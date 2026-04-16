Pertamina Luncurkan Avtur Ramah Lingkungan dari Minyak Jelantah, Targetkan Akhir Maret 2026

Pertamina siap menyalurkan Avtur ramah lingkungan atau PertaminaSAF pada akhir Maret 2026. Inisiatif ini merupakan langkah strategis untuk transisi energi di sektor penerbangan, sekaligus mengurangi ketergantungan pada bahan bakar impor. Bahan baku utama PertaminaSAF adalah minyak jelantah, yang diolah melalui teknologi green refinery di Kilang Cilacap.

Corporate Secretary Pertamina, Arya Dwi Paramita, secara gamblang menyampaikan bahwa pengembangan PertaminaSAF adalah manifestasi nyata komitmen perusahaan untuk mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap pasokan bahan bakar yang berasal dari impor. 'Harapannya ini bisa membantu kita mengurangi ketergantungan dari bahan bakar yang kita datangkan dari luar negeri,' tegasnya.

Keunikan utama dari avtur ramah lingkungan ini terletak pada sumber bahan bakunya yang tidak konvensional, yaitu minyak jelantah atau Used Cooking Oil (UCO). Limbah rumah tangga yang sebelumnya memiliki nilai ekonomi minim kini diubah menjadi bahan bakar berkualitas tinggi melalui proses inovatif. 'Minyak jelantah itu bisa bernilai ekonomi. Masyarakat bisa membawanya ke SPBU yang menyediakan fasilitas pengumpulan,' jelas Arya, membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat sekaligus berkontribusi pada kelestarian lingkungan.

Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Roberth M.V. Dumatubun, mengonfirmasi bahwa produksi komersial PertaminaSAF telah berhasil direalisasikan untuk memenuhi kebutuhan pasar yang terus meningkat. Proses produksi difokuskan di fasilitas canggih Kilang Cilacap, yang menjadi pusat pengolahan bahan bakar ramah lingkungan andalan Pertamina. Hingga Maret 2026, volume produksi ditargetkan mencapai sekitar 45 ribu barel, yang selanjutnya akan didistribusikan ke dua bandara utama menggunakan jalur laut, memastikan ketersediaan pasokan yang efisien.

Pertamina memberikan jaminan penuh bahwa avtur ramah lingkungan yang diproduksinya telah memenuhi standar global yang ketat. Proses produksi dimulai dari tahap pengumpulan minyak jelantah yang telah mendapatkan sertifikasi International Sustainability and Carbon Certification (ISCC CORSIA). Tahap selanjutnya melibatkan pengolahan bahan baku di Kilang Cilacap menggunakan teknologi green refinery terdepan sebelum didistribusikan ke bandara tujuan. Lebih lanjut, produk PertaminaSAF juga telah memenuhi standar internasional yang diakui, seperti Defence Standard (DEFSTAN) 91-091 untuk spesifikasi avtur, serta mematuhi seluruh ketentuan yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Migas.

Untuk memastikan kualitas dan keamanan penggunaan avtur ramah lingkungan ini dalam industri penerbangan, pengujian kualitas dilakukan secara independen oleh laboratorium Pertamina. Laboratorium ini telah mengantongi sertifikasi ISO 17025, menjamin akurasi dan keandalannya. Dengan demikian, PertaminaSAF siap menjadi solusi bahan bakar penerbangan yang lebih hijau dan berkelanjutan, sejalan dengan visi energi nasional dan global.

Di sisi lain, berita mengenai perkembangan sepak bola internasional, seperti pengenalan kembali kemenangan bersejarah Korea Selatan atas Jerman di Piala Dunia 2018 oleh Shin Tae-yong, serta perkembangan kasus korupsi di Kalimantan Barat yang berhasil disita Rp 115 miliar, dan pergerakan di liga voli Korea, menunjukkan keberagaman informasi yang disajikan. Sementara itu, evaluasi PSSI mengenai peluang pengurangan poin di Liga Indonesia menunjukkan adanya perhatian terhadap peningkatan kualitas kompetisi domestik.

Kisah inspiratif mengenai Dedi Mulyadi yang berinteraksi dengan tukang parkir, serta proyeksi jadwal Final Four Proliga 2026 yang memperhitungkan peluang tim untuk lolos ke grand final, memberikan gambaran dinamis dalam dunia olahraga Tanah Air. Pernyataan Presiden FIFA mengenai harapan terhadap partisipasi Iran di Piala Dunia 2026 turut menarik perhatian, mengingat potensi dampaknya terhadap playoff.

Kondisi ekonomi masyarakat di Pacitan yang merasakan kesulitan akibat kelangkaan BBM jenis Pertalite juga menjadi sorotan, menegaskan pentingnya pasokan energi yang stabil. Perhitungan peluang tim voli putri Jakarta Electric PLN untuk lolos ke babak grand final Proliga 2026 menggarisbawahi ketatnya persaingan. Bahkan tanpa kehadiran bintang seperti Megawati Hangestri, Liga Voli Korea 2025-2026 mencatatkan rekor jumlah penonton, menunjukkan daya tarik liga tersebut.

Terakhir, kesepakatan strategis Gubernur Dedi Mulyadi bersama jajaran pemerintah daerah di Jawa Barat untuk menjamin layanan kesehatan bagi warga tidak mampu mencerminkan komitmen pada kesejahteraan sosial. Kesemua berita ini, meskipun beragam, saling melengkapi gambaran perkembangan terkini di berbagai sektor





tvOneNews / 🏆 1. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Pertaminasaf Avtur Ramah Lingkungan Minyak Jelantah Transisi Energi Kilang Cilacap

United States Latest News, United States Headlines

