandalika yang ikonik. Mandalika Grand Prix Association (MGPA) menunjukkan komitmen kuatnya untuk terus meningkatkan kualitas penyelenggaraan Kejurnas Pertamina Mandalika Racing Series.

Hal ini dilakukan melalui berbagai upaya strategis dan kolaborasi dengan pihak-pihak terkait. Tujuannya adalah agar ajang ini semakin relevan dan berdaya saing untuk mencapai standar balap internasional. Kolaborasi ini memastikan bahwa regulasi yang diterapkan dalam kejuaraan mengacu pada peraturan balap global. Penerapan standar internasional penting untuk mempersiapkan pembalap Indonesia bersaing di luar negeri.

Ananda Mikola menegaskan bahwa sinergi antara ketiga pihak ini bertujuan untuk menciptakan ekosistem balap yang profesional dan kompetitif. Dengan demikian, diharapkan dapat lahir pembalap-pembalap muda berbakat yang memiliki pengalaman dan mental juara. Mereka diharapkan mampu mengharumkan nama bangsa di ajang internasional





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Pertamina Mandalika Racing Series 2026 Sirkuit Mandalika Kejuaraan Nasional Kejurnas Mandalika Grand Prix Association

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