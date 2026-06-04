Pertamina Luncurkan PINDEX 2026, Wadah Kolaborasi Inovasi Infrastruktur Hilir

Pertamina Patra Niaga menggelar Pertamina Infrastructure Downstream Experience (PINDEX) 2026 di ICE BSD, Tangerang, sebagai platform kolaborasi engineering dan inovasi untuk menciptakan value creation dalam integrasi bisnis hilir. Acara三日 ini menampilkan berbagai inovasi teknologi, proyek strategis, dan digitalisasi, dengan partisipasi sekitar 74 mitra internal maupun eksternal. Tiga pilar transformasi yang diusung meliputi optimalisasi virtual pipeline, penerapan ultrasonic metering, dan peningkatan kualitas layanan energi melalui kolaborasi lintas generasi.

Pertamina Group secara resmi membuka peluang transformasi infrastruktur hilir melalui peluncuran Pertamina Infrastructure Downstream Experience (PINDEX) 2026 di Hall 10 ICE BSD, Tangerang, pada Rabu 3 Juni 2026.

Ajang perdana ini akan berlangsung selama tiga hari hingga 5 Juni 2026, menjadi wadah kolaborasi yang menampilkan beragam inovasi seperti presentasi produk, proyek strategis, revitalisasi fasilitas, hingga implementasi digitalisasi bisnis secara langsung. Acara didukung oleh Pertamax Green 95 sebagai energy partner serta sejumlah sponsor strategis, termasuk PT Wijaya Karya, PT Hutama Karya, dan PT Pamitra Jaya Konstruksi.

Presensi jajaran dewan komisaris dan direksi Pertamina Group menandai pentingnya acara ini, di antaranya Direktur Penunjang Bisnis PT Pertamina (Persero) M. Erry Sugiharto, Dewan Komisaris PT Pertamina Patra Niaga Sudung Situmorang dan Tina Talisa, Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga Mars Ega Legowo Putra, serta manajemen lainnya. Sebagai bagian dari pelestarian budaya, pembukaan dihiasi penampilan tari Garuda Nusantara dari Naluri Manca yang melambangkan keharmonisan, kesetiaan, dan semangat persatuan bangsa.

Direktur Utama Patra Niaga, Mars Ega, menegaskan bahwa PINDEX bukan sekadar pertemuan supplier dan buyer, melainkan ruang kolaborasi engineering dan inovasi untuk menciptakan value creation dalam integrasi bisnis hilir. Dengan jaringan operasional dari Sabang hingga Merauke, dia mengajak semua pihak menghadirkan terobosan yang meningkatkan kualitas layanan energi.

Beberapa inovasi teknis ditampilkan, seperti integrasi dispenser sebagai sarana pembayaran digital, desain mekanis modern dengan pegas kemiringan 11 derajat untuk bongkar muat yang aman, serta pemanfaatan facility blending melalui sistem inline blending yang terhubung langsung dengan kilang. Direktur Optimasi Hilir dan Distribusi Patra Niaga, Hari Purnomo, menyampaikan bahwa gagasan PINDEX telah dirintis sejak 1,5 tahun lalu untuk mempertemukan kebutuhan engineering internal dengan perkembangan teknologi terkini.

Saat ini sekitar 74 mitra internal maupun eksternal sudah bergabung, mencakup teknologi instrumentasi, perpipaan, energisasi, hingga teknologi maritim. Forum ini diharapkan menjadi sarana peningkatan pengetahuan bagi tim regional Patra Niaga sekaligus wadah berbagi inovasi untuk memperkuat infrastruktur hilir masa depan. Corporate Secretary PT Pertamina Patra Niaga, Robert MV Dumatubun, menjelaskan transformasi PINDEX berfokus pada tiga pilar utama. Pertama, mengoptimalkan armada kapal sebagai virtual pipeline yang andal untuk distribusi energi di kepulauan, dengan penekanan pada efisiensi dan perlindungan lingkungan.

Kedua, mendorong efisiensi distribusi hingga kepada masyarakat melalui teknologi seperti ultrasonic metering pada tangki penyimpanan BBM. Ketiga, menekankan bahwa proses bisnis efektif dan efisien akan meningkatkan revenuePerusahaan yang manfaatnya kembali kepada negara dan masyarakat. Robert juga menegaskan pentingnya keterlibatan generasi muda dan mahasiswa, karena penguasaan teknologi merupakan kunci regenerasi dan solusi tantangan ketahanan energi nasional di masa depan. Dengan demikian, PINDEX 2026 bertujuan menciptakan ekosistem inovasi berkelanjutan yang melibatkan semua pemangku kepentingan dalam upaya menguatkan infrastruktur hilir Indonesia





liputan6dotcom / 🏆 4. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Pertamina PINDEX 2026 Infrastruktur Hilir Patra Niaga Innovasi Teknologi

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Indonesia Turunkan 21 Wakil di Indonesia Open 2026Indonesia Open 2026 berlangsung di Istora Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, pada 2-7 Juni 2026.

Read more »

Pertamina Patra Niaga Hadirkan Beragam Inovasi di PINDEX 2026PT Pertamina Patra Niaga akan menggelar PINDEX 2026 pada 3-5 Juni di Tangerang. Acara ini mempertemukan pelaku industri untuk inovasi energi hilir.

Read more »

Pindex 2026, Pertamina Patra Niaga Akselerasi Kemandirian Energi NasionalPindex 2026 menjadi momentum untuk memperlihatkan bagaimana inovasi engineering memiliki peran strategis dalam menjaga keberlanjutan distribusi energi nasional.

Read more »

Pertamina Patra Niaga Resmi Buka Gelaran PINDEX 2026Pertamina Patra Niaga membuka gelaran Pertamina Patra Niaga Infrastructure Downstream Experience (PINDEX) 2026 di ICE BSD Hall 10, Tangerang, Rabu (3/6).

Read more »