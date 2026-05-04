Pertamina Lakukan Pengeboran Minyak dan Gas di 13 Titik di Samboja, Kutai Kartanegara

PT Pertamina berencana melakukan pengeboran minyak dan gas alam di 13 titik di Kecamatan Samboja, Kutai Kartanegara, dengan potensi cadangan 1 juta barel minyak dan 11,64 miliar kaki kubik gas. Proyek senilai Rp 1,1 triliun ini diharapkan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat transmigran.

PT Pertamina berencana melakukan kegiatan eksplorasi dan pengeboran minyak bumi serta gas alam di 13 titik strategis di Kecamatan Samboja , Kabupaten Kutai Kartanegara , Provinsi Kalimantan Timur.

Rencana ambisius ini diumumkan oleh Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), Djoko Siswanto, dalam konferensi pers yang diadakan di Kementerian Transmigrasi, Jakarta, pada tanggal 4 Mei 2026. Djoko menjelaskan bahwa berdasarkan perkiraan awal, sumur-sumur minyak yang akan dieksplorasi ini berpotensi mengandung cadangan sekitar 1 juta barel minyak mentah dan 11,64 miliar kaki kubik gas alam.

Lebih lanjut, SKK Migas juga tengah melakukan penelitian mendalam untuk mengidentifikasi kemungkinan adanya sumur-sumur tua yang sebelumnya digunakan oleh masyarakat setempat, dengan tujuan untuk memastikan pemanfaatan yang optimal dan berkelanjutan bagi seluruh pihak. Lokasi-lokasi sumur minyak tersebut seluruhnya berada di dalam kawasan permukiman transmigran, sehingga Pertamina berkomitmen untuk melaksanakan kegiatan ini dengan memperhatikan kepentingan dan kesejahteraan masyarakat sekitar.

Pengeboran akan dilaksanakan oleh PT Pertamina Hulu Sanga Sanga, yang merupakan anak perusahaan dari PT Pertamina Hulu Indonesia, di area lahan yang saat ini belum dimanfaatkan secara optimal. Akses jalan yang dibangun menuju lokasi sumur juga akan dirancang sedemikian rupa sehingga dapat dimanfaatkan oleh masyarakat untuk mengangkut hasil pertanian dan perkebunan mereka, sehingga memberikan manfaat ganda bagi perekonomian lokal.

Prioritas utama dari hasil pengolahan minyak bumi dan gas alam ini adalah untuk memenuhi kebutuhan energi masyarakat setempat, sebelum didistribusikan ke wilayah lain. Djoko menambahkan bahwa kegiatan pengeboran dijadwalkan akan dimulai dalam waktu dekat, tepatnya bulan depan. Rencana eksplorasi dan pengeboran ini telah melalui pembahasan mendalam dengan Kementerian Transmigrasi, dengan fokus pada prinsip win-win solution. Hal ini berarti bahwa Pertamina berkomitmen untuk memberikan kompensasi yang layak kepada masyarakat yang lahannya terdampak oleh kegiatan operasional.

Direktur Utama PT Pertamina Hulu Indonesia Regional Kalimantan, Sunaryanto, mengungkapkan bahwa investasi yang dialokasikan untuk proyek ini mencapai Rp 1,1 triliun. Sunaryanto optimis bahwa proyek ini akan menghasilkan pendapatan (revenue) sebesar Rp 2,5 triliun bagi Pertamina. Menteri Transmigrasi, Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara, menyambut baik inisiatif ini dan menyatakan bahwa proyek ini akan menjadi katalisator pertumbuhan ekonomi baru di sektor minyak dan gas alam.

Kehadiran Pertamina sebagai investor tunggal diharapkan dapat menciptakan efek domino positif bagi masyarakat sekitar, meningkatkan pendapatan, dan menciptakan lapangan kerja baru. Dalam diskusi bersama SKK Migas dan Pertamina, terdapat dua opsi pemanfaatan Hak Pengelolaan Lahan (HPL) wilayah transmigran di Samboja yang dipertimbangkan. Opsi pertama adalah pemanfaatan HPL dengan hak pakai, sementara opsi kedua adalah pelepasan HPL transmigrasi.

Setelah melalui pertimbangan matang, disepakati bahwa opsi yang paling tepat adalah pemanfaatan HPL transmigrasi, yang memungkinkan Pertamina untuk melaksanakan kegiatan operasionalnya tanpa mengubah status kepemilikan lahan masyarakat. Kesepakatan ini kemudian ditandatangani dalam bentuk nota kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) antara Kementerian Transmigrasi dan SKK Migas, sebagai wujud komitmen bersama untuk mewujudkan proyek ini secara sukses dan berkelanjutan.

Proyek eksplorasi dan pengeboran minyak dan gas bumi di Samboja ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat transmigran dan perekonomian Kabupaten Kutai Kartanegara secara keseluruhan. Pemerintah dan Pertamina menyadari pentingnya menjaga keseimbangan antara pengembangan ekonomi dan pelestarian lingkungan. Oleh karena itu, kegiatan operasional akan dilaksanakan dengan memperhatikan standar lingkungan yang ketat dan melibatkan partisipasi aktif masyarakat setempat.

Selain aspek ekonomi, proyek ini juga diharapkan dapat meningkatkan akses masyarakat terhadap energi bersih dan terjangkau, serta mendorong pengembangan infrastruktur pendukung seperti jalan, listrik, dan air bersih. Pertamina berkomitmen untuk menerapkan praktik-praktik terbaik dalam pengelolaan lingkungan dan keselamatan kerja, serta memberikan pelatihan dan pemberdayaan kepada masyarakat setempat agar dapat terlibat secara aktif dalam proyek ini.

Keberhasilan proyek ini tidak hanya akan meningkatkan produksi minyak dan gas bumi nasional, tetapi juga akan menjadi contoh sukses kolaborasi antara pemerintah, perusahaan swasta, dan masyarakat dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif. Peningkatan produksi energi ini akan mendukung ketahanan energi nasional dan mengurangi ketergantungan terhadap impor minyak dan gas bumi. Selain itu, proyek ini juga akan memberikan kontribusi terhadap penerimaan negara melalui pajak dan royalti, yang dapat digunakan untuk membiayai program-program pembangunan lainnya.

Dengan demikian, proyek eksplorasi dan pengeboran minyak dan gas bumi di Samboja ini memiliki potensi untuk memberikan dampak positif yang luas bagi seluruh masyarakat Indonesia





